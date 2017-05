Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Surf: Mondiaux ISA

A partir de ce week end à Biarritz se déroulent les championnats du monde amateurs de surf (ISA). Jérémy Florès et Johanne Defay, avec autorisation de la ligue professionnelle (WSL), feront partie de l'équipe de France aux côtés de Joan Duru et Pauline Ado. Malgré un calendrier chargé, la Réunionnaise a accepté la sélection sous conditions: elle devra reprendre l'avion lundi en fin de journée (avec Pauline Ado) pour Fidji où se déroule la 5ème manche du World Tour à partir de dimanche 28 mai. Tenante du titre, Johanne Defay a potentiellement un gros coup à jouer sur le reef fidjien puisqu'elle est désormais 4ème mondiale. Si les conditions sont bonnes, la compétition pourrait débuter samedi matin et se terminer ludi midi...

Pour Jérémy Florès, le timing est plus large puisque les messieurs du World Tour débutent l'étape Fidjienne le 4 juin seulement. Notons tout de même que les Français seront les seuls surfeurs du World Tour à participer à ces championnats du monde ISA (à confirmer la présence des Brésiliens Wiggoly Dantas et Ian Gouveia).

Cyclisme: Prix de La Ville de Saint-Paul

Le VCO organise le prix de la ville de St Paul ce dimanche dans la zone de Cambaie sur un circuit de 2,8km à parcourir plusieurs fois. Les Pass, cadets et féminines s'élanceront à 8h00 pour une vingtaine de tours. Suivront ensuite les jeunes catégories jusqu'à 11h25 où sera donné le départ des élites pour 35 tours soit 98 km.



Basket: Finales de coupe

Les finales d ela coupe de la Réunion sont programmées pour ce samedi au gymnase Nelson Mandela de Saint Pierre. A 18h00 la finale féminine opposera la Tamponnaise à l'AAML (+14) puis à 20h30 la finale masculine opposera le BC St Paul au Tampon.



BMX: Championnat de la Réunion

Le CSSD Bicross organise le championnat régional de BMX ce dimanche sur la piste de Champ Fleuri à Saint Denis. La journée débutera par les essais libres à 8h30. La compétition débutera à 10h00 par les manches qualificatives suivies des demi-finales et finales à partir de 13h00.



Course à pied: 10km nocturnes de Saint Denis

Pour la 7ème édition, l'Athlétisme Club de l'Entente du Nord (ACEN) avec le concours de la municipalité, organise les 10 km nocturnes de Saint Denis ce samedi à 20h dans les rues de la ville. Le départ se fera au niveau de la cathédrale, Avenue de la Victoire et l'arrivée sera jugée au Square Labourdonnais. Comme en 2016, l'ACEN soutient l'association Vaincre la Mucoviscidose en reversant une partie des frains d'inscriptions des coureurs (2€/participant).



Moto: 5ème manche du championnat MX

Le Team B2R organise la 5ème manche du championnat de moto cross ce dimanche à partir de 8h00 sur le circuit Pascal Ravenne de la Possession. La journée débutera par les essais chronométrés par catégorie puis la 1ère manche à partir de 10h20, la seconde à partir de 12h40 et la 3ème (pour le MX1 seulement) à 16h40.



Auto: Battle Touge

L'association JAP 974 organise sa 38ème Battle Touge ce vendredi au circuit de la Jamaïque de Saint Denis de 19h à 00h00. Plus de 48 pilotes participeront à ce roulage auto loisir issu de "la pousse" mais dans le cadre légal et sécurisé. Manifestation gratuite et ouverte au public.



Trail: 3ème édition de la Transrun

Décathlon organise la 3ème édition de la Transrun ce week end avec plusieurs formules de course: un ultra de 120km à faire en solo, relais à 2 ou à 4, un semi de 70km à faire en solo ou relais à 6, un rando de 12km et une course pour enfant.

