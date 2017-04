Voici les principaux résultats sportifs du week-end (Photo d'illustration)

Football: 25ème journée de D1R

La 25ème journée de D1R aura lieu ce week end. Après une cuisante défaite face au champion, l'Excelsior a cédé sa place de 4ème au classement à la Saint Louisienne.

AS Saint-Louisienne - JS Piton Saint-Leu 2-1

AS Marsouins - Sdefa 2-1

SS Jeanne d’Arc - RC Saint-Benoît 0-1

Saint-Denis FC - AS Sainte-Suzanne 0-0

AS Capricorne - AJ Petite-Île 1-1

US Sainte-Marienne - Saint-Pauloise FC 5-1

AS Excelsior - JS Saint-Pierroise 1-3

Handball: 21ème journée de championnat masculin

La 21ème journée de championnat D1 a eu lieu vendredi soir. Cette avant dernière journée de championnat n'a pas permi à St Gilles de prendre la place de 4ème à St Pierre: la logique a été respecté et les leaders se sont imposés. Cressonnière, Chateau Morange, le Tampon et St Pierre occupent toujours la 4 premières places du championnat.

Saint-Pierre HBC - HBC Bois de Nèfles 32-31

JS Saline – Joinville 33-33

AS Château-Morange - ASC Saint-Gilles Les Hauts 36-25

ASHB Tamponnais - Case Cressonière 25-30

Le Port HBC - JSB 25-36

JS Panonnaise - HBC Possession 32-40

Handball: 18ème journée de championnat féminin

La 18ème et dernière journée de championnat D1 féminin a eu lieu samedi soir sans enjeu particulier.

HBF Saint-Denis - Tamponnaise 24-23

HBC Saint-Joseph - JSB 26-33

HBC Possession - JS Saline 27-20

FC Port - ASMJC Saint-Louis 33-28

Cressonnière - HBC Bois-de-Nèfles 26-22

Volleyball: Quarts de finale

Les quarts de finale retour du championnat R1 masculin ont eu lieu ce wweek end. Vendredi soir, St Leu a confirmé son succès aller face à St Denis en s'imposant 3 à 2. Samedi soir, le SDOVB a dominé St Pierre 3 à 0 et remporte le retour comme l'aller.

Côté féminin, deux rencontres étaient au programme vendredi soir. Les Aigles Blancs, vainqueurs à l'aller, ont encore dominé St Denis 3 à 0. Dans le second match, St Pierre, vainqueur à l'aller, a été battu 4-1 par le VB2CO.

Basketball: Finales aller

Les finales aller du championnat masculin et féminin ont eu lieu ce samedi.

Côté masculin, la Tamponnaise a dominé St Paul 66 à 61. Côté féminin, la Tamponnaise a corrigé le BC Dionysien 85 à 34... Les finales retour sont programmées pour le 22 avril.

Cyclisme: 4ème manche de la coupe régionale sur piste

La 4ème manche de la coupe régionale sur piste a eu lieu ce samedi au vélodrome de Champ Fleuri. Les vainqueurs par discipline sont:

- Poursuite individuelle: Camille Laugier (cadette), Thibault Thévenin (cadet), Lionel Fontaine (junior), Frédéric Tréport (vétéran), Julien Florance (senior).

- Course tempo: Louis Satre (cadet), Florian Gonthier (Minime).

- Élimination danoise: Frédéric Tréport (seniors).

- Six tours dash: Frédéric Tréport (seniors), Thomas Léon Hoarau (cadet), Alexandre Boxe (minime).

- Tour le plus long: Florian Gonthier (minime), Louis Satre (cadet), Kenji Hoarau (séniors).

Cyclisme: Grand Prix de la ville de Petite Ile

Le club cycliste de Petite Ile organisait son grand prix dimanche en circuit dans les rues de la ville. Olivier Boyer (CCB) s'est imposé au sprint face à Julien Chane Foc (CCSL), le seul à l'avoir suivi dans le dernier tour après s'être échappés avec Armouet (VCSD), Percule (CCSL) et Vatel (CCSL) qui prendra finalement la 3ème place.

VTT: 3ème manche de DH

La 3ème manche de la coupe régionale de descente était organisée par l'ACPR ce dimanche à Sainte Rose sur la piste de la coulée de lave 1977. Et pour la 3ème fois de la saison, Romain Payet (ACPR) s'est imposé en devançant Alexandre Sicard (RMRC) de 0"81 seulement! Bruno Payet (T974) a complété le podium à 1"89.

Kickboxing: 3ème édition du gala "L'Incontrôlable"

L'association United Boxing Club de la Source organisait samedi la 3ème édition de son gala international de Kick Boxing au gymnase de Bellepierre.

