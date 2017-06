Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte était en visite à La Réunion pour promouvoir le ballon ovale. L'ancien secrétaire d'Etat a l'intention de développer le rugby à 7 dans les Outre-mers, où "il y a un énorme potentiel". Ce dernier espère voir rapidement l'ouverture d'un pôle d'excellence dans tous les départements d'Outre-mer.

Le rugby à XV est évidemment au programme du développement de la discipline mais la Fédération souhaite ouvrirla formation sur le rugby à 7, qui demande de la vitesse et de l'endurance aux joueurs. Le président s'adresse aux joueuses réunionnaises notamment, qui sont "de vraies athlètes, très rapides".

Après avoir rencontré les jeunes rugbymen du Creps, Bernard Laporte a annoncé en conférence de presse ce vendredi 9 juin l'ouverture d'un pôle d'excellence dans chacun des départements d'Outre-mer, pour permettre aux ultramarins d'intégrer les sélections nationales. La formation individuelle passera par l'organisation de rencontres avec les équipes des autres pays de la zone océan Indien. De plus, chaque zone des Dom - Antilles, océan Indien, Caraïbes - participeront aux championnats de France.

Bernard Laporte, président de la Fédération nationale, était en visite à #LaReunion pour promouvoir le rugby pic.twitter.com/7HnmSRlpgt — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 9 juin 2017

A noter que 14% des rugbymens nationaux "sont originaires de l'Outre-mer". Des effectifs que la Fédération et son président espèrent voir grimper, même si "cela va coûter plusieurs millions. Mais c'est nécessaire" estime Bernard Laporte avant d'ajouter qu'"un club réunionnais a enregistré cinq licenciés de plus après la venir du XV de France" à La Réunion. La preuvre que "l'équipe de France est une vitrine pour les jeunes", d'où l'intérêt de bien les former pour qu'ils prétendent aux plus gros titres internationaux.

