Solène Moreau et Iliann Cheriff ont été très performants à Tarnov le 13 et 14 mai dernier, lors de la coupe d'Europe de vitesse jeune. Les deux minimes du pôle d'Excellence sportive de la Réunion, ont réussi à décroché une quatrième place mais surtout une qualification pour les Championnats d'Europe et du Monde jeune de vitesse 2017.

10’’83 ! C’est le record personnel de Solenne Moreau. La jeune fille, licenciée à Austral Roc Tampon, l’a réalisé lors des quarts de finale de la Coupe d’Europe le week-end dernier. Cependant malgré ce très bon résultat, elle ne parvient pas à se hisser en haut du podium. Pour cause, deux chutes consécutives lors de la demi-finale et la petite finale.

Iliann Cherif, licencié dans le même club, termine, lui aussi, à la quatrième place du concours malgré un nouveau record personnel de 8''23. Le minime n’est pas parvenu à contenir son adversaire polonais en demi-finale et échoue en petite finale, laissant échapper le podium.

Cependant, Solène Moreau et Iliann Cherif, ne repartent pas bredouille puisqu’avec leur 4ème place respective sur cette épreuve, ils décrochent leur qualification pour les Championnats d’Europe et du Monde jeune de vitesse 2017 . Une qualification qui arrive deux semaines après qu’ils aient décrochés leur sélection au Championnat d’Europe et du Monde de bloc jeune 2017.

Kintana Iltis, a, elle aussi, réalisé de très bons résultats. La plus jeune recrue de l’équipe de France de vitesse pour cette Coupe d’Europe termine à la 8ème place du concours. Une place qui lui permet de participer la 2ème étape italienne de juin prochain.

Une autre sportive du club, Lucile Saurel, cadette, termine à la 8ème place de l’épreuve après avoir échoué en quart de finale face à la championne de France de vitesse en titre.

La cadette Fanny Techer, licenciée de l’Est’kalad Club, termine, quant à elle, à la 7ème place après avoir été distancée en quart de finale par sa concurrente.

Lucas TECHER, junior de l’Est’kalad Club, finit 8ème du classement de l’épreuve. Une défaite en quart de finale après qu’il ait raté le buzzer ouvrant la voie des demi-finales.

Solène Moreau, Iliann Cherif et Lucile Saurel seront à nouveau en bleu pour la coupe d’Europe jeune de bloc de Soure au Portugal le week-end prochain. Depuis ce lundi 15 mai, les sportifs s’entrainent à Paris jusqu’à leur départ jeudi 18 mai 2017.

de/www.ipreunion.com