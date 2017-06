Foulées de Boucan, coupe régionale de VTT, match de gala de Dimitri Payet, coupe d'Europe d'escalade... La Réunion sportive s'est encore illustrée ce week-end. Retrouvez les principaux résultats ci-dessous.

Course à pied: Foulées de Boucan Canot

Le BDN St Paul Sports organisait la 3ème édition des foulées libres de Boucan Canot ce samedi, en partenariat avec France AVC Réunion. Quatre courses étaient programmées: 1km aller retour pour les petits, 2km aller retour pour les jeunes, 5km rando pour tous et enfin 10km solo ou relais.

Sur la course de 10km qui a réuni environ 200 coureurs, Gilbert Galais s'est imposé en 41'16 devant Fabien Thazar en 42'18 et Jean Louis Salvador en 43'05. Côté féminin, Camille Bruyas s'est logiquement imposée en 46'37 prenant au passage la 8ème place au scratch. Elle devance largement Corinne Althiery en 51'40 et Aude D'Abbadie en 52'01.



VTT: 4ème manche de la coupe régionale XC

La 4ème manche de coupe régionale cross country, organisée par l'ACPR, était programmée pour ce samedi 17 juin à Piton Sainte Rose, coulée de lave 1977, sur un circuit de 3km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. En l'absence de Julien Chane Foc, son coéquipier du CCSL et après l'abandon de Giovanni Gonthier (T974) sur crevaison, Quentin Soubadou a signé sa première victoire de la saison après avoir toujours été sur le podium sur les 3 manches précédentes. Il a bouclé les 5 tours en 1h28, devant Sébastien Elma (EVC) en 1h29 et Manu Cathérine (VCS) en 1h30.



Trail: Trail urbain de l'Entre Deux

Dimitile Sport Action organisait le 1er trail urbain de l'Entre Deux ce samedi à 17h00 sur un tracé de 12km, départ et arrivée au collège le Dimitile. Le parcours mêlait chemins et rues de la ville. Ils étaient ainsi 302 à franchir la ligne d'arrivée, après 46'25 d'effort pour les plus rapides, le jeune Nicolas Bardeur (CAPP) accompagné de Julien Hoareau (CASL). Kévin Lallemand (CASL) a complété le podium en 47'44. Côté féminin, la traileuse Isabelle Lebreton a signé un excellent retour à la compétition en s'offrant la victoire en 55'40, devant la routarde Anne Atia en 56'49 et Marie Sandrine Calpetard en 59'03.



Trail: Bassin Boeuf

Le CA Sainte Suzanne organisait le trail de Bassin Boeuf ce dimanche sur une distance de 29km, départ et arrivée au Bocage. Le parcours, à 95% sur chemins et sentiers, proposait un dénivelé positif de 750m et emmenait les coureurs par le sentier du littoral, le Grand Hazier, le village de Bagatelle, le Bassin Bœuf jusqu’au sommet de la course à 735m d'altitude d’altitude, pour redescendre ensuite à travers les champs de cannes et finir en passant par la ville , sur le stade le long de la rivière Ste Suzanne. Si la course a tout de même réuni 164 coureurs en ce dimanche d'élections, elle n'a toutefois pas attiré de coureurs " élites " et a laissé le champ libre a des nouvelles têtes. Après 2h19 de course, Fred Morin (CAPOSS) s'est imposé devant Marc Michelot en 2h20 et Alain Noël en 2h25. Il a ensuite fallu attendre plus d'une heure pour voir la première féminine franchir la ligne d'arrivée : Pascaline Martial l'emporte en 3h24 devant Marie Gisèle Turpin 3h32 et Muriel Stephan 3h33.



Football : Match de gala avec Dimitri Payet

Un match opposant la Team Payet à la Sélection de La Réunion était organisé ce samedi à 15h00 au stade Michel Volnay. Devant environ 6000 spectateurs, les deux équipes ont livré une rencontre amicale dans la bonne humeur qui s'est soldée par la victoire anecdotique de la Team Payet 3-2. Après avoir mené 2-0 à la mi temps grâce aux frères Lopez, Maxime à la 17ème minute puis Julien à la 45ème, la sélection régionale est revenue au score grâce à Salama à la 52ème et Damour à la 83ème. Finalement, Anthony Payet, le frère de Dimitri, a offert la victoire à la team éponyme à la 89ème minute.

