Les lutteurs réunionnais se sont particulièrement fait remarquer ce week-end lors de la coupe national benjamin à Tarbes, du tournoi international de lutte libre à Sassari en Sardaigne (Italie) et du tournoi national labellisé Steve Guenot de Dijon

• Coupe national benjamin à Tarbes

Ce samedi 27 mai s’est déroulé les rencontres nationales Vétérans ainsi que la Coupe Nationale Benjamins FFL/UNSS à Tarbes. Trois clubs réunionnais ont participé à cette compétition, le Lutte club de Saint-Joseph, ROCS (Salazie) et le Lut? dan ron (Saint-Joseph). Les clubs terminent respectivement à la 8éme, 9éme et 10éme place.

"Malgré un classement loin du podium nos jeunes ont démontré une bonne réactivité, la plus part découvraient le niveau national. Certains quittaient l’ile pour la première fois. A cette âge les jeunes veulent faire comme leurs ainés, décrochés des médailles mais ce genre de compétition est surtout une étape importante de leur apprentissage. C’est donc une très bonne expérience pour ces jeunes qui sont en sections sportives dans leurs collèges respectifs" commente le Comité Lutte Réunion.

• Tournoi international de lutte libre à Sassari en Sardaigne (Italie)

Médaille d’or : Charles Afa (lutte club de Saint-Joseph, 74 kg) était à Sassari en Sardaigne avec l’équipe de France ce week-end pour le tournoi international de lutte libre. Il domine ses adversaires en retrouvant son véritable niveau. "Après sa finale raté au championnat de France début mai Charles rétablit les choses en démontrant que sur la scène internationale il fallait compter sur lui. A un mois des championnats d’Europe junior il tient la corde pour une sélection" indqiue le Comité Lutte Réunion. Les membres de l’équipe de France de lutte libre se retrouvent à Font-Romeu pour un stage de préparation dès ce lundi.

• Tournoi national labellisé Steve Guenot de Dijon

Les lutteurs Raymond Langlet et Enrick Bataille étaient en compétition à Dijon ce samedi 27 mai. Ils se classent respectivement 3éme et 4éme de la compétition de lutte Gréco-Romaine. Tous les 2 du club des Avirons et en 60 kg ils sont donc des concurrents direct pour une place aux championnats d’Europe junior à la fin juin.