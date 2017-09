L'actualité sportive de ce week-end a été marquée par le Trail du Mont Blanc, mais aussi par plusieurs rencontres et compétitions déroulées ces 2 et 3 septembre 2017. En voici les principaux résultats. (Photo d'illustration)

Football : 8ème journée de D1R

La 8ème journée de D1R a eu lieu ce week end. En dominant largement les Léopards, l'Excelsior est passée en tête du classement (30 points) devant la St Pierroise grâce à sa différence de buts. Derrière St Denis s'est contenté d'un nul pour prendre la 3ème place (22 points) à la Ste Marienne, battue par les Marsouins.

As Jeanne D'ARC - ASC Grands Bois 1-0

AS Marsouins - US Sainte Marienne 1-0

AJ Petite Ile - SDEFA 2-0

Saint Denis FC - ASSL Football 1-1

Trois Bassins FC - Saint Pauloise FC 0-2

JS Saint Pierroise - As Sainte-Suzanne 2-0

OCSA Léopards - AS Excelsior 2-5

Trail : Coteau Sec

Le club Dimitile Sport Action organisait son trail du Coteau Sec ce dimanche à l'Entre Deux, sur un parcours de 22km et 1200m de dénivelé positif, qui empruntait notamment les sentiers du cheval, du zèbre et de la jument. Plus de 400 coureurs ont pris part à l'évènement remporté par Jean Patrice Payet en 1h56'49 devant Jean Louis Robert 1h59'36 et Nicolas Hoareau 1h59'37. Notons au passage que Jean Patrice Payet a terminé second de la boucle parapente et Jean Louis Robert 3ème de la Cimasarun le week end dernier seulement... Côté féminin, Marcelle Puy, comme à chacune de ses sorties, a tué le suspens dès le départ et s'est offert le record de l'épreuve en 2h17 loin devant Géraldine Lacahpelle, seconde en 2h30 et Marie Louise Classeau, 3ème en 2h33.

Handball : 4ème journée de championnat

Les dames jouaient ce vendredi soir leur 4ème journée de championnat, sans St Pierre au repos ce week end. Avec leurs succès respectifs face à Bois de Nèfles et St Louis, la JSB et la Tamponnaise se partagent toujours la tête du classement avec 12 points.

FC Port - Case Cressonnière 21-23

ASLP Saint-Leu - JS Saline 29-19

Tamponnaise HBF - ASMJC Saint-Louis 25-18

HBC Bois de Nèfles - JSB 18-28

HBF Saint-Denis - HBC Saint-Joseph 33-19

Basketball : 1ère journée de pré nationale

Le championnat masculin de pré nationale a débuté vendredi avec sa 1ère journée. Quatre rencontres étaient au programme du week end.

Tamponnaise BB - MC Etang-Salé 79-60

BC Saint-Paul - CO Montagne 75-52

Saint-Pierre BB - Aiglons 86-39

BC Dionysien - Sainte-Marie 103-67

VTT : 26ème Raid des Sables

Le club VTTL organisait le raid des sables ce week end à Etang Salé. Un contre la montre de 8,5km était au programme samedi après midi, puis un XC marathon de 60km dimanche dans la forêt au niveau du Blue Bayou. Vainqueur du CLM samedi, Julien Chane Foc était bien parti pour l'emporter dimanche mais le coureur du CCSL a vite été contraint à l'abandon suite à un pépin physique... Il laissait alors le champ libre à son dauphin de la veille pour 16", Anthony Céleste, qui résistait aux attaques de Giovanni Gonthier pour s'imposer pour la 3ème fois après 2013 et 2014 dans ce Raid des Sables. Vainqueur du XC Marathon 60km en 2h52, Mathieu Desserprit qui n'avait pas participé au CLM du samedi ne pouvait prétendre à la victoire finale. Ainsi Anthony Céleste s'impose devant Giovanni Gonthier et Christophe Vassor.

