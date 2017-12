Ce week-end du 9 et 10 décembre s'annonce chargé en sports sur toute l'île. Des championnats en sports collectifs aux événements spéciaux pour le Téléthon, retrouvez l'agenda ci-après :

Football: 25ème journée de championnat

La 25ème journée de championnat R1 est programmée pour ce dimanche après midi à partir de 15h00 selon le programme suivant:

St Pierroise - Ste Marie

St Lousienne – SDEFA

St Pauloise – Excelsior

Petite Ile - Ste Suzanne

Trois Bassins - Gd Bois

Léopard - Jeanne d'Arc

St Denis – Marsouins

Handball: 12ème journée de D1

La 12ème journée de D1 masculine aura lieu ce soir à 21h15 selon le programme suivant:

Possession – HBCED

St Gilles – Lasours

Chateau Morange – St Pierre

Joinville – JSB

Tampon – Le Port

Bois de Nèfles – Cressonnière

Quant aux filles de la D1, elles joueront samedi soir à 19h30 selon le programme suivant:

Cressonnière – JSB

St Denis – Tampon

Saline – St Pierre

St Leu – St Joseph

Bois de Nèfles – St Louis

Basketball: 9ème journée féminine

La 9ème et dernière journée du championnat régional féminin s'étale sur plusieurs jours. Les premières rencontres ont eu lieu le week end dernier et les dernières auront lieu le week end prochain. Demain, une seule rencontre est programmée entre le dernier du classement, l'AMML et le premier, la Tamponnaise, à 18h30.

Basketball: 12ème journée masculine

La 12ème journée du championnat pré national masculin est programmée pour cette semaine. Mercredi, la première rencontre entre Ste Marie et les Aiglons s'est soldée sur le score de 70 à 76. Ce soir, deux rencontres sont au programme: Tampon – St Paul à 20h30 et Etang Salé - Com à 21h00. Demain, l'ultime rencontre de cette journée opposera le BCD à St Pierre à 20h30.



Rugby: 5ème journée retour honneur

La 5ème journée retour du championnat honneur "élite" est programmée pour ce samedi en soirée. A 19h00, le Chaudron recevra St Pierre puis à 20h00, Etang Salé accueillera St Paul.

Course à pied: Foulées semi nocturnes de Saint Denis

L’association Handisport Club St Denis organise une course sur route intitulée "Foulées semi-nocturne de Saint-Denis" ce samedi à 17h00. Le départ et l'arrivée se feront au stade de la Redoute. Le parcours empruntera les quartiers de Petite Ile et du Bas de la Rivière. Une course de 4km sera ouverte aux handisportifs.

Escalade: Challenge et championnat régional de bloc jeunes

Ce dimanche se dérouleront le Championnat Regional de Bloc Jeunes et le Challenge Bloc Benjamins au gymnase Noé PHALARIS de la Chaloupe Saint Leu.



La deuxième édition du Challenge bloc Benjamins, compétition promotionnelle, sera l’occasion pour les 24 jeunes compétiteurs (entre 12 et 13 ans) de venir s’affronter sur des nouveaux blocs ouverts dans l’esprit des compétitions officielles. Cette compétition sera l’occasion pour les jeunes compétiteurs réunionnais de se préparer pour la compétition officielle : le Championnat Régional Poussins Benjamins. Elle se déroulera dimanche matin de 9h00 à 10h30.



Concernant le championnat régional de bloc jeunes, il débutera après le challenge à 11h00 et se poursuivra toute la journée. 78 grimpeurs se sont donnés rendez-vous pour s’affronter sur les nouveaux blocs ouverts par le chef ouvreur Philippe Gaboriaud, et toute son équipe. Cette compétition constitue une étape importante dans le parcours sportif des jeunes grimpeurs Réunionnais, car elle est qualificative pour la sélection en Equipe Régionale, qui permettra de participer au Championnat de France de Blocs Jeunes organisé le week-end des 10 et 11 mars 2018 à la Baconnière.

Surf: Coupe Open

La ligue organise une coupe open ce dimanche à partir de 8h00. Le site devrait être celui des Brisants à St Gilles les bains, selon les conditions de visibilité. Deux programmes sont possibles pour dimanche et un seul sera choisi: soit surf et bodyboard, soit SUP et longboard. La confirmation sera donné peu avant 8h00 sur le facebook de la ligue.

