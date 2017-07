Coupe régionale de football, 10km de Domenjod, Grand prix Stéphane Sidat... Voici les principaux résultats sportifs du week-end.

Coupe régionale de football, 10km de Domenjod, Grand prix Stéphane Sidat... Voici les principaux résultats sportifs du week-end.

Football: 8èmes de finale de la coupe de France

Les 8èmes de finale de la coupe régionale de France ont eu lieu ce week end pour les groupes A et B. Voici les résultats des 16 matches disputés:

As Bretagne - St Louisienne 0-1

St Pauloise Fc - Fc Bagatelle Suz 2-1

As Marsouins - Fc Parfin 4-2

Fc Panonnais - Js Piton St Leu 0-1

St Denis Fc - As Grand Fond 0-0 (4-3 tab)

La Capricorne - Fc Ligne Paradis 1-0

Aj Petite Ile - Es Etang Sale 2-1

La Tamponnaise - A.F St Louis 6-0

Afc Halte La - Ss Jeanne D Arc 0-2

Co St Pierre - As Ste Suzanne 2-1

Us Bell Canot - Ocsa Leopards 1-5

Etoile Du Sud - As Excelsior 1-12

Asc Grands Bois - Trois Bassins Fc 1-0

Ajs Ouest - Js St Pierroise 0-2

Sdefa - Fc P D Gregues 2-1

Us Ste Marie - As St Philippe 7-0

Cyclisme: Grand Prix Stéphane Sidat

Le VCO organisait la 9ème édition du Grand Prix Stéphane Sidat ce dimanche sur un tracé de 138,7 km partant de Langevin, traversant les communes de St-Philippe, Ste-Rose, puis retour par la route des Radiers (RD 57) et le Grand Brûlé avec une arrivée au niveau de l’école des Lianes dans les hauts de la commune de Saint Joseph. Paul Rivière (VCO) a enfin levé les bras à l'arrivée après 3 éditions où il s'était contenté de la seconde place. En solitaire, Rivière a gravi les Lianes pour s'imposer en 4h00 devant Olivier Boyer (CCB) à 1'11 et Arthur Vatel (CCSL) à 2'20".

Course à pied: Nouvelle édition des 10km de Domenjod

L'association CASE de Domenjod organisait la 1ère édition de la nouvelle version des 10 km de Domenjod ce dimanche à 7h30 à Domenjod avec à peine une centaine de coureurs au départ. Le coureur du COSPI Ulric Balzanet s'est imposé en 34'05 devant Fabien Céleste en 37'41 et Léopold Cuvelier en 39'14. Côté féminin, victoire de Marie Augustine Vadivelou en 43'32 devant Salma Lala en 47'16 et Chloé Martin en 50'14.

Trail: 16ème édition de la boucle de la Roche Ecrite

L'association Les Randonneurs De la Bretagne organisait la 16ème édition de la Boucle de la Roche Ecrite ce dimanche à la Bretagne avec 300 traileurs au départ. Comme souvent, Jean Pierre Grondin s'est imposé sans avoir été inquiété. Il l'emporte en 3h36 devant Suirfa Sanion en 3h40 et Yvan Caltret en 3h46. Côté féminin, Marcelle Puy a fait cavalier seul pour s'imposer en 4h31 avec une 18ème place scratch. Elle devance la locale Sophie Blard en 4h43 et Elodie Mithridate en 5h11.

Moto: 8ème manche de motocross

La 8ème manche du championnat régional de motocross a eu lieu ce dimanche sur le circuit Pascal Ravenne de la Possession. Romain Laurens, en tête du championnat depuis un moment, n'a pas été inquiété hier même s'il a chuté dans la seconde manche et s'est blessé à l'épaule. Malgré sa 4ème place du jour, il possède toujours suffisament d'avance pour rester leader. Hier, Guillaue Baillif s'est imposé devant Ikhlas Onia et Dylan Técher.

VTT: Payet 9ème en Suisse

Florent Payet, de retour de blessure, a signé un nouveau top 10 hier à Lenzerheide en Suisse à l'occasion de la 5ème manche de coupe du monde de descente. Le Réunionnais se classe 9ème à 4"71 du vainqueur Greg Minaar alors qu'il n'avait signé que le 31ème temps des essais.