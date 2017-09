Beachtennis, trail, VTT, football... Retrouvez les principaux évènements sportifs prévus ce week-end

Football: 8ème journée de D1R

La 8ème journée de D1R se jouera samedi soir à 20h00 et dimanche après midi à 15h30 selon le programme suivant:

Samedi

As Jeanne d'Arc - ASC Grands Bois au stade Lambrakis

AS Marsouins - US Sainte Marienne au stade municipal Christol Marivan

AJ Petite Ile - SDEFA au stade régional Gaby Folio

Saint Denis FC - ASSL au stade Jean Ivoula

Dimanche

Trois Bassins FC - Saint Pauloise FC au stade Saint-Alme

JS Saint Pierroise - As Sainte-Suzanne au stade Michel Volnay

OCSA les Léopards - AS Excelsior à 16h au stade Baby Larivière

Trail: Coteau Sec

Le club Dimitile Sport Action organise son trail du Coteau Sec ce dimanche à l'Entre Deux, sur un parcours de 22km et 1200m de dénivelé positif, qui empruntera notamment les sentiers du cheval, du zèbre et de la jument. Le départ sera donné à 7h00 au collège le Dimitile où sera également jugée l'arrivée. Environ 500 coureurs sont attendus, avec au départ des pointures comme Jean Patrice Payet (2nd de la boucle parapente dimanhce dernier) , Didier Baret, Jean Louis Robert (3ème de la Cimasarun samedi dernier), et aussi une belle bagarre annoncée entre la revenante Claire Nédelec et la reine Marcelle Puy...

Handball: 4ème journée de championnat

Si les messieurs ont disputé leur 4ème journée en milieu de semaine mercredi soir, les dames joueront la leur ce vendredi soir à partir de 19h30 selon le programme suivant:

Tamponnaise – St Louis à 19h30 au 14ème km

St Leu – Saline à 20h30 au centre ville

Port – Cressonière à 21h15 à Cotur

Bois de Nèfles – JSB à 21h15 au Guillaume

St Denis – St Joseph à 21h15 à Bellepierre

Basketball: 1ère journée de pré nationale

Le championnat masculin de pré nationale débute ce soir à 20h30 et se poursuivra demain même heure selon le programme suivant:

Vendredi

Tamponnaise BB - MC Etang-Salé à l' espace basket 10e Km

Samedi

BC Saint-Paul - CO Montagne à Saint-Paul IV

Saint-Pierre BB - Aiglons à Mandela

BC Dionysien - Sainte-Marie à Champ-Fleuri

Côté féminin, on attendra le 16 septembre pour la reprise.

VTT: 26ème Raid des Sables

Le club VTTL organise le raid des sables ce week end à Etang Salé. Un contre la montre de 8,5km sera au programme samedi après midi 15h dans la forêt au niveau du Blue Bayou, puis un XC marathon de 60km dimanche à 8h00 même endroit. Les compétiteurs (à partir de juniors) devront participer au deux épreuves pour être classés au général du raid des sables. Des épreuves plus courtes de 30 et 45 km seront également proposées en parallèle, départ à 8h00 également. Enfin, les plus jeunes ne seront pas en reste puisqu'une course leur sera proposée le samedi après midi sur un circuit spécifique, ainsi que le dimanche matin sur 15km.

Beachtennis: Tournoi à St Leu

Leu Beach Tennis organise un tournoi loisir en doubles hommes et femmes ce dimanche sur le site de beach de Saint Leu. Le tournoi accessible à 20 équipes seulement débutera à 8h00.

Trail: Week end Chamoniard

Chamonix accueille cette semaine le gratin mondial du trail avec les différetes courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc. La TDS 120km a eu lieu mercredi et l'OCC 56km a eu lieu jeudi. Au programme donc de ce week end, deux courses dont le départ aura lieu ce vendredi: la CCC longue de 100km à 10h00 et l'UTMB long de 160km à 18h00. De nombreux coureurs réunionnais seront à suivre sur ces deux épreuves qui compteront dans leur rangs de nombreux coureurs élites. Sur l'UTMB, jamais un tel plateau avait été réuni en 15 éditions avec chez les messieurs Jornet, D'Haene, Thévenard, Walmsley, Canaday, Hernandez, Schlard, Grinius, Chorier, et tant d'autres... et chez les dames Chaverot, Huser, Lecomte, Blanchet, Maciel, Picas pour ne compter qu'elles.

