Un Réunionnais au trail du Mont Blanc, prix de cyclisme à Saint-Denis, championnat régional d'athlétisme... Voici les principaux résultats sportifs du dimanche.

Trail: Course de l'Arc en Ciel

Organisée par ILOP SPORT, la course de l’Arc en Ciel longue de 63km pour 3500 mètres de dénivelé́ positif, entre St Paul et St Louis, a eu lieu ce samedi. Après sa victoire en 2015, Jeannick Boyer s'est à nouveau imposé sans être jamais inquiété tout au long du parcours. Il boucle l'épreuve en 7h04 devant Judicael Sautron en 7h12: les deux hommes devraient à nouveau se livrer une belle bagarre en octobre prochain puisqu'ils seront alignés sur le trail de Bourbon, leur objectif affiché de la saison. Enfin, à la 3ème place on retrouve Guenael Le Boulch, le Breton invité par l'organisation, qui en termine en 7h34. Côté féminin, Camille Bruyas s'est largement imposée, prenant la 14ème place au scratch en 8h16 et pulvérisant au passage l'ancien record de l'épreuve détenu par Marcelle Puy en 8h32. Il faut attendre ensuite 9h19 pour voir Nathalie Percheron pointer en seconde position et 9h28 pour la 3ème place de Christine Bénard.

Support du championnat régional de trail long, la course a donc permis de décerner les titres régionaux de la spécialité à Camille Bruyas et Judicael Sautron (2ème derrière Boyer qui est non licencié).



Cyclisme: Prix de l'OMS de Saint Denis

Le VCSD organisait le prix de l'OMS de Saint Denis ce dimanche dans la zone industrielle du Chaudron – Sainte Clotilde sur un circuit de 3,2km à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Dans la course "élites" hommes, les fuyards ont réussi leur pari de justesse en prenant l'ascendant dans le sprint final: Julien Bénard (T974) s'impose ainsi de justesse devant Eric Ibouth (VCSD) et le junior Aurélien Payet (T974) après 27 tours et 2h10 d'effort.

Côté féminin, on se disputait le titre régional sur 13 tours. Ingrid Lebon (VCSD) s'est imposée au sprint devant la jeune cadette Camille Laugier (CCB) et la minime Kassandra Legros (CCB).



Volley: Finales du Fiat Volley Run Tour

Les finales du championnat régional 3x3 ont eu lieu ce week end sur le sable de la plage de Boucan Canot, chahutée par la forte houle du week end qui s'est invitée jusque sur les terrains de jeu.

En finale, le trio Guermeur / Lalabé s'est imposé (19-21, 21-16, 16-14 ) face aux ex-internationaux Nicolas Maréchal et Xavier Kapfer et le Réunionnais Christophe Estève. Ils empochent ainis la prime promise aux vainqueurs pour partir disputer les prochains championnats de France de 3x3 en métropole cet été.

Côté féminin, l'équipe du TGV composée de Watha/Payet/Taristas a battu le trio du SDOVB de Jaunet/Respaut/Vinchon deux manches à une. En M17 garçons, Virapin/Castori/Valin Xia (Aigles Blancs) battent Foncarnier/Pineau/Chadouli (TGV) 2-1 et en M17 filles, Huet/Folio/M'Goury (St-Pierre) battent Thelene/Rotrou/Casimir (Aigles Blancs) 2-1 également.

Triathlon: Fleur de Cannes

Le club triathlon organisait le triathlon Fleur de Cannes ce samedi du côté de la Saline les bains. Deux formats étaient au programme: un sprint en aller retour sur St Leu (750m/20km/5km) et un long (2000m/60km/14km) en aller retour au Plate.

Sur le sprint, Eric Salesses (ORT), en pleine préparation pour les championnats de France de longue distance, s'est logiquement imposé devant Laurent Larivière et Yann Brault. Côté féminin, victoire de Nathalie Pugeault devant Karine Roulet et Picart. Sur le format long, Sébastien Macé (CAC) a dominé les débats grâce à un vélo solide et une course à pieds maitrisée. Il devance l'infatiguable David Lebreton et le néo triathlète Frédéric Henze. Côté féminin, la victoire revient à Maud Danube devant Dominique Arnaud et Nathalie Olasagasti.

Tennis: Open du TC Dominicain

Les finales du TC Dominicain ont eu lieu ce dimanche. Romain Gustein (TCO, 3/6) a battu Yohann Tobelem (TCT, 3/6) sur le score de 6-4, 6-4 puis Lola Klore (AMTSP, 3/6) a battu Maeva Thiebaud (AMTSP, 5/6) sur le score de 6-2, 6-1 dans la finale dames.

Trail: Au Mont Blanc

Le Mont Blanc était le théâtre de plusieurs courses ce week end auxquelles prenaient part quelques coureurs réunionnais. Sur le célèbre marathon du Mont Blanc remporté une fois encore par Kilian Jornet, le Réunionnais Raymond Fontaine a pris la 21ème place en 4h28 et sur les 10km, la coureurse dominicaine Fleur Santos Da Silva s'est classée seconde derrière l'Américaine Rachel Drake.

Athlétisme: Championnat régional séniors

Le championnat de la Réunion "élite" était programmé pour samedi et dimanche au stade du Centenaire à Etang Salé et était l'ultime occasion de réaliser les minimas pour se qualifier aux prochains championnats nationaux. Les vainqueurs par épreuve sont:

100m: Jade Mouniama 12"77 – Hajatiana Randrianasolo 10"70

200m: Jade Mouniama 25"99 - Hajatiana Randrianasolo 21"6

800m: Céline Lartigue 2'25 – Vincent Hoareau 1'55

1500m: Marjolaine Pierré 5'13 - Rudy Barret 3'56

5000m: Ulric Balzanet 15'34

110 haies: Gwendal Ivoula 18"36

400 haies: Jean Eric Rousseau 64"09

3000 steeple: Patrick Samsora 10'46

Longueur: Jade Correia 5m03 – Bakri Daroueche 6m89

Hauteur: Jeanne Bertrand 1m57 - Daouda Amboudi 1m90

Perche: Cyrielle Boyer 1m80 – Florian Hoarau 3m85

Disque: Aurélie Ouceny 32m09 – Stéphane Nativel 48m99

Marteau: Aurélie Ouceny 39m05 – Richard Riani 22m14

Javelot: Laurianne Bègue 21m60 – Ali Soultoini 62m45

Poids: Sarah Gomez 9m01 - Daouda Amboudi 12m70

Triple: Dominique Edmont 12m38 - Daouda Amboudi 12m99

5000 marche: Franck Lucas 24'44