Comme chaque semaine, l'intégralité des résultats sportifs sont disponibles après une week-end riche en rencontres. Handball, cyclisme, volleyball, course à pied... Ci-après, le point sur, les classements, les victoires et les défaites. (Photo d'illustration)

Handball : Demi finales du Final 4

Les demi finales du Final 4 étaient programmées pour vendredi et samedi au gymnase Nelson Mandela de St Pierre.

Côté masculin, Case Cressonnière a dominé Saint Pierre 33 à 24 et le Tampon a battu Chateau Morange 28 à 26.

Côté féminin, le HBF St Denis s'est imposé face à la Cressonnière 25 à 14 et la Tamponnaise a battu la JSB 18 à 14.

Cyclisme : Championnat régional route

Le grand prix des commerçants de Sainte Anne était dimanche le support du championnat régional sur route. Sur un circuit de 24,5km à parcourir 5 fois via les Orangers, Cambourg, Chemin Ceinture et la Confiance, les cyclistes se sont disputés le titre régional. Au final, la victoire s'est jouée au sprint parmi le groupe d'échappés composé de JD Armand (SMVC), Mike Ferrère (VCSJ), Sébestien Elma (EVC), Anthony Armouet et Emmanuel Chamand (VCSD), Paul Rivière (VCO) et Olivier Boyer (CCB). Après 3h12 d'effort, Boyer s'impose d'un boyau devant Chamand et Rivière et devient champion régional sur route 2017.

Course à pied : Run of love

Les étudiants de l'EGC organisaient une course au profit de la lutte contre l'autisme à la Réunion ce samedi au parc de bois madame de Sainte Marie. La particularité de l' événement est que la course se déroulait en duo, empruntant le sentier littoral Nord. 74 équipes ont pris part à la course qui a été remporté par les "Brothers" en 24'39, devant le Team Accro en 24'55 et le Team Kinepod en 25'07.

Volleyball : Finales retour

Les finales retour du championnat R1 ont eu lieu cette fin de semaine. Côté masculin, le TGV n'a laissé aucune chance au SDOVB en s'imposant 3-0 (3-1 aller) et devient donc champion R1 2017. Côté féminin, le SDOVB qui s'était imposé à l'aller face au TGV 3-1, a confirmé son statut en s'offrant cette finale retour 3-2. Les dionysiennes sont donc championnes R1 2017.

Basketball : Demi finales de la coupe de la Réunion

Les demi-finales féminines de la coupe de la Réunion ont eu lieu samedi à 18h30: le BC Dionysien a subi la loi de la Tamponnaise 44 à 72 et le CO Montagne a été dominé par l' AMM Basket (+7) 51 à 57.

Rugby : Finales à 10 et à 7

Les derniers tournois à 10 et à 7 ont eu lieu ce week end et ont permis de désigner les champions 2017. En rugby à 10, St Gilles a remporté ce dernier tournoi mais n'a pas réussi à dépasser le Tampon au général qui devient ainsi champion régional de rugby à 10 et diputera la World Cup 10s en juin à Maurice. En rugby à 7, Etang Salé a conservé son titre en remportant ce 3ème tournoi de l'année, devant St Pierre et St Paul. En revanche, c'est une sélection péi qui défendra les chances réunionnaises au championnat de France les 17 et 18 juin à Albi.

Beachtennis : Tournoi ITF 2500 du Bob

Le Bourbon Olympique Beachtennis organisait son tournoi ITF 2500$ ce week end sur la plage d'Etang Salé. Après avoir battu le duo Wolff/Hoarau (n°2) en demi finale (3-6, 6-2, 6-4), la paire Guegano/Quilici (n°4) a dominé Irigaray/Pamard (n°1) en finale (4-6, 7-5, 7-6). Côté féminin, la paire n°1 Coll/Vadel s'est imposée en battant Bodar/Schott (n°3) en finale (6-1, 6-0) et Flamain/Renard (n°4) en demi finale (6-2, 6-1).

Course à pied : 10km du Port

L'OMS du Port organisait hier ses traditionnels 10km dans les rues de la ville, avec un peu moins de 300 coureurs au départ. Annoncé favori, le coureur du COSPI Ulric Balzanet s'est largement imposé avec un chrono sous les 32 minutes; en 31'58'', il devance Guillaume Cheong Yuen Zing (CAPOSS) en 33'10 et Siurfa Sanion (Déniv) en 33'11. Côté féminin, le podium se joue en moins de 30 secondes: Mathilde Thomas (ACSP) en 44'25, devant Marie Chrisitne Cavane (USPGA) en 44'39 et Corine Althiery en 44'59.

Karaté : Championnat de France minimes

Quelques combattants réunionnais participaient ce week end des 6 et 7 mai au championnat de France minimes à Sélestat (Bas Rhin). Dans la catégorie des moins de 50kg, Emma Elisabeth, la combattante du foyer de Joinville, décroche le titre de championne de France.

Judo : Challenge de l'amitié

111 benjamins ont participé ce dmanche au challenge de l'amitié à Plateau Caillou, répartis dans les 10 catégories de poids.

Les vainqueurs par catégories sont Sheldiny Voula (-32kg), Chloe Sophie (-36kg), Shelcy Voula (-40kg), Rachel Fontaine (-44kg), Armony Boyer (-48kg), Eunice Chassan (-52kg), Emma Lauret (-57kg), Anne Noela Pensec Maden (-63kg) et Kally Delblond (+63kg) pour les filles, Robin Escamez (-30kg), Enzo Cola (-34kg), Alexy Basque (-38kg), Yliann Bemba Gado (-42kg), Lorenzo Merlo (-46kg), Stellio Chausi (-50kg), Jean Noe Torpos (-55kg), Corentin Bonmalais (-60kg), Jason Tatel (-66kg) et Maxime Goujon (+66kg) pour les garçons.

Karaté : Ignace en argent aux championnats d'Europe

Lucie Ignace a perdu sa finale des -61kg aux championnat d'Europe disputés ce week end en Turquie, face à la Serbe Jovana Prekovic. La Réunionnaise double tenante du titre avait pourtant les cartes en main à 10 secondes de la fin (2-1) du combat mais la Serbe a tenté le tout pour le tout pour se sortir de cette situation quasi perdue pour elle: sur un coup de pied fatal, elle décroche un mawashi en s'envole au score (4-2) pour cueillir le titre.