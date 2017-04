Saint-Joseph compte un habitant de plus. Il s'agit en l'occurrence de Dominique Veilex qui devient coach de l'Excelsior, pensionnaires de la D1R de football. L'homme connaît bien La Réunion. Il a foulé les pelouses au début des années 80 en tant que joueur de l'AS Saint-Philippe et ensuite dans les années 90 en tant qu'entraîneur de la Possession.

Saint-Joseph compte un habitant de plus. Il s'agit en l'occurrence de Dominique Veilex qui devient coach de l'Excelsior, pensionnaires de la D1R de football. L'homme connaît bien La Réunion. Il a foulé les pelouses au début des années 80 en tant que joueur de l'AS Saint-Philippe et ensuite dans les années 90 en tant qu'entraîneur de la Possession.

Dominique Veilex a gardé un excellent souvenir de ses passages à La Réunion et "c'est par choix de vie" qu'il a pris la décision d'y revenir à 57 ans "non pour être à la retraite, mais pour gagner des titres" avec les Tangos qu'il va entraîner après "deux grands Messieurs du football réunionnais, Farès Bousdira et Bernard Mahmoud" récemment remercié par le club.

mb/www.ipreunion.com