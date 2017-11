Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Ce dimanche 19 novembre 2017 s'est déroulé le désormais traditionnel Trophée des Volcans à Clermont-Ferrand. Tournoi labélisé FFLDA, des lutteurs et lutteuses des catégories Minimes à juniors se sont affrontés en lutte libre et féminine. Pour cette cuvée 2017, plus de 60 clubs étaient inscrits dont certains venus d'Espagne, d'Italie et bien entendu nos lutteurs Réunionnais. "Le début de saison est très prometteur pour le reste de la saison car La Réunion décroche 6 médailles sur 8 lutteurs engagés" souligne le club élite de Saint-Joseph dont nous publions le communiqué ci-dessous