Beachtennis: Championnat de ligue

L'association les 3B organisait le championnat de ligue samedi et dimanche, qualificatif pour les prochains championnats de France, sur le site de la plage des Brisants à St Gilles les bains.

Pour la 6ème fois, les soeurs jumelles Hoarau, Mathilde et Marie Eve, ont remporté ce championnat régional et conquis le titre qui va avec. Elles ont complètement dominé le week end, balayant en finale Julia Coll et Elodie Vadel 6-1, 6-2. Côté masculin, le titre a été plus disputé: Lionel Bertolini et Jonathan Ralite se sont imposés en finale face à Fred Pamard et Théo Irigaray dans un match très serré.

Escalade: Coupe d'Europe de vitesse

7 réunionnais ont été sélectionnés en Equipe de France pour participer à la deuxième étape de la Coupe d’Europe jeunes de vitesse 2017 qui a eu lieu ce samedi à Bologne en Italie, mais seulement 3 d'entre eux ont pu représenter la Réunion : Iliann Cherif , Solène Moreau et Kintan Iltis, tous les trois sociétaires du club Austral Roc. Elma Fleuret du club 7alouest, Lucile Saurel du club Austral Roc, Fanny et Lucas Techer du club Est’Kalad étaient absents pour cause de baccalauréat...

Solène Moreau (Austral Roc Tampon) affiche une belle régularité tant en vitesse qu’en bloc et confirme sa place dans le top 5 européen en accrochant une nouvelle 4ème place en vitesse à Bologne hier (après sa 4ème place de Tarnov). Une fois encore le podium était tout proche, avec un nouveau record personnel en 10"40 réalisé en quart de finale. La réunionnaise confirme sa capacité à se surpasser en compétition. Elle devra encore gagner en régularité pour aller décrocher cette médaille internationale qui lui tend la main…

Kintana Iltis (Austral Roc Tampon) talonne sa partenaire d’entraînement. Avec la 5ème place décrochée à Bologne (et aussi un nouveau record personnel en 10"77 !) c’est la sélection au Championnat du Monde jeune de septembre 2017 qui s’ouvre pour ce minime première année.

Ils sont maintenant trois jeunes minimes du pôle d’excellence escalade de la Réunion à répondre aux critères de sélection pour représenter la France au Championnat du monde jeune 2017 : Iliann Cherif, Solène Moreau et Kintana Iltis.

Iliann Cherif (Austral Roc Tampon) passe du rêve au cauchemar, après un premier run de qualification impeccable, il se classe 2ème meilleur temps du tour en 8"01 (et nouveau record de France !) mais tout bascule durant sa deuxième tentative de qualification où il commet l’irréparable: un faux départ synonyme de disqualification. Il bascule de la deuxième place des qualifications à la dernière place de la compétition… Voilà une expérience douloureuse mais très formatrice sur la dure réalité du règlement de cette phase de qualification où il faut parfois savoir garder la tête froide et gérer son temps de réaction pour ne pas flirter avec le faux départ. Cette erreur tactique de jeunesse n’enlève rien à l’énergie positive qu’Iliann a su déployer durant ses quatre premières sélections avec les bleuets et nul doute qu’il tirera les bons enseignements de cette mésaventure pour revenir encore plus fort la prochaine fois!



Surf: Volkswagen SA open of Surfing

Maxime Huscenot et Jorgann Couzinet étaient à Durban en Afrique du Sud ce week end pour disputer une épreuve WQS 3000 sur le spot de New Pier. Si le premer nommé a réussi à se hisser au 5ème tour, le second a quant à lui été éliminé au 4ème. Avec sa 17ème place, Huscenot ne réalise pas une grosse performance mais prend tout de même 600 points et gagne 4 places au ranking WQS pour pointer désormais en 56ème position. Pas de changement en revanche pour Couzinet qui reste 3ème du ranking: il ne marque pas assez de points pour que sa performance soit prise en compte par rapport à ses excellents résultats de la première partie de saison.