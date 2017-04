La toute nouvelle piste du stade du Centenaire à l'Etang-Salé est sans doute heureuse. Elle a eu droit à du bien beau monde pour son inauguration ce samedi 15 avril 2017. Le sprinteur Christophe Lemaitre, le décathlonien Kevin Mayer et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, tous trois membres de l'équipe de France olympique, se sont frottés aux meilleurs réunionnais comme Esther Turpin, Mickael Bertil, Alexis Quest, Fabrisio Saidi ou Ruben Gado pour ne citer qu'eux. Seule ombre au tableau, et elle est de taille, Christophe Lemaître s'est blessé juste après le départ du 100 mètres

Christophe Lemaitre, multiple champion d'Europe et médaillé olympique à Rio s'est blessé 40 mètres après le départ de son 100 mètres alors qu'il s'était préparé toute la semaine sur les installations de l'Etang-Salé dans le cadre d'un stage intensif

Le sprinteur, dont s'était la première course de la saison, a été touché aux ischio-jambiers. Il a été immédiatement pris en charge par les médecins de la ligue de La Réunion d'athtélisme et par son kiné. Il a quitté la piste en s'appuyant sur des béquilles. Le champion français avait prévu de se rendre directement ausx Bahamas où auront lieu les championnats du monde de relais les 22 et 23 prochains. Sa blessure a changé ses plans et il rentre en métropole dès ce dimanche pour passer des exame

Côté performances sportives sur la piste de l'Etang-Salé, Kevin Mayer, vice-champion olympique du décathlon et champion d'Europe en salle de l'heptathlon, et Mélina Robert-Michon, vice-championne du lancer du disque aux Jeux olympiques de Rio et est détentrice du record de France, ont assuré le spectacle dans un stade aux gradins remplis d'un public attiré par un programme alléchant. En l'occurrence des 100, 200, 400, 800, 1500 mètres et relais, la hauteur, la longueur, le saut à la perche, les lancers du poids et du disque.

Le tout a donné lieu à un bien beau spectacle

