Trail, cyclisme, escalade, surf... Voici les principaux évènements sportifs de ce week-end.

Trail : Raid et semi raid 974

Initialement programmé samedi et dimanche, la course a été avancée de 24h en raison des élections législatives. Les coureurs du raid ont donc pris le départ ce vendredi matin à 0h00 du stade Nelson Mandela du Port en direction du stade Raphael Babet de Saint Joseph où sera jugée l'arrivée après 96km de course et 4800m de déivelé, via Mafate, le col de Taibit, Cilaos, le Bloc, le coteau Kervéguen, mare à boue, la rivière des Remparts, roche plate. Les coureurs du semi s'élanceront ce vendredi soir 22h00 de Cilaos pour 56km sur le même parcours jusqu'à Saint Joseph.

Cyclisme : Championnat régional piste

Le championnat régional sur piste se déroule cette semaine sur le vélodrome de Champ Fleuri. Les épreuves programmées jeudi soir n'ont pu avoir lieu en raison de la météo pluvieuse et sont reportées à ce soir 19h00, à savoir l'élimination et la course aux points. Demain samedi, la journée débutera à 9h00 avec la poursuite, suivie du scratch jeunes, du keirin, de la course tempo, de l'élimination jeunes et enfin du scratch.

Escalade : Ti Zourit

Ce samedi de 8h45 à 15h45, se déroulera, pour la 5ème année consécutive, le TI-ZOURIT au gymnase V Phalaris à la Chaloupe Saint Leu. Dans un esprit ludique, les plus jeunes de la discipline se sont donnés rendez-vous pour la découverte de l’univers de la compétition. Les catégories Microbes, Poussins et Benjamins s’affronteront sur 13 blocs, préparés spécialement par l’équipe d’ouvreurs de la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade. Comme l’année précédente, cette compétition séduit beaucoup les jeunes. En effet plus de 86 jeunes compétiteurs seront présents à cet évènement qui permettra de déceler les nouveaux champions de la Réunion, et peut être de France ou du Monde !

Tennis de Table : Tournoi dionysien

Le Club Dionysien Tennis de Table organise son traditionnel "tournoi ouvert à tous les clubs de la Réunion" ce samedi au gymnase des Deux Canons de 13h à 19h. Plus d'une centaine de participants s'affronteront, répartis dans 3 catégories : les 13 ans, les tableaux non classés à 6-99 et les tableaux non classés à 1-99

Tennis de table : Tournoi des Aiglons

Le Club d'Aiglons d'Orient organise son tournoi ce dimanche de 8h à 19h au Gymnase des Deux Canons de Saint Denis. Plus de 100 participants de toute l'île seront présents pour cette journée.

Karaté : Trophée Kata

La Ligue Réunionnaise de Karaté organise le "Trophée Kata" ce dimanche au Dojo Régional de Saint Denis de 8h à 14h. Cette dernière compétition de l'année sportive réunira près de 100 participants, des poussins aux séniors.

Deux groupes seront définis : le groupe Elite avec tous ceux qui sont montés sur les podiums Kata cette année lors du Challenge, de la Coupe et du Championnat et le groupe Honneur avec les autres participants.

Contrôle des passeports à :

– 8h pour les Poussins,

– 8h30 pour les Pupilles,

– 9h pour les Benjamins,

– 9h30 pour les Minimes,

– 10h pour les Cadets,

– 11h pour les Juniors et Seniors et Vétérans.

Moto : 4ème manche de monobike

La Team Podium Moto organise la 4ème manche du championnat de monobike ce dimanche de 8h à 18h sur le circuit de la Jamaïque. 70 pilotes s'affronteront sur ce circuit, répartis dans les catégories suivantes : minivert 65cc-85cc, maxi scooter, scooter, proto, maxi boîte, S3, S3 promo, master, prestige promo, prestige 1 et 2 et quad.

Trail : 3ème édition du trail de Bellevue

L'Association Vétérans Athlétisme Dionysien (AVAD) organise la 3ème édition du "Trail de Bellevue" ce dimanche de 7h30 à 14h00 à Bellevue la Bretagne. Entre 150 et 200 participants s'élanceront sur une distance de 17 km et 1100m de dénivelé. Le départ et l'arrivée se feront sur le plateau noir de Bellevue. Le 1er coureur est attendu vers 9h30.

Athlétisme : Championnat régional jeunes

Le championnat régional des cadet, juniors et espoirs aura lieu samedi et dimanche au stade olympique de Saint Paul. Samedi, la journée débutera à 15h00 avec au proramme le 100 et 110m haies, le 100m, 400m, 1500m, 3000m et 4x100m, le 2000m steeple et les concours de longueur h, perche, poids f, disque h, marteau, triple saut f, hauteur h. Dimanche la journée commencera à 9h30 avec au menu les 200m, 400m, 800m, et les concours de triple saut h, longueur f, javelot, disque f et poids h.

Tir à l'arc : Championnat régional fédéral

La Flèche de l'ouest organise le championnat régional fédéral ce dimanche sur le terrain de l'Ermitage. Le début des tirs est programmé pour 9h15.

Badminton : Dernière journée d'interclubs

La dernière journée d'interclubs aura lieu ce dimanche à la Possession pour les poules élite et excellence. Les rencontres débuteront à 10h00.

Natation synchronisée : Championnat de France N3

Une délégation réunionnaise de jeunes nageuses synchro s'est envolée ce mercredi vers Paris pour participer aux championnats interrégionaux N3 Avenirs. Ces naïades, âgées de 9 à 12 ans, s'entrainent à St Paul pour les Sirènes de l'Ouest et à St Denis pour la section synchro du Moufia Aquatic Club. Elles évolueront en solos, duos et ballets d'équipe : La réunion sera donc bien représentée à Cergy Pontoise ce week-end!

Surf : Florès patiente

La 5ème manche du World Tour a débuté dimanche dernier aux îles Fidji mais depuis lundi, tout le monde est en stand by faute de vagues. Le Réunionais Jérémy Florès, auteur de la meilleure vague de la compétition pour le moment (9,57 points) attend patiemment son 3ème tour face à l'ancien champion du Monde australien Joel Parkinson.

Surf : Longboard Pro Gaia

Après quelques semaines passées à la Réunion où elle a décroché le titre régional en longboard, Alice Lemoigne sera à nouveau au Portugal ce week end pour la seconde manche du tour européen du côté de Porto. En avril dernier, la Réunionnaise avait remporté la 1ère manche européenne à Caparica. A partir d'aujourd'hui, elle sera en lice dès le premier tour face à la Française Lucie Milochau. Côté masculin, Aurélien Meynieux sera également de la partie et aura fort à faire dès le premier tour face au meilleur français du moment, Edouard Delpero.