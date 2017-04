Voici les principaux événements sportifs du week-end

Football: Demi-finales de la coupe de la Réunion

Ce dimanche à 15h00 auront lieu les demi-finales de la coupe de la Réunion. L'AJ Petite Ile rencontrera l'AS Marsouins au stade Volnay de St Pierre, pendant que l'AS Ste Suzanne affrontera la Jeanne d'Arc au stade Bénard de St Paul.

Basketball: Finales retour masculine et féminine

Les finales des championats masculin et féminin de la régionale 1 auront lieu ce samedi. A 17h, les filles de la Tamponaise accueilleront le BC Dionysien à l'Espace Basket (85-34 aller). A 20h30, les joueurs St Paulois recevront la Tamponnaise au gymnase St Paul IV (61-66 aller).

Volleyball: Demi-finales retour

Les demi-finales retour des championnats R1 masculin et féminin auront lieu vendredi et samedi soir.

Côté masculin, les Aigles Blancs accueilleront le SDOVB ce soir à 20h30 (3-0 aller) et demain le TGV recevra St Leu à 20h30 au 12ème km (3-0 aller).

Côté féminin samedi, le TGV accueillera les Aigles Blancs à 18h00 au 12ème km (0-3 aller) et le SDOVB recevra le VB2CO à 20h00 à Champ Fleuri (3-0 aller).

Trail: 3ème édition du Cilaos Women Trail

Rando Run OI organise demain un trail exclusivement réservé aux femmes à Cilaos. Deux parcours seront proposés pour les 500 participantes engagés: le format classique de 20km départ à 7h00 et un format de 25km avec en bonus la terrible ascension du Kerveguen, départ à 6h00. Le parcours consistera en une boucle dans le cirque via la ravien Benjoin, sentier des sources, (Kervéguen pour le 25), le Bloc, bassin bleu, bois rouge, bras rouge, sentiers des porteurs. Les départs et arrivées se feront au stade de Cilaos. Parmi les prétendantes, on retrouvera la locale Nathalie Percheron, mais aussi Camille Bruyas qui a presque tout gagné cette année, Perrine Tramoni, Elisabeth Legros ou encore Danielle Séroc.

Trail: 9ème édition Piton Patates

Le RCSD organise la course de piton patates ce dimanche sur le site du même nom à Saint François dans les hauts de Saint Denis. Au menu, un trail de 10km sur les sentiers et piste 4x4 à partir de 7h00. Parmi les inscrits, quelques noms sortent du lot et se positionnent comme prétendants à la victoire: Marie Noelle Bourgeois, Yvan Caltret et Yanncik Imbrosciano.

Notez qu'en parallèle seront proposées une randonnée et une marche nordique.

Cyclisme: Contre la montre individuel d'Etang Salé

Le comité propose ce samedi un contre la montre individuel de 19km en aller retour entre Etang Salé et la Pointe au sel de St Leu. Les premiers départs seront donnés à 13h30 puis toutes les minutes selon le tirage au sort dirigé. Pour les catégories féminines et cadets, l'arrivée sera jugée à la pointe au sel.

Trail: 12ème édition du D-tour

L'association Rando Camélias organise son traditionnel D-tour ce samedi dans les hauts de Saint Denis. Comme chaque année, deux formats sont proposés, départ de Domenjod et arrivée à la Redoute: 45km et 60km via la plaine des Chicots, piton fougères, la plaine d'Affouche, le Colorado et la Redoute. Le 60km passera par Dos d'ane et le sentirs des Tamarins pour rejoindre le kiosque d'affouche. Parmi les concurrents, on retiendra entre autres les noms de Fatima Hibon et Jean Louis Robert sur les 60km.

Natation: Championnat de la Réunion des maîtres en bassin de 25m

La piscine de Vue Belle à la Saline sera le théatre ce dimanche des championnats de la Réunion des maîtres, réservés au nageurs de plus de 25 ans. Au programme, 50, 100, 200, 400, 800m nage libre, 50, 100, 200m dos / brasse / papillon et 100, 200m 4 nages. La compétition débutera à 9h00.

Athlétisme: Match minimes Réunion Maurice

Le traditionnel match Réunion – Maurice pour les minimes aura lieu ce samedi à Champ Fleuri à partir de 13h00. Les jeunes athlètes s'affronteront sur des courses de 80, 100 et 200m haies, 50, 100 et 100m, des relais de 4x60m puis des concours de hauteur, longueur, javelot et poids.

Escalade: Coupe du monde de bloc

Les Réunionnaises Fanny Gibert et Manon Hily (7alouest) représenteront la France et la Réunion lors de la deuxième étape de coupe du Monde de bloc sénior à Chongquing en Chine ce week end. Les qualifications débuteront samedi à 15h00 (locales). Dimanche auront lieu les demi-finales à 9h30 et les finales à 17h00.

Surf: Pro Zarautz

Plusieurs surfeurs réunionnais sont au Pays Basque cette fin de semaine pour disputer une épreuve du circuit WQS cotée 1500 points. Parmi eux, Adrien Toyon et Jorgann Couzinet sont les seuls à avoir franchi le 3ème tour en terminant respectivement 2nd et 1er de leur série. Pour Mathis Crozon et Ugo Robin, passés par le 2nd tour, l'aventure se termine déjà après avoir terminés respectivement 4ème et 3ème de leur série.

