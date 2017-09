Plusieurs rencontres et compétitions sont prévues ce week-end à La Réunion. Retrouvez ci-après les principaux évènements de l'agenda sportif.

Football : 9ème journée de D1R

La 9ème journée de D1R est programmée pour ce week end avec toutes les rencontres le dimanche après midi à partir de 15h30.

• TROIS BASSINS FC - SDEFA

• JS ST PIERROISE - ST LOUISIENNE

• ST DENIS FC - AS EXCELSIOR

• AJ PETITE ILE - US STE MARIE

• ST PAULOISE FC - AS STE SUZANNE

• AS MARSOUINS - SS JEANNE D ARC

• OCSA LEOPARDS - ASC GRANDS BOIS

Trail : Raid Tuit tuit

L'ESC Montagne organise le "Raid Tuit-Tuit" ce dimanche de 07h00 à 12h00 au Stade de la Redoute. Cette course se veut éco-citoyenne. Aussi, dans l'optique de préserver le territoire, de sensibiliser à la protection du Tuit-tuit et de respecter les consignes pour le rejet des déchets sur la course pédestre, 1€ par participant sera reversé à la SEOR (Société d'Etudes Ornithologiques de la Réunion).

Au programme de la journée, plusieurs formats seront proposés:

- Course individuelle de 29 km avec un départ à 07h00 au Stade de la Redoute. Parcours : La Redoute - Colorado - Saint Bernard - La Croix (15ème kms du CD41) - 7ème kms de la route forestière de la Plaine d'Affouches - Terrain Fleuri - Plateau vert de Saint Bernard.

- Course en duo de 29 km - relais de 12 et 17 km avec un départ à 07h00 au Stade de la Redoute. Même parcours que la course individuelle.

- Mini-Raid et randonnée de 9 km - départ donné à 07h15 au Stade de la Redoute. Parcours : La Redoute - Colorado - Saint Bernard

Sur la course individuelle de 29km, la bagarre s'annonce rude puisque l'organisateur a invité pour l'occasion le français Thibaut Baronian, récent 2nd de l'OCC le week end dernier au Mont Blanc. Face à lui, plusieurs coqs péi prétendront également à la victoire avec Juanito Lebon, Sanion Suirfa ou encore Mohamed Safaoui...

Handball : 5ème journée de championnat

La 5ème journée de championnat D1 est programmée ce soir (21h15) pour ces messieurs et samedi soir pour ces dames. Côté masculin, on suivra de près le match choc entre le 1er du classement, la Cressonnière, et le 3ème, la JSB, qui ne sont séparés que d'un point.

• HBC Possession - ASHB Tamponnais à Narcisse

• Cressonnière - JSB à Michel-Debré

• AS Château-Morange - HBC Bois de Nèfles à Champ-Fleuri

• Port HBC - Lasours à Cotur

• HBC Est Dionysien – Joinville au Moufia

• Saint-Pierre HBC - ASC Saint-Gilles à Casabona

• Côté féminin, cela se passera samedi à partir de 19h00:

• Cressonnière – Pton St Leu à M. Debré

• St Louis – Le Port à Schoelcher

• Saline – Bois de Nèfles à Vue Belle

• St Joseph – Tamponnaise à Ganowsky

• St Pierre – St Denis à Casabona

Basketball : 2ème journée de pré nationale

La seconde jourée du championnat masculin pré national aura lieu ce vendredi soir et samedi soir selon le programme suivant:

Vendredi à 20h30

• MC Etang-Salé - Saint-Pierre BB au Centenaire

Samedi à 20h30

• CO Montagne - Tamponnaise BB au gymnase la Montagne

• Aiglons - BC Dionysien au Moufia

• Sainte-Marie - BC Saint-Paul à Flacourt

VTT : Le XC des Vacoas

La 5ème manche de la coupe de la Réunion de cross country aura lieu ce dimanche sur le site de la Rivière des roches de Bras Panon. Un parcours de 4,6km sera à parcourir plusieurs fois selon les catégories. Le départ sera donné à 8h00 pour les jeunes de pré licenciés à benjamins, puis à 9h00 pour toutes les autres catégories. Avec trois podium et une victoire lors de la dernière manche, Quentin Soubadou est largement en tête du classement provisoire. Seul son co équipier du CCSL, Julien Chane Foc, peut lui passer devant avec ses 3 victoires en autant de courses... mais ce dernier risque fort d'être absent ce dimanche (tour de Maurice) et a déjà utilisé son joker.