Samuel Andoche (UBCDLS) bat Komphikart (Thaïlande) aux points

Jérémy Payet (Elite Fight) bat Cédric Desruisseaux (BDN) par KO 1ère reprise

Ulrich Emmanuel (BCBLR) bat Didier Jean-Baptiste (Basquaise) aux points

Vianney Sépéroumal (BCBLR) bat Mike Boyer (Elite Fight) arrêt 1ère reprise

Ulrich Zemia (UBCDLS) bat Nassuf Mouhoudoiri (ALCSM) aux points

Pierre (Madagascar) bat Mohamed Madi (UBCDLS) aux points

Idriss Miranville (BCBLR) bat Florian Nergel (Moutoussamy Gym) par arrêt

Jiovanni Robert (Bois de Nèfles) bat Mickaël Virin (UBCDLS) aux points

Alexis Armand (BDN) bat Marvin Latchimy Latchoumanin (UBCDLS) aux points

Ibrahim Chaharani (UBCDLS) bat Saïd Mahecha (Moutoussamy Gym) aux points

Josué Absalon (BCBLR) bat Damien Adelaïde (nak muay Ste-Anne) aux points

Moto: 1ère manche de monobike

L'association Team Podium organisait ce dimanche, sur le circuit de la Jamaïque, la 1ère manche du championnat régional de monobike. Le champion en titre Pascal Ravily, retraité des circuits, a finalement pris part à cette 1ère manche pour le plaisir...et il l'a gagné en remportant la 1ère et la 3ème course et se classant 2nd de la 2ème. Olivier Maillot a pris la seconde place du jour et le jeune William Weigel la 3ème.

Course à pied: Course de côte de Takamaka

L’Athlétics Club des Marsouins organisait dimanche la 3éme Edition de la course de côte de Takamaka du côté de St Benoit. Ils n'étaient pas beaucoup au départ mais cela n'a pas empêché d'assister à une belle bagarre entre Géraldo Trulès et Jean Marie Cadet. L'avantage a tourné en faveur du premier nommé en 53'37" contre 55'18" pour Cadet. Jean Bernard Dijoux a complété le podium en 58'06". Côté féminin, Delphine Dérand s'est imposée en 1h06'30.

Trail: 15ème édition de la boucle de Bassin Vital

Le club Bois de Nèfles Athlétisme organisait la 15ème édition de la boucle de bassin vital ce dimanche, sur un tracé de 23km et 1000m d+ dans les hauts de St Paul. A l'arrivée, Juanito Lebon s'est imposé en 2h05 après avoir mené la course de bout en bout. Le cafriplainois confirme ainsi sa grande forme depuis le début de saison après ses victoires sur la course du tangue et le trail des Anglais. Il a devancé René Paul Vitry de 2 minutes et Jean Patrice Payet de 5 minutes. Côté féminin, Fatima Hibon signe un retour gagnant sur une course qu'elle connait parfaitement en 2h43, où elle franchit la ligne en compagnie d'Aurélie Fournat. Christine Bénard a complété le podium.

Triathlon: Le Phare Est

La ligue organisait un combiné duathlon triathlon ce dimanche au Bocage à Sainte Suzane, sur un format sprint. Fabien Céleste (TCSA) s'est imposé en 1h01'32" devant Anthony Landreau en 1h01'52" et Thomas Ninon (CAC) en 1h03'15". Côté féminin, victoire de Marjolaine Pierré (LCT) en 1h17 devant Josepha Catudal (LCT) en 1h25 et Justine Chagnaud (BDN) en 1h42.

Sur le duathlon, victoire de Benoit Valadier (LCT) en 1h01 et Aurélia Técher en 1h11.

Course à pied: Relais pour la vie

La ligue contre le cancer organisait le Relais pour la vie ce week end au champ de foire de Bras Panon. 250 équipes se sont relayées pendant 24h pour couvrir un maximum de distance. Même si le classement est anecdotique, la meilleure performance revient au lycéela Salle St Michel avec 355km parcourus, devant le lycée Bel Air 345km et les Carabins 339km.

Athlétisme: Trophées de la Réunion annulés

Le trophées de la Réunion devaient avoir lieu ce dimanche au stade Marc Nasseau de Saint Denis, sous forme de match où les clubs s'affrontent en équipes lors de 3 coupes (relais, sauts, lancers) dont les résultats sont ensuite additionnés pour désigner le vainqueur. Malheureusement, l'épreuve a été annulée sans explication.

Escrime: Dernière coupe épée

Ce week-end, au Tampon, s'est déroulée la 4ème et dernière épreuve de la coupe épée de la Réunion (avant les championnats du mois de mai).

En M11 filles, les 4 pensionnaires de la BUSE se sont affrontées sur 2 tours de poules puis un tableau d'élimination direct. Résultat: Alice Eladari gagne face à Margot Descamps. En M11 garçons, après avoir égalisé à 15s de la fin du match, Raphaël Dulle du Tampon s'incline à la mort subite face à Théo Andrianjaka de la buse. Chez les M17 Mael Denaux de la Buse, de retour d'une très belle compétition en métropole où il gagne le national M14, s'incline en finale face à Evan Dazin du CEO. Il remet les pendules à l'heure le lendemain en remportant sa catégorie M14 contre Pablo Vassas du CEO. Les M14 filles n'étaient que 5 et la victoire revient à Julie Costet du Tampon face à la leader de la coupe Lana Gance de la Buse. En seniors, très belle finale entre les 2 bretteurs de Ste Marie avec la victoire d'Antoine Demeulemester contre Eric Petit.

