Raid et semi raid 974, championnat régional de piste cyclisme, compétition d'escalade... retrouvez les principaux résultats sportifs de ce week-end.

Trail: Raid et semi raid 974

Organisé par Rando Run Océan Indien, les courses ont eu lieu en fin de semaine (vendredi et samedi) dans des conditions météo très difficiles du côté de Mare à Boue.

Cela n'a pas empêché Jeannick Séry de l'emporter sur le semi en 6h13, devant son cousin Damien Séry en 6h47 et Géraldo Trulès en 7h07. Côté féminin, Coralie Lété s'est imposée en 8h52 devant Fabiola Fontaine en 9h12 et Lisiane Chapelin en 9h38.

Sur le raid, victoire de Fabrice Fontaine en 14h24 devant Romain Lelong en 15h38 et Armand Begue en 15h51. Côté féminin, Sophie Gerbelot s'impose en 19h16, devant Salomé Simond en 23h20 et Annie Claude Grenier en 25h17.



Cyclisme: Championnat régional piste

Le championnat régional sur piste s'est achevé ce week end sur le vélodrome de Champ Fleuri. Le minime Alexandre Boxe (T974) et la féminine Camille Laugier (CCB) ont fait forte impression en remportant toutes les courses sur lesquelles ils se sont alignés. Les champions régionaux par épreuve sont:

- course à l'élimination: Rémi Sarreboubée (CCSL, sénior), Thibault Thévenin (VCE, cadet), Alexandre Boxe (T974, minime), Camille Laugier (CCB, féminine)

- course aux points: Romain Jean (CCSL, sénior), Louis Satre (VCE, cadet), Alexandre Boxe (T974, minime), Camille Laugier (CCB, féminine)

- poursuite individuelle: Camille Laugier (CCB, féminine), Thomas Hoarau (CCSL, cadet), Aurélien Payet (T974, junior), Julien Florance (CCSL, sénior)

- keirin: Frédéric Tréport (LBO2, sénior), Thomas Hoarau (CCSL, cadet), Alexandre Boxe (T974, minime), Camille Laugier (CCB, féminine)

- course tempo: Thierry Rivière (CCB, sénior), Thibault Thévenin (VCE, cadet), Alexandre Boxe (T974, minime), Camille Laugier (CCB, féminine)

- scratch: Frédéric Tréport (LBO2, sénior), Louis Satre (VCE, cadet), Alexandre Boxe (T974, minime), Camille Laugier (CCB, féminine)



Canne de Combat: Championnat régional

Ce dimanche s’est déroulé au complexe Sportif Municipal du Port le Championnat Régional de Canne de Combat UFOLEP 2017 (organisation Club Kann Tyembo Rivière des Galets). C'est une étape importante de la saison avant les sélections pour l’Open de France d’octobre prochain en métropole. Dans la catégorie senior, le favori Wilfried Rechichou (club Kan Tyembo-Rivière des Galets) a logiquement dominé la compétition jusqu’en finale où il a battu Olivier SABBAN sur le score de 28 à 13. Dans la catégorie senior femme, la jeune Soleya Trénoul, également favorite, bat Véronique Mousillat du club Caro Canne (Saint-Paul). Le Championnat Régional de Canne de combat de ce dimanche était la dernière étape de la saison après l’Open de Toulouse du 13 et 14 mai dernier, où le réunionnais Fabien Rodriguez s’était classé 3ème senior.



Escalade: Ti Zourit

Ce samedi se déroulerait, pour la 5ème année consécutive, le TI-ZOURIT au gymnase V Phalaris à la Chaloupe Saint Leu. Dans un esprit ludique, les plus jeunes de la discipline se sont donnés rendez-vous pour la découverte de l’univers de la compétition. Les catégories Microbes, Poussins et Benjamins s’affrontaient sur 13 blocs, préparés spécialement par l’équipe d’ouvreurs de la Ligue Réunion de la Montagne et de l’Escalade.

Les vainqueurs du jour sont Eva Lina Rymasz (Austral roc) et Enale Houllier (escalde d'abord) en microbes, Ellen Tizon (7alouest) et Max Bertone (7alouest) en poussins, Oriane Bertone (7alouest) et Marius Payet Gaboriaud (Austral roc) en benjamins.



Karaté: Trophée Kata

La Ligue Réunionnaise de Karaté organisait le "Trophée Kata" ce dimanche au Dojo Régional de Saint Denis, dernière compétition de l'année sportive. Une soixantiane de participants était au rendez-vous. Les vainqueurs par catégorie sont: Angle Simon et Simon Boyer (poussins), Maelle Boisvillier et Pierre Técher (pupilles), Isabel Angapin et Enzo Leste (benjamins), Gabrielle Fontaine et Matheo Sinazi (minimes), Ludivine Zitambi et Ken Fontaine (cadets), Helvetia Taily et Quentin Dalleau (juniors), Quentin Dalleau (sénior), Valérie Méry et Pascal Cuzin (vétérans).



