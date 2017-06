Laurent, Frédéric et Nicolas sont trois maîtres-nageurs sauveteurs réunionnais. Ils ont été sélectionnés pour participer au Molokai to Oahu, championnats du monde de paddleboard qui se dérouleront à Hawaï le 30 juillet prochain. Les trois hommes ont lancé une cagnotte sur la plate-forme Leetchi pour financer leur voyage et se confronter aux meilleurs de la discipline.

Le "Molokai2Oahu Paddleboard World Championships" aura lieu pour la 21ème fois le dimanche 30 Juillet 2017 à Hawaii. La course emblématique du paddleboard rassemble les meilleurs rameurs au mode, qui devront se battre dans les eaux hawaiiennes du Ka'iwi Channel, réputées extrêmes. L'objectif des rameurs sera de rejoindre l'île de Oahu depuis l'île de Molokai, sur un parcours de 52km, "à la force des bras, en alternant les positions "allongée" et "à genoux" sur notre planche de 3,65 m" expliquent les Réunionnais, sélectionnés pour la compétition.

Passionnés de sports nautiques - ils pratiquent également le surf -, les trois réunionnais espèrent atteindre les 15 000 euros sur la plate-forme de financement participatif Leetchi.com pour boucler leur budget aventure. Ces derniers profiteront de la compétition pour échanger sur la crise requins qui touche La Réunion avec les sportifs nautiques hawaiiens.