Trail : Week end Chamoniard

Chamonix accueillait cette semaine le gratin mondial du trail avec les différentes courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc: la TDS 120km, l'OCC 56km, la CCC 100km et l'UTMB 167km. Côté réunionnais, ils étaient 7 sur l'UTMB:

Marion Dorée : 1429ème et 115ème féminine en 44h34

Francesco Cucco: abandon à Arnouvaz (km95)

Gael Clerval: 1139ème en 42h56

Patrice Gonthier: 996ème en 41h56

Thibault Lefebvre: 559ème en 38h08

Michel Manzari: 1041ème en 42h13

Joselito Ramouche: abandon à la Fouly (km109)

Sur la CCC, ils étaient 6 Réunionnais :

Elisabeth Legros: 239ème et 24ème féminine en 16h35

Laurent Hoareau: non partant

Patrice Michel: 465ème en 18h58

Fred Lepinay: 406ème en 18h31

Maximes Cazettes: 197ème en 16h11

Raul Cantarino: 1345ème en 24h47

Surf : Pantin Pro

Jorgann Couzinet a réalisé une grosse perf ce week end! Le Réunionnais s'est imposé sur le Pantin Classic Pro, un WQS 6000 qui a eu lieu en Galice. Après 3 finales perdues depuis le début de saison, Jorgann Couzinet a enfin ouvert le compteur de victoire... En dominant largement le Brésilien Mickael Rodrigues en finale (16,60 vs 14,20), le surfeur réunionnais s'est offert 6000 points dans la course à la qualification sur le World Tour. Avec ses excellents résultats du début de saison, Jorgann se replace 7ème du ranking mondial et est potentiellement qualifiable (top 10) pour le WCT 2018 aux côtés des autres réunionnais, Johanne Defay et Jérémy Florès...



Beach tennis : Trois titres nationaux pour la Réunion

La 9ème édition des championnats de France de Beach Tennis s'est déroulée ce week end à Châtelaillon-Plage (ligue de Poitou-Charentes). La Réunion était bien représentée malgré l'absence des multiples championnes nationales, Marie Eve et Mathilde Hoareau, retenues sur l'île pour raisons professionnelles; 4 paires étaient alignées en séniors avec Jonathan Ralite / Lionel Bertolini, Fred Pamard / Théo Irigaray, Julia Coll / Elodie Vadel et Marie Samson / Géraldine Guilbon, ainsi que 2 paires jeunes avec Pierre Bergonzoli / Mathias Pérez et Marie Bray / Delphée Bourjea.

Au final, les Réunionnais(es) repartent avec 3 des 4 titres en jeu! Seul le titre messieurs est revenu à l'Essone. Julia Coll et Elodie Vadel en doubles dames, Pierre Bergonzoli et Mathias Pérez en doubles jeunes garçons et Marie Bray et Delphée Bourjea en doubles jeunes filles sont désormais les nouveaux champion(ne)s de France.

- Doubles hommes

Demi-finale : Irigaray/Pamard (n°2) - Gros/Leruste (n°3, Essonne) 6-4, 3-6, 0-6

Match pour la 3e place : Irigaray /Pamard (n°2) - Mannarino/Rebuffe (Val d'Oise) 7-5, 6-3

- Doubles dames

Demi-finales : Coll/Vadel (n°2) - Bourdet/Renard (n°3, Val d'Oise) 3-6, 6-2, 6-4

Final e : Coll /Vadel (n°2) - Henuzet/Rousseau (n°1, Bretagne) 6-2, 4-6, 6-2

- 15/16 ans garçons

Demi-finale : Bergonzoli/Perez – Delepiere/Dissaux (Flandres) 6-4, 6-2

Finale: Bergonzoli/Perez – Maarouf/Bonnerue (Bourgogne) 6-3, 4-6 10-6

- 15/16 ans filles

Demi-finale : Bray/Bourjea – Debalme/Bremard (Dauphiné-Savoie) 6-1, 6-1