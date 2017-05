Les championnats de France de lutte libre pour les minimes, cadets et juniors se sont déroulés les 5 et 6 mai derniers à St-Yrieix en Corrèze. Sur les 336 inscrits pour la compétition 13 lutteurs réunionnais étaient en lice. Une fois de plus, les résultats sont très satisfaisants car La Réunion décroche 6 médailles dont deux en or, trois en argent et une en bronze.

Les championnats de France de lutte libre pour les minimes, cadets et juniors se sont déroulés les 5 et 6 mai derniers à St-Yrieix en Corrèze. Sur les 336 inscrits pour la compétition 13 lutteurs réunionnais étaient en lice. Une fois de plus, les résultats sont très satisfaisants car La Réunion décroche 6 médailles dont deux en or, trois en argent et une en bronze.

Championnats de France de lutte libre des 5 et 6 mai 2017



Le niveau des championnats de France ne cesse d’augmenter selon l’avis des spécialistes et les lutteurs pays occupent de plus en plus le haut du tableau. Le lutte club de Saint-Joseph décroche la 1ére place des clubs français chez les juniors en lutte libre. Le 22 avril les cadettes de Saint-Joseph avaient déjà décroché la 1ére place en lutte féminine.

Résultats



2 médailles d’or :



- Maxime Combes (cadet 58kg, ALED Entre-Deux, club élite St-Joseph) Une compétition exemplaire, il a surclassé ses adversaires avec rigueur. Seul son partenaire d’entraînement Stéphane Sine lui a posé des problèmes en demi-finale ; le match était très serré. Au temps réglementaire un seul point séparait les deux prétendants. Comme au championnat de France Gréco-romaine il décroche le titre avec talent.



- Valentin Damour (junior 50kg, LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat) réalise une excellente compétition. C’est son 5ème titre de champion de France. Ses qualités techniques et physiques n’ont laissé aucune chance à ses adversaires. Il ne leur concède aucun point sur la compétition.





Médailles d’argent :



- William Ah-Oune (junior 55kg,LC St-Joseph, pôle France de Ceyrat) réalise une très belle performance, plus détendu que lors des compétitions précédentes. Il se hisse jusqu’en finale mais s'incline face à son partenaire du pôle France.



- Charles Afa (junior 74kg, LC St-Joseph, INSEP) réalise des matchs intenses et d’autres plus facile. En finale il retrouve son principal rival. L'athlète a eu du mal à entrer dans son match et le perd avec regrets. C’est une catégorie très disputée et en tant que champion en titre il était attendu par ses adversaires. Son poste de numéro un n’est pas remis en cause, tandis qu'il pourra rétablir la hiérarchie lors des matchs internationaux.



- Alexandre Djebrouni ( cadet76kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph), champion de France en minime avait comme ambition de faire aussi bien. Il réalise une très bonne compétition et même une bonne finale qu’il perdra de peu..



1 médaille de bronze :



- Stéphane Sine (cadet 58kg, LC St-Joseph, club élite St-Joseph) décroche le bronze. Son championnat de France Gréco-Romaine n’a pas été une réussite et c’est pour cette raison qu’il voulait réussir en lutte libre. Techniquement et physiquement il réalise une bonne compétition. En demi-finale il rencontre son partenaire d’entraînement Maxime Combes. Après un matchtrès intense avec un score très serré, il s’incline de peu. Il décroche ensuite une belle médaille de bronze.



Place de 5éme :



- Arthur Lapierre ( minime 66kg, LC St-Joseph, centre formateur de Saint-Joseph) réalise deux très bons matchs mais en demi-finale il s’incline face au champion de France. En repêchage pour la 3eme place il perd le match ce qui lui coûte la médaille de bronze.



- Christophe Fibac (junior 60kg, LC St-Joseph club élite de St-Joseph) débute bien la compétition mais s'incline en demi-finale face au champion de France. En repêchage, il n’arrivera pas à surclasser ses adversaires. Ce n’est que partie remise pour ce garçon expérimenté et qui a du talent.



Place de 7éme :



- Lauret Lucas ( cadet 63 kg, DOC Etang-Salé). Il commence bien la compétition en mais s’incline en quart de finale. En repêchage1 il trouve la faille de son adversaire et s’impose. En repêchage 2 il maitrise son adversaire mais se fait surprendre en fin de match. Il aurait pu prétendre à la médaille.



Ne se classe pas



- Medhi Lebon-Gangate (minime 60kg, LC St-Joseph, centre formateur de St-Joseph) réalise 2 très bons matchs mais s’incline ensuite dans des matchs très serrés. Très encourageant pour un minime 1ere année.



- Rémi Lebreton ( minime 66kg, , LC St-Joseph, centre formateur de St-Joseph) perd son 1er match face au 2éme, en repêchage 1 il gagne. En repêchage 2 et s’incline face au 3éme de la compétition.



- Sisahaye Erwan( minime 38kg, ROCS Salazie), est un benjamin surclassé pour la compétition. Il s’incline dans une catégorie très fournie. C’est une très bonne expérience pour la suite.



- Quentin Bonnin (junior 66kg, ALOR les Avirons) pour sa 1ére participation à un championnat de France, découvre un niveau très élevé avec des lutteurs expérimentés. Une très bonne expérience pour ce jeune qui s’investit dans son club.

Chez les minimes il n’y a pas de médailles à notre grand regret mais le niveau continue à progresser. Les cadets réunionnais se classent parmi les meilleurs Français, une preuve que la formation locale a atteint très bon niveau. Les juniors de Saint-Joseph décrochent même la 1ere place des clubs français une fierté pour toute La Réunion.



Compétition de l’équipe de France en Roumanie du 11 au 18 mai 2017



L’équipe de France sera en compétition à Bucarest en Roumanie du 11 au 18 mai 2017 en vue de la préparation des championnats d’Europe cadet et junior. La Réunion sera largement représentée avec 6 athlètes :



- Marine Lecours Grandmaison (cadette 65kg, champion de France lutte féminine)



- Maxime Combes (cadet 58kg, champion de France lutte libre)



- Valentin Damour (junior 50kg, champion de France lutte libre)



- Raymond Langlet (junior 55kg, champion de France Gréco-Romaine)



- Enrick Bataille (junior 55kg, vice-champion de France Gréco-Romaine)



- Charles Afa (junior 74kg, vice-champion de France lutte libre)



Valentin Damour, Charles Afa et Enrick Bataille sont les plus capés sur la scène internationale avec leurs participations au championnat d’Europe cadet en 2015 et le championnat du monde junior en 2016. Tous ont déjà participé à des compétitions internationales avec beaucoup de réussite. La sélection officielle sera connue en juin. Le prochain rendez-vous pour les lutteurs réunionnais aura lieu fin mai 2017 à Tarbes pour la coupe de France Benjamin, 3 clubs réunionnais y participeront.