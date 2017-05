L'AS Sainte-Suzanne championne en foot, Saint-Paul champion en basket, cyclisme, moto, escrime... Retrouvez l'ensemble des résultats sportifs du week-end ci-dessous.

Football: La coupe de la Réunion pour Sainte Suzanne

Ce dimanche avait lieu la finale de la coupe de la Réunion entre l'AS Marsouins et l'AS Ste Suzanne au stade Michel Vonay de Saint Pierre. L'AS Sainte Suzanne a ouvert le score dès la 18ème minute puis les Marsouins ont égalisé à la 58ème. Les deux équipes n'ont ensuite pas réussi à se départager pendant les prolongations et Sainte Suzanne l'a emporté aux tirs aux buts (5-3).

Basketball: St Paul champion!

Les joueurs St Paulois ont dominé la Tamponnaise 82 à 52 le week end dernier lors de la finale retour (61-66 aller) et se sont ainsi offert une finale belle programmée pour ce samedi... qu'ils ont également remporté 72 à 65. Saint Paul s'offre ainsi son premier titre.

Volleyball: Finales aller

Les finales aller du championnat R1 ont eu lieu cette fin de semaine. Côté masculin, le SDOVB a été battu par le TGV 3-1(23-25, 19-25, 25-21, 22-25) . La finale retour est prévue le 6 mai.

Côté féminin, le SDOVB s'est imposé face au TGV 3-1 (9-25, 24-26, 27-25, 22-25). La finale retour aura lieu le 5 mai.

Trail: 4ème édition du trail du Volcan

L'association Réunion Sport et le Club d'Athlétisme de la Plaine des Cafres organisaient ce lundi 1er mai la 4ème édition du trail du volcan à la Plaine des Cafres avec 765 coureurs au départ. Sans surprise, Juanito Lebon s'est imposé en 1h55 dvant René Paul Léocadie 1h58 et nicolas Bardeur 2h00. Côté féminin, le podium a été très disputé et finalement Fleur Santos da Silva et Julie Rivière ont coupé la ligne ensemble en 2h26 devant Marion Delespierre 2h30.

Cyclisme: Trophée Cycliste de l'Ouest

Le cyclo club Trois Bassins organisait son trophée de l'Ouest ce dimanche sur St Leu, St Paul et Trois Bassins. Le trophée se composait de deux épreuves: un contre-la-montre individuel de 12,6km le matin à 8h00 entre la pointe des châteaux et la souris chaude puis une course en ligne de 83km l'après midi à 13h30 entre la pointe des aigrettes et St Leu avec pour le final la montée Panon pour arriver devant la mairie de Trois Bassins.

Sur le contre la montre, Emmanuel Chamand (VCSD) a pris les commandes devant Julien Florance (CCSL) et Anthony Armouet (VCSD). L'après midi, sur la course en ligne, Jean Denis Armand (SMVC), Josian Payet (VCO) et Julien Benard (T974) tentent leur chance mais dans l'ascension finale, ils sont repris par Bryan Maillot (VCSD) et Arthur Vatel (CCSL). Finalement, Julien Chane Foc (CCSL) qui se sent bien, les rejoint et va même cueillir Maillot à 2km de l'arrivée. Il s'impose donc à Trois Bassins et remporte le trophée devant Elma (EVC) et Vatel (CCSL).

BMX: 5ème manche de phase finale

La 5ème manche de la coupe régionale, organisée par la PPA, était programmée pour ce dimanche sur la piste Lambrakis du Port. Les vainqueurs par catégorie sont: M'ji Gopal (CSSD poussins), Raphael Montusclat (BCO pupilles), Béryl Budel (BCP benjamins), Judickael Ajaguin (VCT minimes), Stéphane Dijoux (CBT cadets), Mathieu Grosset (PPA juniors), Olivier Bègue (CSSD 19ans et +), Sébastien Lo Shung Line (VCT cruiser 25/34) et Stéphane Payet (T974 cruiser 35+).

Cyclisme: Grand Prix de la ville du Port

La PPA organisait le traditionnel grand prix du Port ce lundi 1er mai dans les rues de la ville. Au lendemain du trophée de l'Ouest, Jean Denis Armand (SMVC) avait gardé des jambes pour s'imposer au sprint après 1h58 d'effort, devant Emmanuel Chamand (VCSD) et Aurélien Payet (T974).

Moto: 4ème manche de MX

Le championnat de motocross se poursuivait ce dimanche sur le circuit Lisette Dorseuil de la Rivière St Louis. Romain Laurens a remporté les 3 courses du jour, Iklas Onia est second et Pascal Dorseuil 3ème.

Course à pied: 10km de Sainte Suzanne

Le CASS organisait ses 10km ce dimanche à Sainte Suzanne avec 160 coureurs au départ. Ronan Barlieu s'est imposé en 33'24 devant Julien Hubert en 34'48 et Adel Ben Arfa en 35'00. Côté féminin, victoire de Marion Schiling en 41'58 devant Marie Anais Plante en 42'03 et Vanessa Boolaky en 43'45.

Course à pied: Marathon et semi marathon de Saint Paul

L'ACSP organisait le marathon et semi marathon de Saint Paul ce dimanche.

