Drift, karting, pilotage, changement d'une roue ? Des loisirs et des tâches réservés aux hommes ? Ce dimanche 24 septembre, les rôles s'inversent le temps d'une journée: le complexe Félix Guichard (CFG) à Sainte-Anne (Saint-Benoît) et ses partenaires donnent l'opportunité aux femmes de montrer tous leurs talents lors de la seconde édition du trophée de la femme (Photo d'illustration)

Si les femmes manifestent l'envie de découvrir pourquoi l’automobile est plus qu’utile mais véritablement passionnant pour les hommes, alors cette journée est faite pour elles.

"Le trophée de la femme est un événement que nous renouvelons pour la deuxième année consécutive. Le concept ayant plu et la demande se faisant présente, nous l'avons de nouveau programmée. Les femmes vont bénéficier d’une journée 100 % femme mais… dans le cambouis !", explique Christie Lowinsky, organisatrice de cette manifestation.

Il s'agit, dit l'organisation, "de tenter de défaire les préjugés en initiant les femmes aux sports mécaniques et faire découvrir la diversité de nos activités à travers un moment fédérateur.". Les participantes auront l'occasion de parfaire leurs compétences dans le domaine du sport mécanique. "Volant en mains, l'idée est d'associer la conduite à un moment de plaisir et d’adrénaline. Elles seront encadrées par des professionnels qui vont miser sur la mise en confiance pour leur permettre d'assimiler toute la méthodologie et les paramètres nécessaires à une parfaite maîtrise du véhicule", ajoute Christie Lowisnky.

Unique à La Réunion, "cette journée offre l’occasion de mettre en avant les valeurs importantes du CFG qui s’investit dans des actions pour la parité femme-hommes et oeuvre à a valorisation des femmes chefs d’entreprise conviées à cette opération" souligne l'organisation.

Cette manifestation avait réuni une soixantaine de compétitrices en 2016.