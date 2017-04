Représentant dix collèges de l'île, 300 jeunes participent aux championnats académiques UNSS (union nationale du sport scolaire) ce mercredi 12 avril 2017 au stade de l'Etang-Salé. Les vainqueurs ont obtenu leur sésame pour participer aux championnats de France UNSS qui auront lieu prochainement en métropole. Le sprinteur français Christophe Lemaitre, multiple champion d'Europe et médaillé olympique à Rio, et Kevin Mayer, vice-champion olympique du décathlon à Rio, champion et recordman d'Europe de l'heptathlon indoor en 2017 ont remis leurs médailles aux équipes arrivées en tête de classement

Pour cette compétition les 300 collégiens sont répartis en équipes mixtes. Chaque participant doit réaliser différentes épreuves. Le cumul des points obtenus est mis au compte de leur équipe. 60 lycéens participent également aux championnats en tant qu'officiels. Ils sont évalués sur leurs capacité à arbitrer une épreuve. Un diplôme de "jeune officiel" lui sera remis à l'issue de la compétition

L'équipe sacrée championne académique participera aux championnants de France UNSS minimes en Métropole.

