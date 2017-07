Le Combat games, une compétition internationale des sports de combats organisé par ISF (International School Sport Federation) se tient jusqu'au samedi au 15 juillet 2017 à Agra, une ville situé à 260km au sud de New Delhi en Inde. Quatre sports ont été sélectionnés pour la compétition : le judo, le karaté, le taekwondo et la lutte. La délégation Française est représentée par les judokas et les lutteurs. L'équipe de France de lutte entièrement composée de lutteuses et lutteurs réunionnais. Nos représentants se sont envolés pour l'Inde ce mercredi

Depuis plusieurs années maintenant La Réunion occupe le haut du tableau des championnats de France UNSS (plusieurs fois champion de France dont 2016 et 2017), c’est donc tout logiquement que les responsables de UNSS France et la fédération Française de lutte ont décidé de confier à La Réunion cette honneur de représenter la France.

"Les 3 filles et les 5 garçons qui sont tous passés par la structure de haut niveau de Saint-Joseph (club élite), mesurent très bien la responsabilité qu’ils leurs incombe. Tous sont champions de France UNSS ou médaillés aux championnats de France fédéral. Ils rencontreront de grandes nations de la lutte comme la Chine, La Russie ou l’Inde. C’est une chance et un honneur de finir l’année sportive sur une compétition de cette ampleur" indique le comité régional de lutte dans uhn communiqué.

Thomas Fontaine et Samuel Dijoux, entraîneur du club élite, font également partis de la délégation francaise conduite par Loïc Laurent et Jérome Fontan, tous deux dirigeants de UNSS France.

La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce samedi. La compétition commence ce dimanche.

• La sélection

- Pauline Damour (52 kg, LCSJ)

- Juliette Rondet (56 kg, LCSJ)

- Soumaya Hadjy Mamode ( 60 kg, LCSJ)

- William Ah-Oune (54kg, LCSJ)

- Stéphane Sine (58kg, LCSJ)

- Lucas Lauret ( 63kg, DOC)

- Alexandre Djebrouni (76 kg, LCSJ)

- Jonah Sevamy (85kg, LCSJ)



