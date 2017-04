Escalade, kickboxing, surf, football ou encore course à pied, l'intégralité des rencontres sportives sont détaillées ci-après.

Football : 25ème journée de D1R

La 25ème journée de D1R aura lieu ce week end, samedi et dimanche soir à 20h00.

Samedi

AS Marsouins - SDEFA au stade Marivan

Jeanne d’Arc - RC St-Benoît au stade Lambrakis

La Capricorne - AJ Petite-Ile au stade Labenne

St Louisienne - JS Piton St-Leu au stade Hoarau

St Denis FC - As Ste Suzanne au stade de l’Est

Dimanche

AS Excelsior - JS St-Pierroise au stade Babet

US Ste-Marie - St-Pauloise FC au stade Mandela

Handball : 21ème journée de championnat masculin

La 21ème journée de championnat D1 aura lieu vendredi soir à 21h15. La Cressonnière, solide leader, affrontera le Tampon, actuel 3ème du classement. St Gilles affrontera Chateau Morange, 2nd du championnat, pour tenter de prendre la 4ème place détenu par St Pierre qui a battu d'un petit point Bois de Nèfles (32-31) en match avancé mercredi soir.

Chateau Morange – St Gilles à Champ Fleuri

Tampon – Cressonnière au 23ème km

Le Port – JSB à Cotur

Saline – Joinville à Vue Belle

JS Panonnaise – Possession à Paul Moreau

Handball : 18ème journée de championnat féminin

La 18ème journée de championnat D1 féminin aura lieu samedi soir à partir de 19h30. D'enjeu il n'y aura point car les 4 premières places sont acquises. Même si par miracle St Joseph parvenait à gagner son match pendant que la Cressonnière perdait le sien, il faudrait une différence de buts de plus de 32 points...

St Denis – Tampon au Moufia

St Joseph – JSB à Ganowsky

Possession – Saline à D. Narcisse

Port – St Louis à Cotur

Cressonnière – Bois de Nèfles à Kichenin

Volleyball : Quarts de finale

Les quarts de finale retour du championnat R1 masculin auront lieu cette fin de semaine. Vendredi soir, St Leu tentera de confirmer son succès aller face à St Denis à 20h30 sur son terrain. Samedi soir, le SDOVB accueillera St Pierre à 20h30 à St François pour tenter de l'emporter une seconde fois et filer directement en demi-finale.

Côté féminin, deux rencontres seront au programme vendredi soir. Les Aigles Blancs, vainqueurs à l'aller, accueilleront St Denis à 20h30. Dans le second match, St Pierre, vainqueur à l'aller, se déplacera à Plateau Caillou à 20h30 pour défier le VB2CO.

Cyclisme : 4ème manche de la coupe régionale sur piste

La 4ème manche de la coupe régionale sur piste aura lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri à partir de 13h00. Dans l'ordre du programme, on débutera par la poursuite, puis le tour le plus long, la course tempo ou l'élimination danoise selon les catégories, les 6 laps dash et enfin la 2ème manche du tour le plus long.

Cyclisme : Grand Prix de la ville de Petite Ile

Le club cycliste de Petite Ile organise son grand prix ce dimanche en circuit dans les rues de la ville.

Les coureurs auront à parcourir une boucle de 4,7km un certain nombre de fois selon les catégories. Les premiers départs auront lieu à partir de midi pour les jeunes catégories. Les élites partiront à 14h35 pour 1h45 de tourniquet et 2 tours.

VTT : 3ème manche de DH

La 3ème manche de la coupe régionale de descente sera organisée par l'ACPR ce dimanche à Sainte Rose sur la piste de la coulée de lave 1977. Comme à chaque fois, deux manches seront au programme avec un premier départ à 9h00. Pour les pilotes, la victoire se jouera sur la meilleure des deux manches du jour mais il faudra garder en tête le classement de la coupe qui prend en compte le résultat de chaque manche. Rappelons que pour le moment c'est Alexandre Sicard (RMRC) qui mène le bal grâce à sa régularité, devant Romain Payet (ACPR) et Alex Cazet (RMRC).

Roller : Nuit de roler et de la trottinette spéciale Pâques

L'OMS de St Denis organise la nuit du roller et de la trottinette sur le thème de Pâques ce vendredi sir de 19h à 22h au vélodrome de Champ Fleuri. De nombreuses animations seront proposées pour les petites et les grands.

Kickboxing : 3ème édition du gala "L'Incontrôlable"

L'association United Boxing Club de la Source organise ce samedi la 3ème édition de son gala international de Kick Boxing au gymnase de Bellepierre.

