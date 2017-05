Les championnats régionaux de natation synchronisée auront lieu le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 à la piscine de Vue Belle. Les nageuses de tousclubs de l'île s'affronteront pendant ces deux jours.

Les championnats régionaux de natation synchronisée auront lieu le samedi 27 et le dimanche 28 mai 2017 à la piscine de Vue Belle. Les nageuses de tousclubs de l'île s'affronteront pendant ces deux jours.

121 nageuses danseront pour le championnat et 44 pour le challenge. Après avoir brillé aux championnats nationaux Jeunes et Juniors ces deux derniers mois, les Aquanautes vont présenter leur travail d’une année et tenter de finir en tête du classement. Elles seront en compétition avec les filles de l'ONR, des Sirènes de l'Ouest, et du Moufia durant tout un week-end.

Le programme du championnats

Samedi 27 mai:

10h45: Solos (Benjamines, Espoirs, Juniors)

13h30: Figures imposées (Benjamines, Espoirs, Juniors)

Dimanche 28 mai:

9h30: Ballets challenges (Benjamines, Espoirs, Juniors)

10h30: Démonstration du ballet Juniors des Aquanautes

11h00: Défilé des nageuses et cérémonies protocolaires du challenge réunion

Dès 13h00 et dans l'ordre:

Duos (Benjamines, Espoirs, Juniors)

Ballets d'équipes (Benjamines, Espoirs, Juniors)

Ballets combinés

17h00: Défilé des nageuses et cérémonies protocolaires des championnats de La Réunion.

de/www.ipreunion.com