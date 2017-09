Le Réunionnais Jorgann Couzinet a remporté le QS 6.000 de Pantin en Espagne ce dimanche 4 septembre 2017. Il décroche cette première place après avoir enchaîné les deuxièmes marches des podiums à l'issue de trois finales précédentes disputées. Maintenant en haut du classement, le surfeur doit se consacrer à cinq épreuve d'envergure à venir.

Le Réunionnais Jorgann Couzinet a remporté le QS 6.000 de Pantin en Espagne ce dimanche 4 septembre 2017. Il décroche cette première place après avoir enchaîné les deuxièmes marches des podiums à l'issue de trois finales précédentes disputées. Maintenant en haut du classement, le surfeur doit se consacrer à cinq épreuve d'envergure à venir.

"Finaliste malheureux de trois compétitions (QS 1,500) cette année à Netanya (Israël) en janvier, à Zarautz (Espagne) en avril et à Anglet il y a 8 jours, le Réunionnais Jorgann Couzinet a donc choisi un 6,000 pour remporter son premier succès" rappelle de son côté la Fédération française de surf dans un article relatant des résultats de la compétion espagnole.

"Déjà quart de finaliste de deux 6,000 à Newcastle et Manly en début d’année en Australie, le Réunionnais démontre que son objectif d’intégrer le CT d’ici la fin de la saison n’est pas utopique. Après être sorti du Top 10 qualificatif suite à des éliminations précoces sur les 10,000 de Ballito (juin) et à l’US Open (août), le revoici en haut du classement général provisoire" ajoute la Fédération.

Cependant, les efforts ne devront pas s'arrêter là. "La route est encore longue avec deux 6,000 (Açores et Brésil) et trois 10,000 au programme (Cascais, Haleiwa et Sunset beach). Mais avec 13,685 points, Jorgann Couzinet s’approche du cut qualificatif qui devrait tourner autour des 19,000 points". termine la Fédération.

Après cette première victoire, le Réunionnais a déclaré devenir "fou avec toutes ces deuxièmes places. Obtenir ma première victoire dans un QS 6 000, c'est complètement dingue, Noël avant l'heure ! J'ai très envie de fêter ma victoire comme il se doit, mais je préfère être raisonnable. Deux épreuves importantes se profilent et je veux rester concentré sur ce que j'ai à faire !" a-t-il confié.

- RÉSULTATS -

Messieurs, QS 6,000

1. Jorgann Couzinet (Fra) 16.60

2. Michael Rodrigues (Bré) 14.20

Demi-finales

SF 1 : Michael Rodrigues (Bré) 13.83 bat Jesse Mendes (Bré) 12.07

SF 2 : Jorgann Couzinet (Fra) 12.17 bat Keanu Asing (Haw) 11.47

Quarts de finale

QF 1 : Michael Rodrigues (Bré) 13.43 bat Yago Dora (Bré) 9.20

QF 2 : Jesse Mendes (Bré) 13.67 bat Miguel Tudela (Per) 11.00

QF 3 : Jorgann Couzinet (Fra) 13.27 bat Josh Kerr (Aus) 11.30

QF 4 : Keanu Asing (Haw) 11.96 bat Kanoa Igarashi (USA) 11.66

Huitièmes de finale

Série 1 : Yago Dora (Bré) 15.83 bat Wade Carmichael (Aus) 12.40

Série 2 : Michael Rodrigues (Bré) 16.50 bat Marc Lacomare (Fra) 11.67

Série 3 : Jesse Mendes (Bré) 15.07 bat Alex Ribeiro (Bré) 14.26

Série 4 : Miguel Tudela (Per) 12.30 bat Evan Geiselman (USA) 12.26

Série 5 : Jorgann Couzinet (Fra) 14.17 bat Tomas Hermes (Bré) 14.00

Série 6 : Josh Kerr (Aus) 11.40 bat Andy Crière (Fra/Esp) 10.20

Série 7 : Kanoa Igarashi (USA) 16.10 bat Nat Young (USA) 11.56

Série 8 : Keanu Asing (Haw) 10.23 bat Imaikalani Devault (Haw) 7.60

Dames QS 6,000

1. Coco Ho (Haw) 16.50

2. Caroline Marks (USA) 11.17

Demi-finales

SF 1 : Caroline Marks (USA) 11.77 bat Bronte Macaulay (Aus) 9.60

SF 2 : Coco Ho (Haw) 9.67 bat Silvana Lima (Bré) 6.27

- CLASSEMENT GENERAL QS MESSIEURS -

1. Jesse Mendes (Bré) 25,250 pts

2. Kanoa Igarashi (USA) 16,490 pts

3. Michael February (AfS) 14,750 pts

4. Tomas Hermes (Bré) 14,560 pts

5. Keanu Asing (Haw) 14,300 pts

6. Yago Dora (Bré) 14,210 pts

7. Jorgann Couzinet (Fra) 13,685 pts

8. Griffin Colapinto (USA) 12,910 pts

9. Willian Cardoso (Bré) 12,550 pts

10. Patrick Gudauskas (USA) 11,650 pts

11. Hiroto Ohhara (Jap) 11,530 pts

12. Michael Rodrigues (Bré) 11,190 pts

13. Nat Young (USA) 10,800 pts

14. Ricardo Christie (NZ) 10,650 pts

15. Jordy Smith (AfS) 10,000 pts

…

35. Marc Lacomare (Fra) 6,670 pts

65. Tim Bisso (Fra) 4,530 pts

68. Joan Duru (Fra) 4,470 pts

79. Maxime Huscenot (Fra) 3,920 pts

83. Diego Mignot (Fra) 3,800 pts8

4. Nommé Mignot (Fra) 3,790 pts

- CLASSEMENT GENERAL QS DAMES -

1. Silvana Lima (Bré) 15,300 pts

2. Tatiana Weston-Webb (Haw) 14,150 pts

3. Caroline Marks (USA), 13,430 pts

4. Keely Andrew (Aus) 13,050 pts

5. Bronte Macaulay (Aus) 12,950 pts

6. Sage Erickson (USA) 12,650 pts

7. Coco Ho (Haw) 11,700 pts

8. Johanne Defay (Fra) 11,200 pts

9. Paige Hareb (NZ) 10,510 pts

10. Philippa Anderson (Aus) 8,980 pts

…

16. Pauline Ado (Fra) 8,040 pts

29. Maud Le Car (Fra) 4,900 pts

31. Tessa Thyssen (Fra) 4,450 pts

48. Justine Dupont (Fra) 3,610 pts

jm/www.ipreunion.com / publié le 4 septembre 2017 à 13h00