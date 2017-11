Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Une course de Swim Run a eu lieu pour la première fois à La Réunion ce dimanche 26 novembre entre Boucan-Canot et Saint-Leu. Le concept : Une course en duo qui allie course à pied et natation dans un environnement naturel sur une trentaine de kilomètres. De nombreux visiteurs sont venus encourager les 240 coureurs. L'organisation a pu compter sur l'aide de 80 bénévoles et un très bon accueil des spectateurs présents sur tout le parcours sportif (Toutes les images de l'événement sont juste en dessous - Photos rb/www.ipreunion.com)

