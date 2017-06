Ce samedi 3 juin 2017, le top départ du Trail de Minuit sera donné à minuit. Une course à pied pas comme les autres : elle a pour objectif d'être "sans trace". En d'autre termes, aucun déchet n'est accepté. Même pas les petits bouchons des tubes de gel, régulièrement abandonnés sur site.

Ce samedi 3 juin 2017, le top départ du Trail de Minuit sera donné à minuit. Une course à pied pas comme les autres : elle a pour objectif d'être "sans trace". En d'autre termes, aucun déchet n'est accepté. Même pas les petits bouchons des tubes de gel, régulièrement abandonnés sur site.

Le trail de minuit est le premier sur l'île à être labellisé "sans trace". Par le biais de ce programme international basé au Canada, la course s'engage ainsi à ne laisser aucun déchet derrière elle. Chaque coureur se doit donc de respecter plusieurs principes : conserver sur lui ses déchets, porter un gobelet réutilisable et garder un oeil vigilant sur son environnement. "Le plus régulièrement, ce sont des petits bouchons des tubes de gel qui sont jetés dans la nature" indique le Caposs, comité organisateur.

Ce sont 1000 participants qui s'élanceront ce soir dès minuit de La Possession pour traverser Mafate. Par ailleurs, la course s'engage également à reverser des frais aux différentes écoles participant aux stands de ravitaillement situés au coeur du cirque.