Les championnats de La Réunion en petit bassin démarraient ce samedi 25 novembre 2017 à la piscine de Plateau-Caillou à Saint-Paul. Malgré une météo capricieuse, les favoris ont tenu leur rang et les espoirs ont montré de belles choses. Retour en images.

Chez les dames, le cercle des nageurs de Saint-Joseph (CNSJ) a survolé les courses du jour pour les nageuses nées avant 2005. Emma Morel a raflé la mise sur le 200m nage libre, 50m dos, 100m dos, 50m papillon et le 200m 4 nages. Sa coéquipière Manon Dijoux s'est contenté du reste, plusieurs deuxièmes places et deux meilleurs temps sur le 50m nage libre et le 400m 4 nages.

Côté espoirs féminins, nageuses nées à partir de 2005, c'est Esperance Moisson de La Jeanne Natation (LJN) - le club du Port -, qui a brillé avec quatre meilleurs temps de sa catégorie sur le 50m nage libre, le 100m dos, le 50 papillon dames et le 200m 4 nages laissant les deuxièmes places à sa partenaire Pauline Georget (LJN). Malia Savigny (CN Possession), Mila Sanchez (ASEC Saint-Paul) ou encore Domitille Delanoy (Saint-Pierre) se sont partagés le reste des premières places.



C'est le CNSJ qui s'est adjugé le seul relais programmé aujourd'hui : le 4x100m nage libre laissant la 2ème et 3ème places à l'ASEC et au NSDR (Saint-Denis)

Chez les hommes, Dimitri Faubourg du CNSJ a fait un retour remarqué en s'imposant sur le sprint : il a réalisé les meilleurs temps sur le 50m nage libre et le 50m brasse. De "belles promesses" puisqu'il lui reste "une grosse marge de progression" selon sa coach Chrystel Tschumi. Grégory Robert, de l'Aquatique Club de l'Est de Saint-André (ACE), a été "surpris" sur le sprint par le nageur sudiste, mais s'est consolé en étant sacré champion de La Réunion sur le 200m nage libre en "explosant son meilleur temps" nous a indiqué son entraineur Giovani Marsan. En dos, c'est le spécialiste de l'épreuve Damien Delmotte (La Jeanne Natation) qui a soufflé le 50m et le 100m en reléguant son principal adversaire à plus de 3 secondes – une éternité en natation -.

Pour les espoirs garçons, nés à partir de 2004, c'est le jeune Nans Mazellier de l'ASEC Saint-Paul qui a fait parler la poudre en ne laissant que des miettes à son coéquipier Arthur Prevorat.

L'ASEC a remporté le relais 4x100m nage libre devant les Dauphins de Saint-Louis (DSL) et La Jeanne Natation. La compétition se poursuit ce dimanche.

hf/www.ipreunion.com