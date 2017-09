Voici l'agenda sportif de ce week-end (Photo d'illustration)

Football: 11ème journée de D1R

La 11ème journée de D1R est programmée pour ce week end avec trois rencontres samedi soir à 20h00 et quatre rencontres dimanche après midi à partir de 15h30.

Samedi

As Jeanne d'Arc - AJ Petite-île au stade Lambrakis

As Excelsior - AS Marsouins au stade Raphaël Babet

SDEFA - JS Saint Pierroise au stade Jean Ivoula

Dimanche

ASSL Football - Saint Pauloise FC au stade Théophile Hoarau

ASC Grands Bois - Saint Denis FC au stade Michel Volnay

As Sainte-Suzanne - Trois Bassins FC au stade Georges Repiquet

US Sainte-Marienne - OCSA Léopards au stade Duparc

Handball: 6ème journée de championnat

La 6ème journée de championnat D1 est programmée ce vendredi soir pour ces messieurs et samedi soir pour ces dames.

Côté masculin, le rendez-vous est fixé à 21h15 avec le programme suivant:

Cressonnière - HBC Possession à Michel-Debré

HBC Bois de Nèfles - ASHB Tamponnais à Saint-Paul

JSB - Port HBC aux Marsouins

Joinville - AS Château-Morange à Champ-Fleuri

Lasours - Saint-Pierre HBC à Bellepierre

ASC Saint-Gilles - HBC Est Dionysien à Guillaume

Côté féminin, on jouera ce samedi à 19h30 selon le programme suivant:

As Mjc Saint Louis – Cressonnière au Gymnase Victor Schoelcher

Hbc Bd Nefles - Asl P St Leu à St Paul

Hbc St Joseph - Fc Port à Ganowsky

Tamponnaise Hbf - Saint Pierre Hbc au 14ème km

Hbf St Denis – Jsb à Bellepierre

Volleyball: C'est la reprise!

La 1ère journée de championnat R1M est programmée ce week end avec une rencontre dès ce soir à 20h30 puis deux autres samedi:

Vendredi

Aigles Blancs - VBC Saint-Denis au centre-ville

Samedi

Tampon GV – VB2CO à 20h30 au 12ème km

Saint-Denis Olympique - AV Entre-Deux à 18h30 à Saint-François

VBC Saint-Leu - VB Saint-Pierre reporté au 26 septembre

Côté féminin, toutes les rencontres de cette 1ère journée sont programmées pour ce samedi:

TGV – Ste Marie à 18h30 au 12ème km

Aigles blancs – St Leu à 18h00 au centre ville

Cote Ouest – St André à 20h00 à Plateau Caillou

St Pierre – St Denis à 19h30 à ravine des cafres

Moto: Grand Prix de Saint-Denis

Le Club Azot'y zone organise deux épreuves de championnat de moto trial ce week end dans les hauts de Saint Denis. Samedi, les pilotes sont conviés au trial de la déchetterie au Domaine des brises la Montagne à partir de 8h00. Dimanche, cela se passera sur l'ex terrain de cross de Saint-Bernard à partir de 8h00 également. Pour ces deux journées, le programme sera le même avec les contrôles administratifs et techniques de 8h00 à 9h00, suivis des premiers départs. A 14h30, tous les concurrents seront arrivés.

Auto: 10ème rallye national de Bourbon

L'ASA Bourbon organise son rallye ce week end dans l'est de l'île avec un départ en nocturne ce vendredi soir. Le rallye totalisera 335km dont 103km de spéciales chronométrées.

Au total, ce seront donc 12 épreuves spéciales qui seront disputées selon le programme suivant:

ETAPE 1: Vendredi (parc à Sainte Rose)

ES 1 : Morange 1 : 6,90 km – 20h38

ES 2 : Sainte Marguerite 1 : 5,80 km – 21h06

ES 3 : Morange 2 : 6,90 km – 22h49

ES 4 : Sainte Marguerite 2 : 5,80 km – 23h17

ETAPE 2: Samedi (parc à Sainte Rose)

ES 5 : Radiers 1 : 14,3 km – 13h27

ES 6 : Radiers 2 : 14,3 km – 15h14

ES 7 : Col Carozin : 6,75 km – 18h47

ETAPE 3: Dimanche ( parc à Saint André)

