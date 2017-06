Voici l'agenda des principaux événements sportifs du week-end

Trail: Course de l'Arc en Ciel

Organisée par ILOP SPORT, la course de l’Arc en Ciel est un trail de 63km pour 3500 mètres de dénivelé́ positif, traversant l’ouest de l’Ile de la Réunion à travers les contreforts de Mafate et Cilaos. Cette année, la course sera le support du championnat régional de trail long. Le départ sera donné ce samedi à 4h du stade de la palmeraie de St Paul, direction de Maido par Sans Souci et le sentier du rempart, puis le Grand Bénare, Camp 2000, la Fenêtre, Les Canots et enfin les champs de cannes de Saint Louis.

Cette année, ils seront 825 coureurs en solo et 73 binômes en relais (passage de témoin au Maido soit 24 et 39km). Parmi eux, on retiendra quelques noms qui font office de favoris: René Paul Vitry, tenant du titre sera absent mais on pourra compter sur Jeannick Boyer vainqueur en 2015 et sur Jean Eddy Lauret vainqueur en 2013, mais aussi Géraldo Trulès second l'an dernier. Côté féminin, Marie Noelle Bourgeois, vainqueur en 2012 devra composer avec la talentueuse Camille Bruyas qui a presque tout gagné depuis la Mascareignes et la combative Perrine Tramoni, récente vainqueur de la Maxi Race 85km à Annecy. Christine Bénard, Emma Métro et Nathalie Percheron, seconde l'an dernier, auront également leur mot à dire.

Cyclisme: Prix de l'OMS de Saint-Denis

Le VCSD organise le prix de l'OMS de Saint Denis ce dimanche dans la zone industrielle du Chaudron – Sainte Clotilde sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Les premiers départs se feront à 13h00 pour les pass cyclisme, cadets et vétérans pour 57,-km. Les féminines suivront dans la foulée pour 41,6km qui feront office de championnat. Enfin, les "élites" partiront à 14h45 pour 89,6km.

Fitness: Zumba Party

L'association Run'Move organise une Zumba Party ce samedi à l'association de Quartier Roland Garros au Moufia à 18h30. Gratuit et ouvert à tous !

Handball: 3ème édition du Z'handbrocal du COM

Le Club Omnisports de la Montagne (COM) Section Handball organise la 3ème édition du Z'handbrocal du COM ce samedi de 13h30 à 19h30 au Gymnase de la Montagne. Cette journée a pour projet de développer la convivialité entre les licenciés du club, les éducateurs et les responsables d'équipes. L'objectif est aussi d'attirer l'attention des familles montagnardes sur les pratiques existantes du handball loisirs et du handball à partir du plus jeune âge (6 ans). 14 équipes de différentes catégories (6 ans, 10 ans, 12 ans, 16 ans/20 ans) s'affronteront sur le terrain

Judo: Tournoi des jeunes dragons

Le Judo Club Municipal de Saint Denis organise le Tournoi des Petits Dragons ce samedi de 9h00 à 12h00 au Dojo Régional de Champ Fleuri. 150 enfants de 5 à 7 ans sont attendus pour cette journée.

Handball: Trophée Patricia Dalleau

La Ligue de Handball de la Réunion organise un tournoi de handball ce dimanche 25 juin de 8h00 à 18h00 au Stade de l'Est Jean Ivoula. Ce tournoi rendra hommage à une ancienne grande joueuse du handball réunionnais féminin, de la génération ou de celle qui précède les pratiquantes : Patricia Dalleau. 12 clubs seront présents et 11 équipes participeront à ce tournoi de handball.

Moto: 6ème manche de motocross

Le moto club du Tampon organise la 6ème manche de championnat régional de motocross ce dmanche 25 juin sur le circuit du Petit Tampon à partir de 7h30.

Volley: Finales du Fiat Volley Run Tour

Les finales du championnat régional 3x3 auront lieu ce week end sur le sable de la plage de Boucan Canot. Pour l'occasion, les 14 meilleures équipes masculines et les 8 meilleures équipes féminies et jeunes (M17) de la saison ont été conviées. Pour ce dernier week end de compétition, les ex internationaux de l'équipe de France, Antonin Rouzier, Nicolas Maréchal, Pierre Pujol, Xavier Kapfer et Florian Kilama ont été invités à participer aux finalités.

Triathlon: Fleur de Cannes

Le club triathlon organise le triathlon Fleur de Cannes ce samedi du côté de la Saline les bains. Deux formats seront au programme: un sprint (750m/20km/5km) et un long (2000m/60km/14km). Il sera également possible de faire l'épreuve en duathlon, mais aussi en équipe ou en duo.

La natation se fera dans le lagon de Trou d'eau avant d'enfourcher le vélo direction Saint Leu (demi tour pour le sprint) puis l'ascension du chemin surprise, le CD 13, l'ascension vers le Plate et retour par le même itinéraire jusqu'à l'hôtel Dina Morgabie de la Saline les bains où se situera le parc à vélo et l'aire d'arrivée. La course à pied, ultime épreuve du jour, se fera sur le parcours de santé de la Saline.

Athlétisme: Championnat régional séniors

Le championnat de la Réunion "élite" est programmé pour samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé. Samedi, les épreuves débuteront à 15h00 avec au programme de la journée: 110 et 100m haies, 100m, 400m, 1500m, 3000 steeple, 5000m, 4x100m, perche, marteau, hauteur, longueur h, triple f, disque h et poids f. Dimanche la journée débutera à 8h15 avec au programme: 3000m et 5000m marche, 200m, 800m, finales des 200 et 400m, triple h, longueur f, javelots, disque f et poids h.

Auto: Roulage à la Jamaïque

L'association Run974 organise une journée roulage ce dimanche sur le circuit de la Jamaique pour les passionnés de voitures et de vitesse, avec toujours ce même slogan: "su la piste nou défoule, su la route nou roule cool". Les pilotes pourront se défouler avec leur véhicule sur le circuit en toute sécurité, de 8h00 à 17h00.

Beach soccer: Tournoi du RCO

Le Racing Club de l'Ouest organise son tournoi de beach soccer ce dimanche sur le terrain du front de mer de Saint Paul à partir de 8h00. Seize équipes de 5 joueurs et 5 remplaçants sont attendues sur le sable saint paulois.

