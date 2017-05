Belle performance d'Emma Morel (Saint-Joseph) aux championnats de France de natation élite qui ont lieu actuellement à Schiltigheim (Strasbourg). Ce vendredi 27 mai 2017 elle a réalisé le 6ème temps en finale A du 100 mètres papillon avec un chrono de 01:02:21. Elle a ainsi légèrement amélioré le temps qu'elle avait établi le matin en série (01:02:44). Ce jeudi la Réunionnaise Alizée Morel (TOEC) avait déjà porté haut les couleurs de son île en terminant troisième du 200 mètres nage libre . Elle a réalisé le bon chrono de 01:59:93 derrière Charlotte Bonnet (01:55:80) et Margaux Fabre (01:58:70). Mercredi, avec ses trois équipières du TOEC elle avait terminé 2ème du relais 4x100 mètres nage libre.

Belle performance d'Emma Morel (Saint-Joseph) aux championnats de France de natation élite qui ont lieu actuellement à Schiltigheim (Strasbourg). Ce vendredi 27 mai 2017 elle a réalisé le 6ème temps en finale A du 100 mètres papillon avec un chrono de 01:02:21. Elle a ainsi légèrement amélioré le temps qu'elle avait établi le matin en série (01:02:44). Ce jeudi la Réunionnaise Alizée Morel (TOEC) avait déjà porté haut les couleurs de son île en terminant troisième du 200 mètres nage libre . Elle a réalisé le bon chrono de 01:59:93 derrière Charlotte Bonnet (01:55:80) et Margaux Fabre (01:58:70). Mercredi, avec ses trois équipières du TOEC elle avait terminé 2ème du relais 4x100 mètres nage libre.

A noter aussi les bonnes performances de Loïck Payet (Asec) qui, ce vendredi, termine 5ème de la finale C (catégorie 15 - 18 ans) du 100 mètres nage libre avec un temps de 52:01 et celles du jeune Corentin Trinez (La Jeanne Natation). Agé de 15 ans, le nageur de la LJN participait pour la première fois aux championnats Elite et ses résultats sont prometteurs pour l'avenir.

www.ipreunion.com