Parmi les principaux événements du week-end, il y avait le handball : côté masculin, c'est la Cressonnière qui l'a emporté. Chez les femmes, la Tamponnaise a dominé. Nous publions ci-dessous les résultats des principaux événements sportifs de ce week-end.

Handball: Finales du Final 4

Les finales du Final 4 étaient programmées pour ce samedi au petit stade de l'Est.

Côté masculin, Case Cressonnière n'a fait qu'une bouchée du Tampon en s'imposant 33 à 21, s'offrant ainsi le 4ème titre de son histoire, le dernier datant de 2015.

Côté féminin, le HBF St Denis a été dominé par la Tamponnaise 17 à 20, qui s'offre un 3ème titre consécutif.

Cyclisme: Championnat régional du contre la montre par équipes

Le Championnat régional du contre la montre par équipes a eu lieu ce samedi à Saint Leu. Le CCSL, annoncé favori au même titre que le VCSD, n'a pas terminé l'épreuve après la lourde chute de Julien Chane Foc et Romain Jean. Parallèlement à cela, le VCSD était victime de deux crevaisons et perdait donc du temps à se remettre en selle... Le T974 de Mathieu Dijoux, Julien Bernard, Aurélien Payet et Fabien Gauvin en profitait pour s'offrir un premier titre, parcourant les 39km en 51'07, soit 1'14 devant le VCSD et 3' devant l'ACPR.

Cyclisme: 8ème Skoda Réunion Cyclo Tour

Anim'services organisait sa 4ème cyclosportive de la saison ce dimanche avec plusieurs formats de course au programme. Malgré cela, l'évènement n'a pas attiré les foules escomptées. Seuls 400 cyclistes étaient au départ des 5 courses, loin de 1400 engagés attendus.

Sur l'exigent parcours de 135km passant par les lacets de la Montagne, la montée vers Sans Souci et la montée de Crève Coeur, ils étaient une petite centaine à s'y frotter. A l'arrivée, Bryan Maillot (SMVC) l'emporte en 4h27 devant Emmanuel Chamand (VCSD) et Paul Rivière (VCO), vainqueur l'an passé. Sur le parcours plus abordable de 90km, Grégory Maillot (CCSL) s'impose en 3h04 devant Jean Fontaine et Luc Castel du VCO.

BMX: 6ème manche de la coupe régionale

La 6ème manche de phase finale de la coupe régionale a eu lieu ce dimanche sur le site de la ZAC Paul Badre du Tampon. Les vainqueurs par catégorie sont: M'ji Gopal (CSDD, poussins), Mathéo Boursillon (VCT, pupilles), Loic Thésée (VCT, benjamins), Judickael Ajaguin (VCT, minimes), Stéphane Dijoux (CBT, cadets), Yohan Ablancourt (CCSD, juniors), Olivier Bègue (CSD, 19 ans +), Sébastien Lo Shung Line (VCT, Cruiser 25/34) et Stéphane Payet (T974, cruiser 35+).

Course à pied: Championnat régional de montagne à St Paul

Comme chaque année, l'ACSP organisait le championnat régional de montagne lors de la course du Géranium programmée ce dimanche.

Sur les 15km entre Savanna et les hauts de St Paul, Géraldo Trulès (ACSP) a été le plus rapide en 1h20 et devient champion régional de course de montagne. Jean Eddy Lauret (COSPI) est second en 1h22'19 et Fabrice Mithridate 3ème en 1h22'50.

Côté féminin, Fleur Santos Da Silva (DA) a été la plus rapide sur les 7,5km en 50'35 et devient championne régionale de course de montagne. Marie Quillevere (CAPOSS) est seconde en 52'43 et Marie Anais Plante (RCSD) 3ème en 56'29.

Triathlon: Championnat régional au Colosse

Le TC St André organisait le championnat régional de triathlon ce dimanche au Colosse à St André sur un format olympique (1500m/40km/10km).

Le vétéran Antony Landreau s'est imposé en 2h01 devant Sébastien Macé (CAC) en 2h05 et Thomas Ninon en 2h06. Côté féminin, victoire d'Elisabeth Siroux (LCT) en 2h32, devant Karine Roulet (ORT) en 2h35 et Audrey Larivière (TCSD) en 2h44.

Rugby: CCCOI

La coupe des clubs champions de l'Océan Indien était programmée ce samedi après midi au stade Lambrakis du Port. Le match tant attendu entre le RC St Paul et le FTM Tana n'a pas eu lieu: les Malgaches n'ont pas obtenu leurs visas dans les temps pour se rendre à la Réunion... Les deux autres rencontres ont quant à elles eu lieu:

- le RC St Paul2 a battu le RC Mamoudzou 22 à 0,

- l'Etang Salé a dominé le Western Cow Boy (Maurice) 23 à 0.