François Lebon s'est imposé sans surprise en 2h31 devant Sanion Siurfa en 2h40 et David Dupuy en 2h54. Côté féminin, Hélène Taochy l'emporte en 3h22, devant Chantal Hodji 3h31 et Viviane Fanchin 3h32.

Sur le semi, victoire de Mohamed Safaoui en 1h12, devant Jérôme Mirassou en 1h13 et Géraldo Trulès en 1h14. Côté féminin, le podium se tient en 1 minute: Amandine Marchant 1h36'52, Lucie Claurat 1h37'54 et Anne Bitrou Gaillard 1h38'01.

Escrime: Championnats épée

Les championnats de La Réunion épée individuels et par équipes se sont déroulés au CE La Buse de St Denis samedi, dimanche et lundi 1er mai. 88 bretteurs individuels et 23 équipes de 3 tireurs (69) ont croisé le fer dans le complexe sportif Jules Reydellet.

Avec 5 titres dont 16 podiums individuels et 5 titres dont 10 podiums par équipes, le CE LA BUSE, à domicile, a conservé sa suprématie à cette belle arme de duel qu'est l'épée, devant le Tampon (3 titres et 5 podiums individuels et 3 podiums équipes), le BEC (2 titres et 7 podiums individuels et 2 titres dont 5 podiums équipes), le CEO du Port (2 podium équipes) et l'Espadon de St Pierre (1 podium équipes). Il est vrai que sur les 6 clubs représentés, les engagements de La Buse ont frôlé les 40%.

Cette dernière épreuve de la saison a scellé les sélections des différents championnats de France qui se dérouleront en mai et en juin. A noter le doublé de Mael DENAUX en M17 et en M14, jeune Montagnard qui vient de remporter le National M14 à Pont à Mousson début avril.

Impressionnante victoire du Senior Antoine DEMEULEMESTER, capitaine de l'équipe du BEC qui devrait représenter la Réunion au championnat de France les 3 et 4 mai à ALBI, avec ses brillants comparses, Eric PETIT, Raphael MASSOT et Jean-Claude ARMOUGOM.

Victoire sans surprise également de Béatrice CLAIN qui participera à ce même championnat chez les Dames.

La prochaine épreuve sera la seconde partie du RUN fleuret au Tampon, à la fin mai, après les retours des championnats de France et des stage en métropole pendant les vacances de printemps.

Natation: L'ASEC s'offre les interclubs

La finale des interclubs a eu lieu ce dimanche à Saint Paul. 12 équipes féminines et 15 équipes masculines se sont affrontées sur des épreuves de 100 à 400m et des relais. Au final, l'ASEC remporte la mise chez les garçons et les filles. Il devance les nageuse de St Joseph et de St Denis et les nageurs de la Possession et de la Jeane d'Arc.

Escalade: Coupe du monde de bloc

Fanny Gibert et Manon Hily du club 7alouest représentaient la France et la Réunion lors de la troisième étape de coupe du Monde de bloc sénior à Nanjing en Chine ce week end. Les deux filles terminent respectivement 12ème et 31ème de l'évènement.

Surf: Santa Cruz Pro

Les surfeurs réunionnais étaient au Portugal la semaine dernière pour le WQS 3000 de Santa Cruz. Encore une fois c'est Jorgann Couzinet qui est allé le plus loin dans la compétition, se hissant en quart de finale et battu par le Japonais Hiroto Ohhara. Adrien Toyon et Maxime Huscenot ont été éliminé au tour précédent (round 5) et Médi Véminardi dès le second tour. Avec cette belle 5ème place, Jorgann Couzinet conforte sa position de second du classement mondial WQS en empochant 1260 points.

Surf: Les juniors à Biscarosse

Les juniors étaient quant à eux en France à Biscarosse sur la côte atlantique ce week end pour disputer un pro junior. Côté masculin, Mathis Crozon réalise une compétition correcte en se hissant en quart de finale. Côté féminin, Mahé Javegny a perdu dès le 1er tour et Lisa Girardet a été éliminée au second.

Escalade: Coupe d'Europe de bloc

Notre jeune champion de France de bloc minime Iliann CHERIF (club Austral Roc), a porté haut les couleurs de la France et de la Réunion à l’occasion de la première étape de la Coupe d’Europe de bloc jeune de Graz (Autriche) en s’adjugeant de belle manière la 2ème place d’une finale particulièrement disputée. A égalité avec le vice champion du monde en titre, l’italien Davide COLOMBO, avec 2 blocs à vue et 3 zones à vue, c’est la prestation réalisée en qualification qui départagera finalement les deux adversaires, à l’avantage du transalpin. Avec ce tout premier baptême du feu en équipe de France jeune, Iliann le pensionnaire du Pôle d’Excellence Sportive d’Escalade de la Réunion, pose des bases solides pour sa saison internationale qui ne fait que commencer : trois autres Coupes d’Europe de bloc sont dors et déjà sur son agenda et viendront étoffer ce début de carrière internationale prometteur: Soure (Portugal) dans trois semaines, L’argentière (France) en mi juillet, et Sofia (Bulgarie) début aout.

Mais une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, cette belle performance lui offre surtout la qualification au Championnat du Monde jeune de bloc d’Imst (Autriche) de septembre 2017 ainsi que la qualification au Championnat d’Europe jeune de bloc de Slany (République Tchèque)!