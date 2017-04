Plusieurs jeunes grimpeurs réunionnais s'apprêtent à se rendre du côté de Quimper en métropole, où sont prévus les Championnats de France jeune de difficulté les 3 et 4 juin prochains. (Photo d'illustration)

Plusieurs jeunes grimpeurs réunionnais s'apprêtent à se rendre du côté de Quimper en métropole, où sont prévus les Championnats de France jeune de difficulté les 3 et 4 juin prochains. (Photo d'illustration)

Trois jeunes de la catégorie minime seront du voyage à Quimper les 3 et 4 juin prochains pour le Championnat de France jeune de difficulté : la toute jeune Kintana Iltis (Austral Roc Tampon) et sa partenaire de club Solène Moreau (qui était en finale de cette épreuve l’an passé), mais aussi Ilann Chérif (Austral Roc Tampon) qui tentera lui aussi d’entrée en finale cette année.

Dans la catégorie des cadets(ettes) on retrouvera Lucile Saurel (Austral Roc Tampon) et Josig Herbreta (Montagne Réunion) qui n’en sont pas à leur première participation sur cette prestigieuse épreuve nationale.

Les quatre jeunes d’Austral Roc tenteront de décrocher le podium ou la victoire sur l’épreuve du combiné qui regroupe le classement obtenu aux trois championnats de France jeune 2017.

Nais Imbert Moniez (Austral Roc Tampon) en minime fille, Théo Aldebert (7A l’ouest) en minime garçon,Vanille Sérieys (Austral Roc Tampon) en cadette, Naéma Aupérin (Escalade D’abord) en junior fille et François Randrianaivo (AS Entrepot) en junior garçon tous jeunes Réunionnais participeront eux-aussi aux championnats dans le cadre de leur club.

Fanny Gibert et Manon Hily du club 7alouest représenteront la France et La Réunion lors de la troisième étape de coupe du Monde de bloc sénior à Nanjing en Chine les 29 et 30 avril prochains. Lors de la deuxième étape du championnat à qui s'est déroulée le week-end dernier à Chongquing, Fanny Gibert et Manon Hily finissent respectivement à la 12ème et 18ème place.