Côté réunionnais, ils seront 7 sur l'UTMB dont une seule fille, Marion Dorée qui sera accompagnée par Francesco Cucco, Gael Clerval, Patrice Gonthier, Thibault Lefebvre, Michel Manzari et Joselito Ramouche. Sur la CCC, quasiment aussi relevée, ils seront 6 Réunionnais, avec là aussi une seule fille, Elisabeth Legros, accompagnée par Laurent Hoareau, Patrice Michel, Fred Lepinay, Maximes Cazettes et Raul Cantarino.

Multisport: Jour de Sport Santé à St Paul

L'OMS de St Paul proposera sa manifestation "jour de sport santé" ce dimanche toute la journée. Organisée sur le front de mer de Saint-Paul et en partie sur le site de l'Etang Saint-Paul, cette 9ème édition sera l'occasion de mettre en valeur le lieu-dit de la Cocoteraie. 69 associations sportives seront présentes: Véritable vitrine du Sport Saint-Paulois, cette 9ème édition sera l'occasion pour tous de choisir son sport pour la saison à venir! Au programme, vous pourrez essayer des activités de beach, des sports aquatiques, des sports outdoor, des arts martiaux, de la marche, de la danse, des sports co... Bref, tous les sports existants sur la commune de St Paul.

Surf: Pantin Pro

Jorgann Couzinet tentera d'améliorer son ranking mondial cette fin de semaine sur le Pantin Pro, un WQS espagnol doté de 6000 points, qui se déroule en Galice. Maxime Huscenot qui était également de la partie, a malheureusement été éliminé dès le premier tour. En revanche, Jorgann Couzinet a passé les 3 premiers tours sans encombre et sera aligné dès ce vendredi au 4ème tour face au Brésilien Peterson Crisanto et un autre qualifié du tour précédent. Le Réunionnais pourrait réaliser une belle opération comptable s'il atteint au moins le 5ème tour (1550 points), sinon il n'empochera pas plus de 1050 points, insuffisant pour effacer l'un de ses 5 meilleurs résultats de la saison.

Beach tennis: Championnats de France

La 9ème édition des championnats de France de Beach Tennis se déroule du 31 août au 3 septembre à Châtelaillon-Plage (ligue de Poitou-Charentes). Ces championnats mettront aux prises les meilleures paires de Beach Tennis des ligues de Métropole et d’Outre-Mer qui se disputeront durant 3 jours la suprématie nationale, au terme de poules qualificatives suivi d’un tableau final. La Réunion sera bien représentée malgré l'absence des multiples championnes nationales, Marie Eve et Mathilde Hoareau, retenues sur l'île pour raisons professionnelles; 4 paires sont alignées en séniors avec Jonathan Ralite / Lionel Bertolini, Fred Pamard / Théo Irigaray, Julia Coll / Elodie Vadel et Marie Samson / Géraldine Guilbon, ainsi que 2 paires jeunes avec Pierre Bergonzoli / Mathias Pérez et Marie Bray / Delphée Bourjea.

SwimRun: Hauss sur l'Otillö

Le triathlète réunionnais David Hauss participera ce week end au championnat du monde de swimrun, associé à Cédric Fleureton, ancien triathlète double vice champion d'Europe dans les années 2000. Cette course, née en 2006, se déroule en Suède, au large de Stockholm. Les équipes de 2 concurrent doivent enchainer course à pied et natation pour cheminer d'île en île sur 75km, dont 10km de natation. Le parcours se décompose en cinquante transitions à effectuer entre natation et course à pied. Les parties en natation sont comprises entre 100 et 1780 mètres de long, les parties en trail font entre 70 et 19700 mètres. La victoire en 2016 s'était arrachée en 7h59, record de l'épreuve. Si David Hauss est un excellent nageur, Cédric Fleureton est un excellent coureur; les deux athlètes composeront ainsi une équipe complète et homogène qui pourrait bien disputer les 1ères places. Le départ sera donné lundi matin à 5h45.