Handball: Finalités nationales

Les Tamponnaises ont remporté leur match contre Epinal ce samedi d'un petit but (18 à 17) et deviennent ainsi championnes de Nationale 2. Côté masculin, les Saint Andréens de la Cressonnière n'ont rien pu faire face au Paris St Germain et se sont inclinés en finale N2 25 à 33.



Trail: 3ème édition du trail de Bellevue

L'Association Vétérans Athlétisme Dionysien (AVAD) organisait la 3ème édition du "Trail de Bellevue" ce dimanche à la Bretagne avec à peu près 300 coureurs au départ. En 1h40, Fabrice Mithridate s'est offert le nouveau record de l'épreuve devant François Chaumarat en 1h42 et Andy Marie en 1h47. Côté féminin, victoire de Marie Quillévéré en 2h11 devant Elodie Volsan en 2h19 et Clarisse Hoarau en 2h23.



Athlétisme: Championnat régional jeunes

Le championnat régional des cadet, juniors et espoirs a eu lieu samedi et dimanche au stade olympique de Saint Paul. Les champions régioaux par épreuve sont:

100m: Jade Mouniama (cadette), Alexis Payet (cadet), Zakia Etouaria (espoir f), Jean Dylan Moilma (espoir h), Lorenza Dolphin (junior f), Fabrisio Saidy (junior h)

200m: Jade Mouniama (cadette), Benjamin Atia (cadet), Zakia Etouaria (espoir f), Romain Mainfroi (espoir h), Naoumi Ali (junior f), Elmir Reale (junior h)

400m: Eloise Blanc (cadette), Alexis Payet (cadet), Christelle Bénard (espoir f), Thomas Odon (espoir h), Fabrisio Saidy (junior h)

800m: Justine Chagnaud (cadette), Mathias Ferblantier (cadet), Guillaume Glaudel (junior h)

1500m: Justine Chagnaud (cadette), Matéo Nicolas (cadet), Mathilde Thomas (espoir f), Marjolaine Pierré (junior f), Sébastien Issarambe Refane (junior h)

3000m: Rachel Araux (junior f)

100 haies: Jeanne Bertrand (cadette), Sarah Gomez (junior f)

110 haies: Gwandal Ivoula (cadet)

400 haies: Léa Mithra (cadette), Luidjy Payet (espoir h), Nathan Aubourg (junior h)

2000 steeple: Samuel Gonthier (cadet)

Longueur: Jade Correia Djelti (cadette), Prosper Poncharville (cadet), Christelle Bénard (espoir f), Alvin Assany (espoir h), Lorenza Dolphin (junior f), Arnaud Deurweilher (junior h)

Hauteur: Jeanne Bertrand (cadette), Laurenz Heskamp (cadet), Arnaud Deurweilher (junior h)

Triple: Jade Correia Djelti (cadette), Prosper Poncharville (cadet), Christelle Bénard (espoir f), Alexis Basso (espoir h), Sarah Gomez (junior f), Christophe Bénard (junior h)

Poids: Léa Figuin (cadette), Daryld Thomas (cadet), Aboubakar Mouhadji (espoir h), Sarah Gomez (junior f), Virgil Tiouira (junior h)

Disque: Genaye Meriot (cadette), Florian Hoarau (cadet), Laurianne Bègue (junior f), Aurélien Houille (junior h)

Marteau: Manon Alezan (cadette), Quentin Tiouria (cadet), Rachida Saidy (espoir f), Richard Riani (espoir h), Laurianne Bègue (junior f)

Javelot: Cedella Fruteau (cadette), Corentin Clain (cadet), Rachida Saidy (espoir f), Luidjy Payet (espoir h), Lorenza Dolphin (junior f), Arnaud Deurweilher (junior h)



Surf: Longboard Pro Gaia

Le Réunionnais Aurélien Meynieux était au Portugal avec Alice Lemoigne ce week end pour la Pro Gaia, 2ème manche européenne du Longboard Tour. Contrairement à la Réunionnaise, Meynieux n'a pas fait long feu et s'est arrêté au 2ème tour, éliminé par l'espagnol Alberto Fernandez (12.00 contre 8;36). Alice Lemoigne a quant à elle réussi un joli parcours en se hissant en demi-finale où elle a subi la loi de l'anciennne championne du Monde américaine Rachael Tilly (15.34 contre 13.33). Avec cette 3ème place, la Réunionnaise conforte son leadership au classement européen avec désormais plus de 500 points d'avance sur la Britannique Emily Currie.