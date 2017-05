Ça, c'est fait. La double championne d'Europe de karaté remettra son titre en jeu sur les tatamis de Kocaeli en Turquie. La Réunionnaise décroche sa place en finale dans la catégorie des moins de 61 kg à l'issue de la première journée de compétition.

Elle est déjà vice-championne du monde en solo et décrochait l'or en équipe lors des derniers mondiaux en Autriche. Double championne d'Europe, Lucie Ignace avait brillé l'an dernier à Montpellier et continue sa route vers une troisième médaille d'or européenne, en Turquie cette fois. La Panonnaise devrait tenter de décrocher l'or en équipe avec ses coéquipières françaises Alizée Agier et Anne-Laure Florentin lors des finales ce dimanche 7 mai 2017.

A noter que le karaté fait son entrée pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo (Japon) en 2020. Lucie Ignace pourrait en effet défendre les couleurs de la France et de La Réunion au niveau olympique.

jm/www.ipreunion.com