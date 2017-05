Le 10km en nocturne de Saint-Denis, les championnats de surf ou encore le prix cycliste de la ville de Saint-Paul ont marqué l'actualité sportif de ce week-end. En voici les principaux résultats (Photo d'illustration)

Cyclisme : Prix de La Ville de Saint-Paul

Le VCO organisait le prix de la ville de St Paul ce dimanche dans la zone de Cambaie sur un circuit de 2,8km à parcourir plusieurs fois. Dans la course élite, le junior du VCSD, Anthony Armouet, s'est imposé au sprint devant Paul Rivière (VCO) et l'inépuisable Mike Ferrère (VCSJ), parcourant les 95km en 2h28 seulement.

Basket : Finales de coupe

Les finales de la coupe de la Réunion étaient programmées pour ce samedi au gymnase Nelson Mandela de Saint Pierre.

Côté masculin, le BC St Paul s'est offert un 3ème trophée cette saison en dominant la Tamponnaise 81 à 75. Côté féminin, la Tamponnaise a infligé une lourde défaite, 76 à 36, aux filles de l'AM2L (Possession) pensionnaires de la Départementale.

BMX : Championnat de La Réunion

Le CSSD Bicross organisait le championnat régional de BMX ce dimanche sur la piste de Champ Fleuri à Saint Denis. Les champions de chaque catégorie sont: Curits Bello (VCT, prélicence), Pauline Maillot (CSSD, filles 12 ans), M'ji Gopal (CSSD, poussins), Raphael Montusclat (Pupilles, BCO), Raphael Dijoux (BCO, benjamins), Judickael Ajaguin (VCT, minimes), Stéphane Dijoux (CBT, cadets), Loic Laravine (CSSD, junior), Laurent Bègue (CSSD, hommes 19+), Sébastien Lo Shung Line (VCT, cruiser 25-34) et Stéphane Payet (T974, cruiser 35+).

Course à pied : 10km nocturnes de Saint-Denis

Pour la 7ème édition, l'Athlétisme Club de l'Entente du Nord (ACEN) avec le concours de la municipalité, organisait les 10 km nocturnes de Saint Denis ce samedi à 20h dans les rues de la ville. Et il n'aura fallu que 30'05" au Sud Africain Thabang Mosiako pour l'emporte seul, loin devant son compatriote Xaba Mavuso en 33'04 et Mohamed Safaoui en 33'11. Côté féminin, même scénario avec Nouria Djelti qui l'emporte en 38'13 devant Peggy Lopez en 41'54 et Arielle Rouget en 42'59.

Trail : 28ème édition du cross du Piton des Neiges

Ils étaient une centaine hier matin au départ du cross du Piton des Neiges organisé par le club local Avalasse. Cette 28ème édition n'a pas attiré les foules et le plateau de favoris ne restera pas dans les annales. Une fois encore, c'est le cilaosien Jeannick Boyer qui l'emporte en 1h56, devant le néo chamion régional de montange Géraldo Trulès en 1h58 et Raynaud Payet en 1h59. Côté féminin, Elise Castagno s'impose en 2h38, devant Ombeline Blanc 2h46 et Charlène Letellier 2h56.

Moto : 5ème manche du championnat MX

Le Team B2R organisait la 5ème manche du championnat de moto cross ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la Possession. Dans la catégories MX1, Romain Laurens a fait main basse sur les 3 courses du jour et remporte cette 5ème manche, devant Guillaume Baillif qui n'a pris que des secondes places. Enfin, Timothé Hoarau, toujours dans le top 5 des 3 courses, s'offre la dernière marche du podium.

Trail : 3ème édition de la Transrun

Décathlon organisait la 3ème édition de la Transrun ce week end avec plusieurs formules de course: un ultra de 120km à faire en solo, relais à 2 ou à 4, un semi de 70km à faire en solo ou relais à 6, un rando de 12km et une course pour enfant .

Sur l'ultra, Freddy Thévenin s'est logiquement imposé en 17h46, devant Jean Paul Maillot en 18h26 et Didier Telmar en 19h43. Côté féminin, Gilberte Libel et Elisabeth Legros sont arrivées main dans la main en 24h09 et Christine Bénard a complété le podium 40 minutes plus tard.

Sur le semi, victoire de Damien Séry en 9h36, devant Johan Morel 10h16 et Guy Noel Hoarau 10h31. Côté féminin, Frédérique Jullian s'impose en 12h08, devant Elisabeth Boyer 13h42 et Bernadette Dumont 13h56.