L'ultra prendra son départ du Barachois de Saint Denis samedi matin à 2h00 et l'arrivée sera jugée à Saint Philippe. Les coureurs emprunteront le sentier littoral de St Denis pour rejoindre la Ressource à Ste Marie en direction de la Roche Ecrite, puis Grand Ilet. Les entiers de Salazie les guideront vers Hellbourg, Bélouve, le gite du Piton, Mare à Boue, piton Textor, Oratoire Ste Thérèse, Pas de Bellecombe, Basse Vallée, Mare Longue et enfin St Philippe. Le semi partira de Hellbourg à 6h00 pour suivre le même itinéraire jusqu'à St Philippe.



Surf: Championnat de la Réunion

La Ligue Réunionnaise de surf et l’ensemble des clubs affiliés organisent les championnats de la Réunion 2017 de Surf et disciplines associés, qui départageront le top 10 de chaque discipline et permettront de décerner un titre régional pour chaque catégorie, à St Gilles à partir de ce samedi en fonction des conditions. Trois week end sont retenus pour la tenue de ce championnat: les 20-21 mai, les 27-28 mai et les 3-4-5 juin.



Athlétisme: Championnat de la Réunion d'épreuves combinées

La ligue organise les championnats régionaux d'épreuves combinées samedi et dimanche au stade olympique de Saint Paul. Un heptathlon sera proposé aux minimes filles, un octathlon aux minimes garçons, puis un heptathlon pour les filles et un décathlon pour les garçons à partir de la catégorie cadet. Les épreuves débuteront à 14h le samedi et à 9h00 le dimanche.



Kickboxing: Gala international de la LRKMDA

La ligue réunionnaise de kickboxing, muay tahi et disciplines associées organise son gala ce samedi au gymnase de Plateau Caillou à partir de 18h30.

Un tournoi pro en K1 rules -71kg opposera Célestin Esperant (Madagascar), Hans Brissonnette (Maurice), Mosehla Osia (Afrique du sud) et Cédric Desruisseaux (Réunion).

En kick classe A -75kg, le Réunionnais Yannick Carpaye affrontera le Sud Africain Coetzee Wiehan, et Mike Boyer affrontera Boris Siva. En -67kg, le Malgache Mickael Andrianiaina affrontera le Réunionnais Luidji Mithridate.

En Pancrace classe B -70kg, Gael Damour sera opposé à Ludovic Fontaine. En +93kg, Mickael Denis affrontera Benoit Lebon.

En muay thai classe A -63kg, le Thailandais Wittaya Duangsuang affrontera le Réunionnais Kevan Sala.

Les filles ne seront pas en reste avec le combat kick classe B -60kg entre Constance Choque et Nahila Elhaddad.



Karaté: Coupe de France combat pupilles

La Coupe de France combat des Pupilles se déroulera ce week end des 20 et 21 mai à Paris-Coubertin. La délégation réunionnaise sera bien représentée avec:

-25 kg : NARAYANASSAMY Laetitia (Foyer de Joinville)

-45 kg : JOUAO Enora (AM Portois)

+45 kg : PAMPHILE Norah (La Chaloupe)

+45 kg : DALLEAU Eva Marie (KC Ste Rose)

-25 kg : BERTRAND Nolan (Daishin Dojo)

-30 kg : HOUSSEIN Nassem (KC Portois)

-30 kg : ABDOU M COLO Inais (VIFES St André)

-30 kg : BOYER Gary (KC Est)

-35 kg : TECHER Mathis (KC Portois)

-35 kg : ALI Sayyid (KC Portois)

-45 kg : FANTELLI Matteo (VIFES St André)

Fitness: Zumba Party

A l'occassion de la journée européenne de lutte contre l'obésité, l'association Run'Move organise une Zumba Party ce vendredi à partir de 15h au gymnase de Champ Fleuri. Récemment créée, l'Association Run'Move a pour objet de favoriser l'éducation dans les loisirs et plus particulièrement de promouvoir, soutenir et développer l'accès à des activités sportives et culturelles pour tous.

Pétanque: Championnat départemental triplette

Les championnats départementaux se terminent ce week end au boulodrome du Colosse à Saint André avec les triplettes mixtes et jeunes. Si le titre départemental est en jeu, la qualification aux prochains championnats de France sera aussi l'objectif de ce championnat.



www.ipreunion.com