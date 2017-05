Du 29 au 31 mai 2017, le XV de France fera escale à La Réunion et à Mayotte. Bernard Laporte, président de la fédération nationale de rugby, s'y était engagé alors qu'il était encore candidat. L'équipe devrait ensuite s'envoler en Afrique du Sud pour disputer trois matchs tests.

Lors de sa visite sur les départements d'Outre-Mer, la délégation de joueurs proposera des entraînements ouverts au public et des rencontres avec les acteurs du rugby dans la zone Océan Indien. Une opération séduction qui divisera les Bleus en deux groupes. Pour des questions de logistique, un premier groupe partira de Paris pour Dzaoudzi et un second s'envolera dans le même temps à La Réunion.

Sur notre île, c'est un groupe de 20 à 25 membres qui devrait séjourner dans un hôtel de l'ouest dès le 29 mai, indique le site spécialisé rugbyrama. Il seront ensuite attendus au stade du Centenaire à l'Étang-Salé pour un entraînement public et une séance d'autographes. Le lendemain, les joueurs pourront rencontrer des partenaires du rugby local avant de se rendre dans le nord du département. C'est ensuite au stade de la Redoute que les Bleus proposeront une seconde séance d'entraînement ouverte au public.

Dans le même temps, une délégation sera du côté de Mayotte. Elle rejoindra ensuite l'île de La Réunion pour que le groupe au complet puisse décoller vers Johannesburg. Une tournée de matchs est prévue en Afrique du Sud dans le cadre de la préparation du XV de France, au terme de cette opération menée en Outre-Mer dont l'objectif est aussi le développement du rugby chez les ultra-marins.