Escrime: Challenge Yves ARRIGHI

Le Cercle D'Escrime de la Buse organise le "Challenge Yves ARRIGHI" ce dimanche de 09h00 à 18h00 au gymnase Reydellet. Cette manifestation réunira près de 100 participants.

Vélo: RandoVélo

La FEDEP et la Ville de Saint Denis organisent sa 3ème édition de "RandoVélo" ce dimanche de 08h30 à 12h00. Un invité de marque sera présent sur son vélo, Monsieur le "Père Noël" ! Alors rendez-vous à 08h30 au parking du Bain de minuit au Barachois pour une balade de 20 km jusqu'à Bois Madame. Ravitaillements : piste de la Jamaïque et Bois Madame. Dress code : habillés en tee-shirt rouge.

Aquathlon: Championnat régional

Le CAC Triathlon organise le championnat d'aquathlon les samedi 9 et dimanche 10 décembe à la piscine du Chaudron. Près de 300 participants de toutes catégories sont attendus pour ce championnat. Programme :

- Samedi de 08h00 à 18h00 : qualifications

- Dimanche de 08h00 à 12h00 : finale

Athlétisme: Compétition à Saint-Denis

En partenariat avec la Ligue Réunionnaise d'Athlétisme, le Club des Aigles Blancs Athlétisme de Saint Paul organise une compétition ce samedi de 14h00 à 19h00 au Stade Marc Nasseau. Une centaine d'athlètes est attendue pour cette manifestation. Il y aura au programme des courses de 60m, 200m, 800m, 400m, 1000m, de la longueur, lancer de poids, lancer de javelot et de la haie.





Téléthon: C'est ce week end

Roll'Téléthon 24h: Dans le cadre du téléthon mais aussi pour les 30 ans du Club, le Roller Sports Dionysien organise le "Roll'Téléthon 24h" les vendredi 8 et samedi 9 décembre au Vélodrome de Champ Fleuri. Au programme :

- Défi 6h de roller : le vendredi 08 de 19h00 à 1h00 du matin

- Défi 24h de roller : le vendredi 08 de 19h00 au samedi 09 à 19h00

Mais aussi: Démonstration New Gravity, Kizumba vendredi soir, Ateliers divers (slack line, trampoline, roller, basket...)

Relais Teknopol Solidèr: Réunion 1ère organise un événement sportif pour récolter des fonds au profit du Téléthon, en partenariat avec la Technopole de la Réunion et la Cinor ce vendredi de 16h00 à 20h00. Le départ et l'arrivée se feront devant Réunion 1ère, avec une boucle dans la technopole. L'épreuve est ouverte à tous les collaborateurs des entreprises de la Technopole et son voisinage par équipes de 3 collaborateurs (relais de 3 x 1,8km).

Tour de l'île pompiers: Le Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers organise la 31ème édition du Téléthon les vendredi 8 et samedi 9 décembre. Comme chaque année, les pompiers feront un "tour de l'île", en tirant un dévidoir aménagé pour la circonstance en tirelire afin de récolter un maximum de fonds au profit de la lutte contre les maladies génétiques.

Téléthon Karting: Le Rotary Club Saint Denis Bourbon organise "le Téléthon Karting" les vendredi 8 et samedi 9 décembre au circuit de la Jamaïque. Il s'agit de faire participer de grandes entreprises à une compétition de karts durant 24h00. Les fonds obtenus seront reversés au Téléthon. Départ de la course le vendredi à 17h00. Près de 2000 personnes sont attendues pour ces deux jours.

Karatéléthon: Le "Karatéléthon" organisé par la Ligue se déroulera dimanche au Dojo Régional de 09h00 à 14h00. Toutes les disciplines de la Ligue Réunionnaise de Karaté seront présentes pour des initiations, démonstrations, projections vidéo... qui s'enchaîneront non-stop dans une ambiance toujours aussi extraordinaire d'année en année.

Roulage "Battle Of The Year Téléthon": Le JAP 974 organise une journée de roulage "la Battle Of The Year Téléthon" ce dimanche de 08h00 à 19h00 au Circuit de la Jamaïque. Découvrir son véhicule, apprendre à le maîtriser, tester ou faire évoluer son niveau de pilotage sur la piste entre camarades en toute sécurité dans un cadre sécurisé, tel est le but de cette manifestation.

La Nuit du Tchouk : La Ligue Réunionnaise de Tchoukball organise "la Nuit du Tchoukball", dans le cadre du téléthon, ce vendredi de 17h00 à 23h00 au Beach Stadium de Champ Fleuri.



www.ipreunion.com