L'objectif est de proposer au cours d'une même soirée les meilleurs boxeurs amateurs régionaux et élites, face à des pugilistes d'autres comités, mais également des combattants venus de Thailande et Madagscar :

-54 kg muay thai: Marvin Latchimy Latchoumanin - Alexis Armand (BDN)

-60 kg muay thaï: Josué Absalon - Jason Grondin

-67 kg muay thaï: Ulrich Zemia - Nassuf Mouhoudoiri (ALCSM)

-68 kg muay thaï: Jérémy Payet (Elite Fight) - Cédric Desruisseaux (BDN)

-75 kg muay thaï: Samuel Andoche - Komphikart Sor Tawanrung (Thaïlande)

-86 kg K1: Ulrich Emmanuel - Didier Jean-Baptiste (Team Basquaise)

-75 kg K1: Vianney Sépéroumal - Mike Boyer (Elite Fight Club)

-75 kg K1: Damien Cazambo - Maïri De Genès (Madagascar)

-71 kg K1: Mohamed Madi - Pierre (Madagascar)

-75 kg K1: Idriss Miranville - Florian Nergel

-63,5 kg: K1: Mickaël Virin - Giovanni Robert (BDN)

-60 kg K1: Ibrahim Chaharani - Saïd Maecha (Moutoussamy Gym)

L'ouverture des portes au public est prévue pour 17h30, le début des épreuves à 19h30 et la fin de la manifestation aux alentours de minuit. Près de 800 personnes sont attendues, le tarif est de 10 euros en prévente et de 15 euros sur place.

Moto : 1ère manche de monobike

L'association Team Podium organise ce dimanche, sur le circuit de la Jamaïque, la 1ère manche du championnat régional de monobike. Cette 1ère manche de vitesse sur circuit regroupera des véhicules monocylindre de 50cc à 750cc, et bycylindre jusqu'à 550cc. La journée débutera à 8h00 avec le briefing puis les essais. Le premier départ des 3 manches programmées aura lieu à 10h00.

Escalade : Sélection en équipe de France

Ce weekend des 8 et 9 avril 2017, Solène Moreau et Kintana Iltis (du club AUSTRAL ROC TAMPON), ainsi que Laura Tizon (du club de 7A L’OUEST) et Emmanuel Ademete (du club AS ENTREPOT) tenteront de décrocher leur place en équipe de France jeunes de bloc en participant à la compétition sélective qui se déroulera à Karma (salle fédérale nationale) à Fontainebleau.

Course à pied : Course de côte de Takamaka

L’Athlétics Club des Marsouins organise ce dimanche la 3éme Edition de la course de côte de Takamaka du côté de St Benoit. Le départ sera donné à 7h00 à Bourbier les bas pour les coureurs qui devront parcourir 14km et 450m de dénivelé positif jusqu'à l'aire de pique nique de Takamaka où sera jugée l'arrivée.

Trail : 15ème édition de la boucle de Bassin Vital

Le club Bois de Nèfles Athlétisme organise la 15ème édition de la boucle de bassin vital ce dimanche. Le départ et l'arrivée se feront au lycée St Paul IV. Le départ sera donné à 7h00 pour une boucle de 23km et 1000m de dénivelé positif, qui emmènera les coureurs dans les hauts de St Paul aux lieux dits "Bel Air" et "Le Martyr" pour redescendre ensuite par les champs de cannes jusqu'à Savanna. On devrait encore assister à une belle bagarre entre deux anciens vainqueurs : Juanito Lebon (2010-2012-2013) et René Paul Vitry (2004-2005-2016).

Triathlon : Le Phare Est

La ligue organise un combiné duathlon triathlon ce dimanche au Bocage à Sainte Suzane, sur un format sprint. Les triathlètes auront à parcourir 750m de natation en rivière et les duathlètes 2,5km de course à pieds avant d'enfourcher leur vélo pour 20km puis chausser les baskets pour 5km. L'épreuve est ouverte à partir de la catégorie cadette et le départ sera donné à 8h15. D'autres formats de course seront proposés aux plus jeunes à partir de 10h15. En cas de dégradation de la qualité de l'eau suite aux intempéries éventuelles, l'évènement pourrait avoir lieu uniquement sous forme de duathlon. Pour l'instant, le triathlon est maintenu.

Course à pied : Relais pour la vie

La ligue contre le cancer organise le Relais pour la vie ce week end au champ de foire de Bras Panon. Des équipes de coureurs se relayeront pendant 24h de samedi 14h à dimanche 14h, au profit de la lutte contre le cancer. L'évènement devrait encore attirer du monde cette année, pour son 10ème anniversaire, parrainé par Davy Sicard et Marie Pierre Carron.

Athlétisme : Trophée de La Réunion

Le trophée de la Réunion se jouera ce dimanche au stade Marc Nasseau de Saint Denis. Les clubs s'affronteront en équipes lors de 3 coupes (relais, sauts, lancers) dont les résultats seront ensuite additionnés pour désigner le vainqueur. Chaque équipe est composée de 2 hommes et de 2 femmes, sauf à la perche 1 homme et 1 femme. On retrouvera ainsi au programme les relais de 4x100, 4x200, 4x400, 4x800, 4x1000 et 1200-400-800-1600, les sauts en hauteur, en longueur, à la perche et le triple, et enfin les lancers de disque, poids, marteau et javelot. Les épreuves débuteront à 9h30.

Surf : 2ème coupe Espoir

Dans le cadre du Challenge Elio organisé ce week end sur la plage des Brisants de St Gilles les bains, la ligue de surf proposera la 2ème coupe espoir de la saison. Dans l'idéal, la compétition se fera aux Brisants...mais selon les conditions elle pourrait être déplacée dans les Zonex de la commune de St Paul. L'épreuve débutera samedi à 9h00.