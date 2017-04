Tout juste arrivés de métropole ce mardi 18 avril, les jeunes cadets réunionnais n'avaient pas tous l'esprit à faire la fête. Malgré tout, les judokas n'ont pas démérité du côté de Ceyrat en Auvergne, à l'instar de Léonard Leveque, arrivé troisième aux championnats de France et ramenant fièrement le bronze sur son île.

Arrivés aux alentours de 10h00 ce mardi matin à l'aéroport Roland Garros, l'équipe réunionnaise de judo n'est pas allée au bout de ses espoirs en terme de résultats.

En effet, il semblerait que le niveau national soit "très bon", ce qui fait perdre le mental à certains. Léa Fontaine, issue du dojo de Saint-Leu, est arrivée 5e dans la catégorie des plus de 70kgs et espère ne plus refaire les erreurs qui l'ont éloignée du podium. Judokate depuis 5 ans, la jeune Réunionnaise a débuté la compétition l'an dernier. "Ce n'est pas grave, il a des jours avec et des jours sans" regrette la cadette.

De son côté, Léonard Leveque, 17 ans, qui a fait ses preuves au judo club Saint-Denis est un sportif très assidu. Après la prochaine semaine qui s'annonce sous le signe du repos, le jeune homme reprend l'entraînement puisqu'il est directement qualifié pour les championnats de France Junior. Arrivé troisième dans la catégorie des moins de 73 kgs, ce dernier redonne espoir à la ligue qui n'avait pas touché de médaille depuis quatre ans et au club qui l'attendait depuis 2002.

Pour son entraîneur, le résultat de Léonard n'est pas étonnant. En métropole, "tous les combats étaient compliqués" confie Justin Guillemin, professeur au judo club dionysien, mais "Léonard est un exemple pour les autres. Au niveau de l’investissement à l’entraînement, c’est celui qui est tout le temps à fond" continue-t-il à propos de celui qui a gagné cinq combats sur six. Sur sa lancée, le jeune judoka, encore lycéen espère pourquoi pas une sélection en équipe de France et ramène cette médaille pour La Réunion. "Cela montre qu'ici, on peut s’entraîner et avoir le même niveau que les judokas en métropole" assure-t-il.

#Judo - Léonard Leveque, 17 ans, revient des championnats de France cadet-tes médaillé de bronze ! #LaReunion pic.twitter.com/2TxloTLqQT — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 18 avril 2017

Malgré sa victoire, ses coéquipiers, qui n'ont pas atteint leurs objectifs, étaient plutôt discrets au sortir de Gillot, mais encore plein d'espoir pour les prochaines échéances. Samuel Bertin, 15 ans, fait du judo depuis 10 ans. Evoluant au pôle espoir de La Réunion, il espère faire mieux l'an prochain et reconnaît un manque de travail dans le résultat de cette compétition.

Pour l'heure, les jeunes Réunionnais devront pour certains se remettre de la défaite et quant aux autres, se remettre en marche pour de nouvelles victoires, espérant tous raméner l'or dans leur bagages très prochainement.

