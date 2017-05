Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Handball: Demi finales du Final 4

Les demi finales du Final 4 sont programmées pour vendredi et samedi au gymnase Nelson Mandela de St Pierre.

Vendredi: HBF St Denis – Case Cressonnière (féminines) à 19h00 et St Pierre – Case Cressonnière (masculins) à 21h00.

Samedi: Tamponnaise – JS Bénédictine (féminines) à 15h00 et Tampon – As Chateau Morange (masculins) à 17h15.

Cyclisme: Championnat régional route

Le grand prix des commerçants de Sainte Anne sera dimanche le support du championnat régional sur route. Sur un circuit de 24,5km à parcourir 5 fois via les Orangers, Cambourg, Chemin Ceinture et la Confiance, les cyclistes se disputeront le titre régional à partir de 12h30 (à noter que les cadets ne feront que 3 tours).

Course à pied: Run of love

Les étudiants de l'EGC organise une course au profit de la lutte contre l'autisme à la Réunion ce samedi au parc de bois madame de Sainte Marie. La particularité de l' événement est que la course de 10km se déroule en duo, empruntant le sentier littoral Nord. Une foulée en nature sur différents types de terrain graviers, bitume, terre, herbe… accessible à tous, hommes et femmes, petits et grands, randonneurs confirmés et débutants. Pour chaque inscription 2 euros sera reversé à l’association Autisme Réunion. Le départ sera donné à 15h00.

Volleyball: Finales retour

Les finales retour du championnat R1 auront lieu cette fin de semaine. Côté masculin, le SDOVB se déplacera samedi soir à 20h30 au 12ème km pour affronter le TGV vainqueur du match aller (1-3) . Côté féminin, le SDOVB qui s'est imposé à l'aller face au TGV 3-1, accueillera son adversaire ce soir à 20h30 à Champ Fleuri.

Basketball: Demi finales de la coupe de la Réunion

Les demi-finales féminines de la coupe de la Réunion sont programmées pour ce samedi à 18h30:

BC Dionysien – Tamponnaise à Champ Fleuri

CO Montagne – AMM Basket (+7) à la Montagne

Rugby: Tournois à 10 et à 7

Deux tournois séniors Honneur et Promotion Honneur sont programmés pour ce samedi:

- rugby à 7 de 9h00 à 13h00 au stade Casabona de St Pierre avec les équipes de Etang Salé, St Pierre, XV Dionysien, Chaudron et St Paul,

- ruby à 10 de 15h00 à 20h00 au stade Trois Mares du Tampon avec les équipes du XV Dionysien, Tampon, Chaudron, Le Port, JSB et St Gilles.

Tir à l'arc: Coupe de la Réunion

Le club des Archers de St Denis organise un tir fédéral ce dimanche, comptant pour le tir en équipes de la coupe de la Réunion. Un tir débutant à 30m sera également proposé le matin. Les tirs par équipes auront donc lieu l'après midi à partir de 13h45, à 50m pour les adultes et à 30m pour les benjamins et minimes.

Karaté: Championnat de France minimes

Quelques combattants réunionnais participeront ce week end des 6 et 7 mai au championnat de France minimes à Sélestat (Bas Rhin).

Escalade: Interclubs difficulté

Le club Est'kalad organise les interclubs de difficulté ce samedi au gymnase Michel Debré de Saint André pour toutes les catégories, de microbes à vétérans. La compétition débutera à 9h00 par les plus jeunes catégories et se poursuivra toute la journée.

Cyclotourisme: Nuit sans lumière

Le comité cyclotouriste de la Réunion FFCT et l'association Velo Vie proposent une randonnée vélo du Barachois à Gillot ce samedi. Le rendez vous est donné à côté de la piscine du Barachois à 17h15 et le départ aura lieu à 17h30 précise. La randonnée est réservée aux adultes pour des questions de sécurité. Par le sentier littoral Nord, les cyclos se dirigeront vers Gillot, à une allure tranquille, et vers 18h00 le retour se fera de nuit avec des portions non éclairées du sentier littoral Nord .Les cyclos devront avoir impérativement un éclairage.

Karaté: Ignace en finale des championnats d'Europe

Lucie Ignace s'est qualifiée hier pour la finale des championnats d'Europe en moins de 61kg, qui se déroulent actuellement à Kocaeli en Turquie, battant au tour précédent l'Ukrainienne Anita Serogina. La finale est programmée pour ce samedi.