VTT : DH promotionnelle à Saint Denis

Le Vélo Club de Saint Denis organise une compétition promotionnelle de descente VTT ce dimanche de 08h00 à 18h00 sur le terrain Cazal de Saint François. Le but est de faire cette compétition, une manche de la coupe de la Réunion en 2018. Le parcours de 1,5km partira de la RD43 et arrivera au terrain Cazal. Une partie du parcours sera ouverte aux jeunes non licenciés.

70 coureurs sont attendus.

Moto : Supermotard nocturne

Le Team 974 deux zéro organise une course nocturne ce samedi sur la piste de la Jamaique. Les essais auront lieu par catégorie à partir de 14h15. La 1ère manche débutera à 16h05, suivie de la seconde à 18h30 puis de la 3ème à 20h45. Au total, ce seront 10 catégories qui s'affronteront sur le bitume dionysien: Master, Unlimited, S5, Superquader, S3 promo, S4, S2, S3, Prestige et Prestige promo.

Course à pied : Les Foulées Solida'run

L’Association des Handicapés du Sud, l’OMS et le CAG St Pierre organisent ce samedi une épreuve pédestre sur un tracé de 10 km dans les rues de St Pierre, dénommée les foulées Solida'run. Le départ sera donné devant la mairie à 19h00. Le tracé empruntera l'itinéraire suivant: Rue Méziaire Guignard, Rue du Four à Chaux, Rue Mahatma Gandhi, Avenue Luc Donat, Rue Marius et Ary Leblond, Rue Augustin Archambaud, Rue des Bons Enfants pour revenir à la place de la mairie où sera jugée l'arrivée.

Multipsort : Sport Santé à Saint Denis

Comme l'an dernier, une grande journée sportive gratuite labellisée par le Comité National Olympique Sportif Français aura lieu ce dimanche dans le Parc de la Trinité de 09h00 à 16h00.

Au programme de la journée :

• 09h00 : accueil des participants, présentation de la section gymnastique volontaire et randonnées pédestres.

• 09h15 : échauffement collectif sur musique rythme latino.

• 9h30 - 10h30 : cours de gymnastique.

• 10h45 - 11h15 : séquence d'équilibre.

• 11h30 - 12h15 : séquence d'étirements et de relaxation.

• 12h30 - 13h15 : pause déjeuner en musique.

• 13h30 : présentation de la joëlette section randonnée pédestre.

• 14h00 : départ de la section randonnée de ESSL pour une marche facile dans le parc de la Trinité.

• 15h45 : fin de journée, discours de clôture, remerciements et chorégraphie sur la musique "sentez vous sport".



VTT : Championnats du Monde

Les championnats du monde de vtt se déroulent cette semaine à Cairns en Australie. Aligné en descente, Florent Payet a réalisé le 31ème temps des qualifications à 11"060 de l'Australien Mickael Hannah. Avec son 10ème rang UCI, le Réunionnais s'élancera en 60ème position lors de la finale programmée dimanche, avec les 9 meilleurs descendeurs du monde derrière lui...

Surf : Lower Trestles

7ème manche de championnat du monde pour les dames, 8ème pour les messieurs, le spot de Lower Trestles en Californie accueille cette semaine les meilleurs surfeurs du monde avec parmi eux les Réunionnais Johanne Defay et Jérémy Florès.

Côté féminin, Johanne Defay a parfaitement débuté sa compétition en dominant sa compatriote Pauline Ado et l'Hawaiienne Tatiana Weston Webb au premier tour, se qualifiant ainsi directement au 3ème tour. Côté masculin, la compétition n'a pas encore débuté. Jérémy Florès sera opposé aux Australiens Owen Wright et Josh Kerr pour le premier tour.