ES 8 : Piton D’anchaing : 6,75 km – 09h08

ES 9 : Maison Blanche 1 : 9,75 km – 11h03

ES 10 : Diore 1 : 8,45 km – 11h36

ES 11 : Maison Blanche 2 : 9,75 km – 12h41

ES 12 : Diore 2 : 8,45 km – 13h09

Basketball: 3ème journée de pré nationale

La 3ème journée du championnat masculin pré national est programmée pour ce samedi à 20h30, avec une rencontre avancée ce vendredi soir

Tamponnaise BB – Aiglons (vendredi soir)

BC Dionysien - CO Montagne

Saint-Pierre BB - Sainte-Marie

BC Saint-Paul - MC Etang-Salé

Course à pied: Foulées féminines de la Plaine des Palmistes

L’Office Municipal des Sports de la Plaine des Palmistes organise ce dimanche une course pédestre intitulée "25ème édition des foulées Féminines" à la Plaine des Palmistes, pour toutes les femmes et les jeunes filles. Trois courses seront au programme: 1km à 8h15 pour les 6/9 ans, 2km à 8h30 pour les 9/12 ans et enfin 5km à 9h00 pour les coureuses âgées d'au moins 13 ans.

Moto: 4 heures d'endurance de Mare à Boue

Le Tampon Sports Mécaniques organise une course d'endurance moto de 4 heures ce dimanche à Mare à Boue. Les vérifications administratives et techniques se feront la veille et le matin de l'épreuve. Le départ sera donné à 11h00, après les essais libres et chronométrés. Les juniors s'élanceront pour 1h de course, les "solos" pour 2h et les vétérans et duo pour 4h. Les miniverts et espoirs ne seront pas en reste car une épreuve en 2 manches leur sera proposée sur la journée.

Duathlon: Championnat régional par équipes

Le championnat régional de duathlon par équipes aura lieu ce dimanche du côté d'Etang Salé. L'épreuve se disputera en équipes de 3 à 5 coureurs qui devront boucler 5km de course à pied, 20km de vélo en aller retour vers la Pointe au Sel puis 2,5km de course à pied. Le premier départ sera donné à 8h00.

Course à pied: Ultra Run Réunion

Sport Passion 974 organise un grand évènement sportif ce dimanche au Barachois avec plusieurs épreuves de course à pied, sur le thème de la lutte contre le diabète. Ce défi sportif et caritatif sera associé à des étapes musicales et culinaires sur chaque ville (6 villes : Saint-Denis / Sainte-Marie / Sainte-Suzanne / Saint-André / Bras-Panon / Saint-Benoît), avec un départ en commun au Barachois et une arrivée dans les 5 autres villes.

Epreuves chronométrées :

- Run Marmaille : 1 à 5 km - 07h00 - Bras Panon/Bras Panon.

- Run Handy : 10 km (tout type d'handicap) - 07h00 - Barachois/Bois Madame.

- Run Garros : 10 kms(catégorie cadet) - 07h00 - Barachois/Bois Madame.

- Run Albius : 20 km (catégorie junior) - 07h00 - Barachois/Bocage.

- Le relais ville à ville: 42km à 6 relayeurs - 07h00 - Barachois/Mairie Saint-Benoît.

- Le marathon solo : 42km - 07h00 - Barachois/Mairie Saint-Benoît.

Epreuves non chronométrées :

- RandoVanille pour tous : 5 km - Suzanne/Colosse.

- Marche contre le diabète : 20 km -Barachois – Sainte-Suzanne.

Kite Surf: Compétition à Saint-Pierre

Attitude Kite Surf organise ce week end , comme chaque année à cette période, une compétition de kite à Saint Pierre, sur le site de la ravine blanche. Cet évènement se déroulera sur les deux jours, de 9h00 à 17h00 et sera le support du championnat régional de la discipline.

Beach tennis: Tournoi loisir

L'Académie MICS de l'Ermitage organise un tournoi loisir de beach tennis ce soir sur ses terrains. L'évènement est ouvert à seulement huit équipes hommes et femmes.

Surf: Jérémy Florès en quarts

Le Réunionnais Jérémy Florès est actuellement à Trestles en Californie pour disputer la 8ème manche du World Tour. Hier, Florès a dominé le 4ème tour face au champion du monde en titre John John Florence et à l'Américain Kanoa Igarashi, grâce à un surf puissant proposant de gros carves tranchés. Avec cette performance, Florès file directement en quart de finale, stade de la compétition qu'il n'avait plus atteint depuis Pipe en décembre 2016, où il retrouvera à nouveau l'Hawaiien John John Florence.

