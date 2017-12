Voici les principaux résultats sportifs du week-end

• Football: 25ème journée de championnat

La 25ème journée de championnat R1 a eu lieu ce dimanche après midi. S'il n'y a plus aucun enjeu pour le podium, il faut désormais s'occuper des 3 derniers qui jouent leur place en barrage (12ème place) pour rester en 1ère division l'année prochaine. Dans cette quête, le SDEFA, lanterne rouge du classement, a encore un infime espoir d'accrocher cette 12ème place après son succès ce dimanche. Réponse le weel end prochain pour l'ultime journée.

St Pierroise - Ste Marie 4-0

St Lousienne – SDEFA 1-2

St Pauloise – Excelsior 2-3

Petite Ile - Ste Suzanne 2-1

Trois Bassins - Gd Bois 1-0

Léopard - Jeanne d'Arc 1-0

St Denis – Marsouins 1-2

• Handball: 12ème journée de D1

La 12ème journée de D1 masculine a eu lieu vendredi soir à 21h15. La Cressonnière et Chateau Morange, deux premiers du classement, se sont imposés et sont toujours séparés par 2 points...

Possession – HBCED nc

St Gilles – Lasours nc

Chateau Morange – St Pierre 32-26

Joinville – JSB nc

Tampon – Le Port 31-16

Bois de Nèfles – Cressonnière 21-36

Quant aux filles de la D1, elles jouaient samedi soir à 19h30. Les Tamponnaises, leaders du classement, ont été battues par le HBF St Denis, 3ème à seulement 3 points maintenat. Mais la belle opération est celle de la JSB qui se retrouve désormais 2ème à 2 points mais avec un match de retard...

Cressonière – JSB 21-32

HBF Saint-Denis - Tamponnaise HBF 19-13

JS Saline - Saint-Pierre HBC 30-35

ASL Piton Saint-Leu - HBC Saint-Joseph 25-23

HBC Bois de Nèfles - ASMJC Saint-Louis 31-27

• Basketball: 9ème journée féminine

La 9ème et dernière journée du championnat régional féminin s'étale sur plusieurs jours. Les s dernières rencontres auront lieu le week end prochain.

Samedi, une seule rencontre était programmée entre le dernier du classement, l'AMML et le premier, la Tamponnaise qui s'est soldée sur le score logique de 78 à 29 pour les sudistes.

• Basketball: 12ème journée masculine

La 12ème journée du championnat pré national masculin a eu lieu en fin de semaine. St Paul a conservé sa place de leader du classement avec 23 points mais le BCD, second, totalise 22 points avec un match de retard.

BC Dionysien - Saint-Pierre BB 78-72

Tamponnaise BB - BC Saint-Paul 64-93

MC Etang-Salé - CO Montagne 66-51

Sainte-Marie - Aiglons 70-76

• Volleyball: 10ème journée féminine

La 10ème journée féminine a eu lieu samedi soir. Le TGV s'est imposé et conserve sa 1ère place au classement (26 points), devant le SDOVB (22 points) qui compte un match de retard.

Sainte-Marie - Tampon GV 0-3 (12-25, 13-25, 10-25)

VBC Saint-Leu - Aigles Blancs 0-3 (16-25, 17-25, 19-25)

ASV Saint-André – VB2CO 0-3 (21-25, 24-26, 14-25)

VBC Saint-Denis - VB Saint-Pierre 3-1 (25-18, 25-17, 23-25, 25-25)

Exempt : Saint-Denis Olympique

• Rugby: St Paul champion!

La 5ème journée retour du championnat honneur "élite" était programmée samedi en soirée. En battant Etang Salé sur le fil (21-17), St Paul s'est offert son 3ème titre consécutif de champion régional. Dans l'autre match, le Chaudron a battu St Pierre 18 à 13.

