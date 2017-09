Voici l'agenda sportif du week-end (Photo d'illustration)

Voici l'agenda sportif du week-end (Photo d'illustration)

Football: 12ème journée de D1R

La 12ème journée de D1R est programmée pour ce week end, avec trois rencontres samedi soir et quatre rencontres dimanche après midi.

Samedi à 20H00

ST DENIS FC / SS JEANNE D ARC

AJ PETITE ILE / ASC GRANDS BOIS

ST PAULOISE FC / SDEFA

Dimanche à 15H30

TROIS BASSINS FC / US STE MARIE

JS ST PIERROISE / AS EXCELSIOR

ST LOUISIENNE / AS STE SUZANNE

OCSA LEOPARDS / AS MARSOUINS (16H00)

Handball: Trophée de la Réunion

Trois rencontres comptant pour le 1er tour du trophée de la Réunion auront lieu à partir de ce vendredi soir.

Côté masculin, les équipes B de la JSB et Chateau Morange se retrouveront à 20h30 au gymnase des Marsouins.

Côté féminin, la Saline défiera St Joseph à 19h30 à Vue Belle et samedi à 19h00, la Tamponnaise 2 affrontera St Pierre au 14ème km.

Volleyball: 2ème journée de championnat

La 2ème journée de championnat R1M est programmée pour ce week end selon le programme suivant:

Vendredi à 20h30

US Aigles Blancs – Cote Ouest

St Pierre – SDOVB

Samedi

St Denis – St Leu à 18h30

Entre Deux – TGV à 20h00

Côté féminin, toutes les rencontres de R1F sont programmées pour samedi à 20h00:

St Denis – Cote Ouest

St André – Aigles Blancs

St Leu – TGV

Ste Marie - SDOVB

Basketball: Coupe de France

Les quarts de finale du trophée régional coupe de France sont programmés pour ce samedi.

Les filles ouvriront les hostilités à 18h30 avec 4 rencontres au programme:

St Paul +7 – AMM Basket

CS Portois – St Pierre

St Leu – Tamponnaise

COM +14 - BCD

Côté masculin on jouera à 20h30 selon le programme suivant:

Ste Marie – BCD

COM – St Pierre

St Joseph +7 – St Paul

Aiglons – Tamponnaise

Trail: Trail des Sables

La Dominicaine organise son trail des sables ce samedi à Etang Salé avec un départ prévu à 16h00 sur la plage. Les concurrents devront parcourir 21km via le littoral étang-saléen (5km) puis la forêt, pour revenir sur la plage où sera jugée l'arrivée. Le parcours se compose majoritairement de sentiers sablonneux. 400 coureurs sont attendus.

Course à pied: Trail Urbain de Saint Denis

Réunion Demain organise son traditionnel trail urbain dans la capitale dionysienne pur la 7ème année consécutive, ce samedi en fin de journée. Plusieurs courses seront au programme avec des distances pour les plus jeunes de 3km, une course sur route de 8km et enfin le trail urbain de 20km dont le départ sera donné au Barachois à 18h30. Le principe du Trail urbain de St Denis est une course à pied originale, en ville avec un dénivelé (600m), à travers des sentiers, ravines, parcs et jardins, escaliers, rues piétonnes, bâtiments et restaurants… et évidemment éclairée à la frontale! Les coureurs partiront du Barachois sur le sentier littoral, puis traverseront Champ Fleuri, la Trinité, les Camélias, St François, le sentier de l'ONF, Bellepierre, centre ville, la Redoute et retour au Barachois.

Trail: Le Pic Adam

Les Bretons 974 organise une nouvelle course dans le chef lieu du côté de Bois de Nèfles ce dimanche intitulée "trail du pic Adam". Le départ sera donné à 7h00 du terrain de foot de Domenjod, direction la Bretagne puis le Pic Adam, dont les coureurs feront le tour, et retour par Bois de Nèfles où sera jugée l'arrivée. Le tracé totalisera ainsi 25km.

Course à pied: Cross pour tous

L'association culturelle et sportive du Grand Sud organise un cross ce dimanche à Vincendo, stade de Langevn à partir de 10h00. Plusieurs formats seront proposés aux différentes catégories d'âge, de 500m à 4800m, des éveils aux masters.

Triathlon: Championnat régional par équipes

Le TC St André organise le championnat régional de triathlon par équipes ce dimanche au parc du Colosse. La course se disputera sur un format sprint de 750m de natation, 20km de vélo puis 5km de course à pied. Les équipes seront constituées de 3 à 5 coureurs issus du même club et pourront être mixtes. Les équipes s'élanceront tour à tour commeun contre la montre. Le premier départ sera donné à 9h00. Après le succès de l'ORT dimanche dernier sur le championnat de duathlon par équipes, nul doute que d'autres clubs comme le CAC voudront prendre leur revanche...

Moto: 2ème manche de supermotard

Le Team B2R organise la seconde manche du championnat de supermotard ce dimanche sur le circuit de la Jamaique. La journée débutera par les essais à partir de 8h15, suivis de la 1ère manche à 9h35, puis la seconde à 11h35et enfin la 3ème et dernière à 14h55.

Rugby: Tournoi à 5

Le comité et le XV Dionysien organisent, dimanche de 9h à 17h au stade Abbe Dattas de Champ Fleuri, un tournoi à 5 réservé aux féminines, aux vétérans et aux équipes mixtes de 30 ans et plus. Ce premier évènement de la nouvelle saison sonnera officiellement la reprise rugbalistique.

Karaté: Gala bushido jutsu

Ce samedi aura lieu la première manifestation de Karaté Bushido Jutsu sur l’ile de La Réunion. Au Gymnase Jean Joly de la Rivière Saint-Louis à partir de 19h, les représentants du Bushido Réunion Guillaume ETHEVE du Burukaï Dojo (sud) et Clément Payet du Bushido Fit & Fight Academy (Nord) proposeront un gala avec démonstration de Bushido, démonstration de casse et 5 combats en superfight dans un réglement de combat mixte. L’entrée sera gratuite pour tous.

Tir à l'arc: Les Colossales 2017

Le Club Les Archers du Colosse-St André organise sa traditionnelle manifestation amicale et conviviale de 12 heures de tir à l'arc, samedi 23 et dimanche au gymnase du lycée Jean PERRIN de St André. Les équipes seront composées de 3 archers qui se relayeront 12 heures durant sur des tirs à 18m, sur la base d'une volée de 3 flèches en 2 minutes. Trois classements seont établis: jeunes, classiques et poulies. L'évènement débutera à 18h et se terminera dimanche matin à 6h.

www.ipreunion.com