Auto: Rallye national de St Joseph

L'ASA Promo organisait le rallye de St Joseph ce week end (hors championnat) avec 5 épreuves spéciales samedi et 4 autres spéciales dimanche pour un total de 129km. A l'arrivée, Damien Dorseuil s'impose avec 2"07 d'avance sur Stéphane Sam Caw Frève et 43"69 sur Olivier Payet.

Karaté: Championnat de France juniors

Le championnat de France pour les juniors a eu lieu ce week end à Reims. Cinq combattants réunionnais ont pris part à la compétition. Parmi eux, Maeva Barrege du KC Sainte Rose obtient le meilleur résultat dans la catégorie des moins de 53kg en décrochant le bronze.

Trail: Royal Raid à l'île Maurice

Plusieurs dizaines de traileurs réunionnais étaient à l'île Maurice samedi dernier pour disputer le Royal Raid sur l'un des trois formats proposés.

Sur les 80km, Jeannick Séry a survolé la course en 7h05, devant Francesco Cucco en 7h14 et le Mauricien Simon Desvaux en 7h26. Côté féminin, Alexandra Clain a dominé la coureuse la plus en vue du moment, Camille Bruyas, franchissant la ligne 4 minute devant elle en 8h47. Loin derrière, Alexandra Assoumani a complété le podium en 10h03.

Sur les 35km, le Mauricien Vishal Ittoo s'est imposé en 2h30, devant Nicolas Queland 2h36 et Didier Baret 2h37. Côté féminin, la Mauricienne Marie Perrier l'emporte en 2h55 devant Pérrine Tramoni 3h00 et Claire Nédelec 3h05.

Sur les 15km, victoire de Raymond Fontaine en 52'38 devant Samuel Clain 54'23 et Nicolas Rivière 56'08. Côté féminin, Mélanie Lebeau l'emporte en 1h26'42 devant Sonia Lee Song Yin en 1h27'24 et Manoga Bibi Shazia Sheik en 1h27'48.

Basketball: Finales de zone océan indien

Le lycée de St Paul IV accueillait samedi les finalités de zone océan indien entre Mayotte et la Réunion.

Les joueuses tamponnaises l'ont largement emporté 67 à 27 face aux mahoraise des Vautours de Labattoir et se sont qualifiées pour les finalités N3 qui se joueront au Port les 3 et 4 juin.

Côté masculin, les Saint Paulois ont livré une belle bagarre qui a tourné dans les dernières secondes au profit des Vautours mahorais, 74 à 70.

Escrime: Championnat de France M17

Deux réunionnais se sont hissés ce week end en demi-finale des championnats de France N1 qui avaient lieu à Dunkerque: Kelly LUSINIER formée au BEC de Ste Marie et Jules GERAUD formé à l'ESPADON de St Pierre montent sur la 3ème marche du podium. Ces deux escrimeurs sont désormais en pôle espoirs et licenciés l'une au PUC (Paris) et l'autre à TARBES.

Les autres représentants n'ont pas connu le même succès:

- en N1, Thibaut FONTAINE et Erwann VABE (Espadon St Pierre) sont respectivement 45 et 48ème

- en N2, Maxime ARMOUGOM (BEC Ste Marie) est 23ème, Xavier PORTHA (Espadon) est 62ème.

En équipes, Jules GERAUD est champion de France avec le pôle espoirs TARBES ATE et Kelly LUSINIER est 3ème avec son équipe du PUC. Des performances qui font un peu oublier le résultat de l'équipe de l'ESPADON, 24ème.

Surf: OI Rio Pro, Defay 2éme!

Johanne Defay a encore réalisé une grosse performance ce week end à Saquarema au Brésil à l'occasion de la 4ème manche du World Tour. La Réunionnaise s'est hissée en finale de l'évènement face à la championne du monde en titre Tyler Wright. Après avoir éliminée l'Australienne Nikki Van Dijk sur le buzzer en demi-finale après une série rondement menée, la St Leusienne n'a pas réussi à contrer le frontside ravageur de la championne du monde australienne en finale. La meilleure option de Defay était de trouver des vagues en gauche pour faire parler son backside puissant et viser des score dans l'excellence (au delà de 8 points) comme lors de la journée précédente...mais l'océan n'a pas fourni ces options et l'affrontement a eu lieu sur des droites, tellement plus favorables à Wright.

Defay termine donc seconde de l'évènement brésilien, après avoir accédé à la 3ème finale de sa carrière sur le Tour, la première perdue après ses victoire en Californie (2015) et Fidji (2016). Désormais 4ème mondiale après avoir empoché 8000 points, elle pointe à 6000 points de la première place avant de se rendre à Fidji (28 mai). En attendant, elle fera un court détour par Biarritz en fin de semaine pour les Mondiaux ISA.