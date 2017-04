L'association Hope organise sa course et marche solidaire éponyme ce samedi 29 avril 2017, au stade d'athlétisme Marc Nasseau de Champ Fleuri à Saint-Denis. Initiée en 2015, la course a pour objectif de venir en aide aux orphelins en Guinée, dont les parents n'ont pas survécu au virus Ebola.

Initiée il y a deux ans par l’association Hope, la course relais permet de récolter des fonds qui servent à l’aide d’orphelins en Guinée. 200 jeunes enfants, privés de leurs parents à cause du virus Ebola ont pu voir leurs frais de scolarité payés grâce aux sommes rassemblées.

Cette année, la course et marche solidaire Hope est également ouverte aux élèves des différents établissements scolaires de l’île. Pour l’heure, près de 100 personnes se sont inscrites et de la place est encore disponible, en se rendant sur le www.sportpro.re. Les inscriptions sont fixées au tarif de 15 euros par adulte et de 5 euros pour les plus jeunes, jusqu’à l’âge de 18 ans. La course et marche relais se fait par équipe de cinq personnes.

Le départ pour les scolaires sera donné à 14h30 et à 17 heures pour les autres participants.

