Dans le cadre des championnats du monde de lutte "Paris 2017" du 21 au 26 août, la Fédération française de lutte organise une tournée des équipes de France sur le plan national. A La Réunion, cette manifestation se déroulera le samedi 20 mai 2017 au collège Achille Grondin à Saint-Joseph. Le multiple champion Charles Afa, qui a fait ses classes à Saint-Joseph avant de devenir membre de l'équipe de France, sera présent sur l'île du 18 au 21 mai. Ci-après, le programme.

Au programme :

- 14h accueil des athlètes sur le tapis (annonce des palmarès)

- 14h15 à 15h : entraînement de masse

- 15h dédicaces et divers animations. Présentation de la structure de haut niveau de Saint-Joseph.

A La Réunion c’est Charles Afa qui représentera l’équipe de France.

Charles Afa est licencié au lutte club de Saint-Joseph, il a fait ses classes au centre formateur de Saint-Joseph de 2012 à 2014 avant de rejoindre le pôle espoir de Font-Romeu en septembre 2014. En 2015 il intègre le pôle France de lutte libre à Ceyrat en Auvergne. Ses qualités technique et physique lui permettent de se distinguer auprès des entraîneurs nationaux qui voient en lui l’avenir de la lutte française. Ainsi il intègre le prestigieux "INSEP" en septembre 2016.



Plusieurs fois champions de France et membre de l’équipe nationale depuis 2 ans son palmarès est déjà bien fourni :



- Championnat d’Europe cadet en 2015 ;



- Championnat du monde junior en 2016



- Médaille de bronze aux gymnasiades (championnat du monde scolaire) en juillet 2016 en Turquie.



Le jeune sportir arrivera le jeudi 18 mai et repartira le 21. L'objectif de cette manifestation est de valoriser et de promouvoir la lutte au niveau local.