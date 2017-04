Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Football: Finale de la coupe de La Réunion

Ce dimanche aura lieu la finale de la coupe de la Réunion entre l'AS Marsouins et l'AS Ste Suzanne à 15h15 au stade Michel Vonay de Saint Pierre.

Basketball: Finale belle

Les joueurs St Paulois ont dominé la Tamponnaise 82 à 52 le week end dernier lors de la finale retour (61-66 aller) et se sont ainsi offert une finale belle programmée pour ce samedi. Le BC St Paul accueilera donc dans son gymnase la Tamponnaise à 20h30.

Volleyball: Finales aller

Les finales aller du championnat R1 auront lieu cette fin de semaine. Côté masculin, le SDOVB affrontera le TGV ce soir à 20h30 à Champ Fleuri. Côté féminin, cela se passera demain soir à 20h30 au 12ème km entre le TGV et le SDOVB également.

Trail: 4ème édition du trail du Volcan

L'association Réunion Sport et le Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres organisent ce lundi 1er mai la 4ème édition du trail du volcan à la Plaine des Cafres. Le départ sera donné à 7h00 des Grands Kiosques pour 21km via piton sec, nez de bouef, piton textor, oratoire Ste Thérèse, plaine des sables... pour une arrivée au Pas de Bellecombe. Une fis encore, la course affiche complet! Ils seront donc 800 au départ lundi matin avec parmi eux de nombreux prétendants à la victoire: Juanito Lebon, Géraldo Trulès, Jean Patrice Payet, Jean Marie Cadet, Nicolas Hoareau, Jean Louis Robert, Julie Rivière, Fleur Santos Da Silva... pour ne citer qu'eux.

Cyclisme: Trophée Cycliste de l'Ouest

Le cyclo club Trois Bassins organise son trophée de l'Ouest ce dimanche sur St Leu, St Paul et Trois Bassins. Le trophée se compose de deux épreuves: un contre-la-montre individuel de 12,6km le matin à 8h00 entre la pointe des châteaux et la souris chaude puis une course en ligne de 83km l'après midi à 13h30 entre la pointe des aigrettes et St Leu avec pour le final la montée Panon pour arriver devant la mairie de Trois Bassins. Un classement général des deux épreuves désignera le vainqueur du trophée.

VTT: Run's Rider Race

L'ASRT organise une course de descente du côté de Nez de Boeuf ce dimanche. Une spéciale de 3,5km et 387m de dénivelé négatif entre Nez de Boeuf et Piton Sec est à parcourir 3 fois: à 10h30, 12h30 et 14h30.

BMX: 5ème manche de phase finale

La 5ème manche de la coupe régionale, organisée par la PPA, est programmée pour ce dimanche sur la piste Lambrakis du Port. L'évènement débutera à 14h00 par les essais et à 15h00 pour le début des manches. Trois manches qualificatives seront au programme, suivies des demi-finales et finales en soirée.

Cyclisme: Grand Prix de la ville du Port

La PPA organise le traditionnel grand prix du Port ce lundi 1er mai dans les rues de la ville. Les premiers départs auront lieu à partir de 8h45 pour les pass, les féminines et les jeunes. Le départ de la course élite sera donné à 13h45 rue Renaudière de Vaux pour 30 tours en aller retour sur la rue de Paris, soit 84km.

Moto: 4ème manche de MX

Le championnat de motocross se poursuit ce dimanche à partir de 8h00 sur le circuit Lisette Dorseuil de la Rivière St Louis. Les différentes catégories s'affronteront lors des 3 manches sur un tracé de 1,5km à parcourir plusieurs fois.

Course à pied: 10km de Sainte-Suzanne

Le CASS organise ses 10km ce dimanche à 7h30 au stade Lucien Langrenier du Bocage à Sainte Suzanne. Les coureurs auront une boucle à effectuer dans les rues de la ville en direction du Quartier Français avant de revenir au stade où sera jugée l'arrivée.

Course à pied: Marathon et semi marathon de Saint-Paul

L'ACSP organise le marathon et semi marathon de Saint Paul ce dimanche à partir de 6h00. Au programme, une boucle pour le semi et deux pour le marathon: départ du stade olympique en direction de la ville via la chaussée royale, retour par la rue St Louis pour aller chercher le front de mer jusqu'au cimetière marin puis retour par le tour des roches en direction du stade. Sur le marathon, on suivra de près François Lebon, notre meilleur marathonien du moment, et sur le semi la victoire semble promise à Mohamed Safaoui... réponse dimanche matin.

Natation: Finale interclubs

La finale des interclubs aura lieu ce dimanche à Saint-Paul. Au programme, 100 et 200m dos / brasse / papillon / 4 nages, 100 et 400m nage libre, relais. Les équipes seront composées de 10 nageurs qui participeront à une épreuve individuelle et au relais 10x50m nage libre. Le classement sera effectué en additionnant les performances des nageurs d'une même équipe. Début des épreuves à 9h00.

Escalade: Coupe du monde de bloc

Fanny Gibert et Manon Hily du club 7alouest représenteront la France et la Réunion lors de la troisième étape de coupe du Monde de bloc sénior à Nanjing en Chine ce week end. Les qualifications auront lieu samedi à 15h00 et les demi finales dimanche matin à 9h30. Les deux jeunes grimpeuses ont terminé respectivement 12ème et 18ème de la 2ème manche le week end dernier, toujours en Chine.

Surf: Santa Cruz Pro

Les surfeurs réunionnais sont au Portugal cette semaine. Maxime Huscenot, Médi Véminardi, Jorgann Couzinet et Adrien Toyon sont engagés sur le QS 3000 de Santa Cruz. Hier, Couzinet et Toyon ont remporté leur série du round 3 assez facilement pour accéder au round 4. Huscenot a bataillé un peu plus pour terminer second et s'assurer également la qualification au 4ème tour. En revanche, Véminardi a terminé 4ème de sa série remportée par Toyon et n'accède donc pas au tour suivant. D'ailleurs au round 4, Toyon sera encore opposé à un autre réunionnais, Maxime Huscenot.

Surf: Les juniors à Biscarosse

Les juniors sont quant à eux en France à Biscarosse sur la côte atlantique ce week end pour disputer un pro junior. Côté masculin, Mathis Crozon fera son entrée directement au 3ème tour. Côté féminin, Mahé Javegny et Lisa Girardet débuteront au 2ème tour.

