Le comité régional de lutte de La Réunion fait part des derniers résultats obtenus par les lutteuses et lutteurs réunionnais, dans le cadre des Championnats de France, et des tournois déroulés aux Etats-Unis et en République Tchèque. Les lutteurs péi reviennent des médailles pleins les valises, dont une en or, cinq médailles d'argent et trois de bronze. Ci-après, le détail des différentes compétitions.

Le comité régional de lutte de La Réunion fait part des derniers résultats obtenus par les lutteuses et lutteurs réunionnais, dans le cadre des Championnats de France, et des tournois déroulés aux Etats-Unis et en République Tchèque. Les lutteurs péi reviennent des médailles pleins les valises, dont une en or, cinq médailles d'argent et trois de bronze. Ci-après, le détail des différentes compétitions.

Championnats de France de lutte féminine le 22 avril 2017



Les championnats de France de lutte féminine pour les minimes, cadettes et juniors se sont déroulés le 22 avril avril 2017 à Marquise dans le Haut de France. Sur les 174 inscrites pour la compétition 17 lutteuses réunionnaises étaient en lice. Une fois de plus les résultats sont très satisfaisants car on décroche 6 médailles dont une médaille d'or, trois en argent et deux en bronze, ainsi que de nombreuses places d'honneur.



Résultats



- 1 Médaille d’or :



- Marine Lecour Grandmaison (cadette 65kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) après son titre championne de France cadette l’année dernière, cette dernière avait à cœur de faire aussi bien cette année. Elle réalise une très bonne compétition. En finale elle ne laisse aucune chance à son adversaire lui infligeant un 10/0. Appelée plusieurs fois en équipe de France cette année, elle est sélectionnée pour les prochains stages préparatoires pour les championnats d’Europe.



3 médailles d’argent :



- Pauline Damour (junior 51kg,LC St-Joseph, club élite St-Joseph) médaillée de bronze en 2015, réalise une très bonne compétition. Elle s’incline en finale face à la vice- championne d’Europe 2016 tout en réalisant un très bon match.



- Laurianne Maillot (cadette 52kg, ROCS Salazie) médaillée de Bronze en 2015, ne démérite pas.



- Diamondra Corré ( minime 50kg, LC St-Joseph, centre formateur St-Joseph) est la révélation de la compétition. Elle est benjamine surclassée pour l’évènement. Elle réalise une excellente prestation mais s’incline en finale, surement un peu surprise d’avoir atteint ce niveau. Une valeur sure pour l’avenir.



2 médailles de bronze :



- Soumaya Hadji Mamode (junior 59kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph), vice-championne de France en titre, réalise une bonne compétition mais s’incline face à la championne de France 2017.



- Juliette Rondet (cadette 56kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) réalise une très belle performance pour sa première participation aux championnats de France.



Place de 5ème :



- Chaïma El Ouaraque ( cadette 49kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph)



- Céline Martin (cadette 60kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph)



- Camille Taillamin ( minime 50kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph)



- Noémie Béton (minime 54kg, DOC Etang-Salé, )



- Alanna Guichard minime 63 kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph)



- Johanna Rivière ( minime 69kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph)

Place de 7ème :



- Grondin Camille ( minime 58 kg, ALED Entre-Deux)



Ne se classe pas



- Leperlier Anaïs (minime 58kg, DOC Etang-Salé)



- Eva Lecomte (minime 58kg, DOC Etang-Salé)



- Lorine Thiancourt (minime 50kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph)



- Emma Lecomte (minime 50kg, DOC Etang-Salé)



Cette année, beaucoup de minimes participaient pour la 1ère fois à une compétition de ce niveau, l’occasion d’ajuster le comportement des jeunes face à des adversaires de bon niveau.



Le lutte club de Saint-Joseph décroche la 1ere place des clubs chez les cadettes sur 29 clubs présents et prend la 3ème place chez les minimes sur 45 clubs présents





World Classic Tournament à Albany aux USA le 22 avril 2017



L’équipe de France junior de lutte libre était à Albany dans l’état de New-York pour le World Classic Tournament. L’équipe était composée de 4 lutteurs dont 2 Saint-Josephois, : Charles Afa et Valentin Damour.



Résultats



2 médailles d’argent :



- Charles Afa ( junior 74 kg, INSEP, LC St-Joseph)



- Valentin Damour (junior, 50kg, pôle France de Ceyrat, LC St-Joseph)



Ils ont réalisé une très bonne compétition face à des Américains et des Européens. La 1ère place était accessible pour l’un comme pour l’autre. La compétition de samedi a clôturé une semaine de stage très intense et technique. L’entraîneur, Lucas Lampi, est très satisfait du comportement de ses poulains, qui ont beaucoup appris durant cette semaine, notamment sur la mentalité à avoir sur l'entrainement, le travail, mais aussi sur leur engagement en compétition.

Tournoi de lutte Gréco-Romaine, Grand prix de Chomutov en République Tchèque



L’équipe de France cadet et junior de lutte Gréco-Romaine était en compétition en République Tchèque le samedi 22 avril 2017. Parmi eux, 2 réunionnais, Raymond Langlet et Enrick Bataille, respectivement champion de France et vice champion de la catégorie 55kg. Ils se sont affrontés et cette fois, c’est Enrick Bataille qui remporte la victoire. Une revanche de la finale du championnat de France Gréco-Romaine du 9 avril dernier.



Résultats



- Enrick Bataille (junior 55kg, ALOR les Avirons, pôle France de Dijon) : médaille de bronze



- Raymond Langlet (junior 55kg, ALOR les Avirons, pôle France de Dijon) : 5éme place



Le prochain rendez-vous aura lieu le 6 mai 2017 pour les championnats de France de lutte libre pour les minimes, cadets et juniors à Saint-Yrieix la Perche, dans le Limousin.