Surf : Championnat de La Réunion

La Ligue Réunionnaise de surf et l’ensemble des clubs affiliés organisaient le 1er week end (sur 3) des championnats de la Réunion 2017 de Surf et disciplines associés, ce samedi aux Roches Noires à St Gilles. Voici les podiums de chaque catégorie "espoir":

Surf Ondine: 1 Lisa Girardet, 2 Mahé Javegny

Bodyboard Benjamin: 1 Mario Mattei, 2 Nael Bounour, 3 Diego Pitarch

Surf Junior: 1 Mathis Crozon, 2 Attilio Goncalves, 3 Lucas Bernard

Surf Benjamin: 1 Nael Bounour, 2 Toan Dubourg, 3 Milo Lautier

Surf minime: 1 Tabere Allalmelou Louis, 2 Loukas Delgrange, 3 Valentin Cloiseau

Surf Cadet: 1 Ke’a Jeanjean, 2 Antoine Devaud, 3 Sam Lemaire

Open Longboard ondine: 1 Alice Lemoine, 2 Adele Begue, 3 Emilie Vitry

Athlétisme : Championnat de la Réunion d'épreuves combinées

La ligue organisait les championnats régionaux d'épreuves combinées samedi et dimanche au stade olympique de Saint Paul. Les nouveaux champions d'épreuves combinées sont Faratina Lebon au tetrathlon benjamines, Yannick Fougeroux au tétrathlon benjamins, Nathanaelle Jean Baptiste à l'heptathlon minimes, Marie Léa Joany à l'heptathlon cadettes, Alexandra Lieutier à l'heptathlon juniors filles, Ruben Hoarau à l'octathlon minimes, Gwandal Ivoula au décathlon cadet, Arnaud Deurweilher au décathlon juniors et Fatahou Abdallah au décathlon séniors.

Karaté : Coupe de France combat pupilles

La Coupe de France combat des Pupilles s'est déroulée ce week end à Paris-Coubertin. La délégation réunionnaise était bien représentée mais repart avec seulement une médaille de bronze:

-25 kg : LIBEL Celia (Sans Souci) : 1er tour (1-0) – 2T (2-0) – 3T (8-0) – perd au 4T – Repêchage – 1T (7-4) – 2T (1-1 D 3-2) – 3e Bronze

-25 kg : NARAYANASSAMY Laetitia (Foyer de Joinville) : perd au 1er tour – pas repêchée

-45 kg : JOUAO Enora (AM Portois) : perd au 1er tour – pas repêchée

-45 kg : SOUMARA Raphaella (Dojo St André) : perd au 1er tour – pas repêchée

+45 kg : PAMPHILE Norah (La Chaloupe) : perd au 1er tour – pas repêchée

+45 kg : DALLEAU Eva Marie (KC Ste Rose) : 1er tour (9-5) – perd au 2T – Repêchage – 1T (2-0) – perd au 2T – 5e

-25 kg : BERTRAND Nolan (Daishin Dojo) : perd au 1er tour – pas repêché

-25 kg : JEANNIN Saheed (Bras Panon) : perd au 1er tour – pas repêché

-30 kg : HOUSSEIN Nassem (KC Portois) : perd au 1er tour – pas repêché

-30 kg : ABDOU M COLO Inais (VIFES St André) : perd au 1er tour – pas repêché

-35 kg : TECHER Mathis (KC Portois) : 1er tour (0-0 D 4-1) – 2T (4-1) – perd au 3T – pas repêché

-35 kg : VIRAMOUTOU Loic (Sans Souci) : perd au 1er tour – pas repêché

-35 kg : ALI Sayyid (KC Portois) : perd au 1er tour – pas repêché

-45 kg : PALANY Rafael (Dojo St André) : 1er tour – pas repêché

-50 kg : FANTELLI Matteo (VIFES St André) : 1er tour (5-3) – perd au 2T – pas repêché

Surf : Mondiaux ISA

Le week end a été chargé pour la Réunionnaise Johanne Defay, en lice pour les championnats du Monde amateurs (ISA) à Biarritz. Tête de série n°1, la Saint Leusienne a survolé la compétition sans trouver une réelle adversité. Elle sera alignée ce lundi matin en demi-finale face à sa compatriote Pauline Ado, la Néo Zélandais Ella Williams et l'Allemande Frankie Harrer.