• Course à pied: Foulées semi nocturnes de Saint Denis

L’association Handisport Club St Denis organisait une course sur route intitulée "Foulées semi-nocturne de Saint-Denis" ce samedi à 17h00 au stade de la Redoute. Le jeune Thomas Ethève (COSPI) s'est imposé en 29'52 devant Joel Juvenal (ACSP) en 33'03 et Stéphane Ranganayaguin(RunO2) en 33'25. Côté féminin, victoire de Myrielle Hoareau en 40'28, devant Camille Lambert (ACEN) en 41'47 et Mireille Toussaint en 42'42.

• Escalade: Challenge et championnat régional de bloc jeunes

Ce dimanche se déroulaient le Championnat Regional de Bloc Jeunes et le Challenge Bloc Benjamins au gymnase Noé PHALARIS de la Chaloupe Saint Leu.

Sur le challenge benjamins, 23 jeunes grimpeurs étaient présents. Marius Payet Gaboriaud (Austral Roc) et Oriane Bertone (7alouest) se sont imposés.

Dans le championnat régional de bloc, les lauréats sont Kintana Itlis (Austral Roc) et Ilyes Magoutier (Esc d'abord) en minimes, Laura Tizon (7alouest) et Markus Nairaince (7alouest) en cadets, puis Fanny et Lucas Técher (Est'kalad) en juniors.

• Surf: Coupe Open

La ligue organisait une coupe open ce dimanche à partir de 8h00 sur le site des Brisants à St Gilles. Seuls les longboards et les SUP étaient conviés pour cette journée qui s'est déroulée dans de petites conditions de mer.

Longboard : 1. Léo Girardet ; 2. Ruben Dubourg ; 3. Timothee Denard ; 4. Kéa Jeanjean

Longboard ondines : 1. Adèle Bègue ; 2. Camille Davila ; 3. Maya Glasnapp ; 4. Julie Thomas

SUP : 1. Eric Sutra ; 2. Christophe Denard ; 3. Nicolas Lautier ; 4. Daniel Jean-Baptiste

• Judo: Coupe de France minimes

Une délégation réunionnaise s'est rendue ce week end à St Quentin en Yvelines pour disputer une coupe de France minimes. 16 filles et 19 garçons des différents clubs de l'île étaient du voyage. Les résultats sont plutôt mitigés et les meilleures performances reviennent à Célia Pausé (US Salazes) , Lucas Virassamy Rangassamy (Dojo Huang) et Dave Durimel Maurice (JCM St Denis) qui se classent 5èmes.

• Aquathlon: Championnat régional

Le CAC Triathlon organisait le championnat d'aquathlon samedi et dimanche à la piscine du Chaudron. Les vainqueurs par catégories sont:

Mini poussines: 1. Sarret Zoé 04'25

Mini poussins: 1. Pieres Néo 03'46

Poussines: 1. Paquet Manon 07'14

Poussins: 1. Pairo Jean 06'18

Pupilles f: 1. Servantes Kenza 10'19

Pupilles: 1. Stephan Charles 09'46

Benjamines: 1. Fendard Romane 17'26

Benjamins: 1. De Lorenzo Fabien 15'38

Minimes f: 1. Dorseuil Elodie 24'25

Minimes: 1. Hoarau Louis 21'00

Cadettes: 1. Lefevre Aurélie 42'04

Cadets: 1. Glaudel Romain 33'49

Juniors f: 1. Mangala Bima Adeline 42'28

Juniors: 1. M'couezou Damien 34'10

Seniors f: 1. Roussel Caroline 40'51

Seniors: 1. Dallenbach Alexandre 30'03

Vétérans f: 1. Bies Céline 42'36

Vétérans: 1. Bernardini Enrico 35'00,00

Paratriathlon: 1. Sidambarompoulle Amélie 11'07'14

• Beach Tennis: Trophée Pam Beach

Le Pam Beach organisait hier son trophée (ITF 2500$) sur ses terrains à St Pierre, une semaine avant le grand rendez-vous de fin d'année: l'ITF 15000$ du SBTC. De ce fait, plusieurs joueurs internationaux ont pris part aux échanges...

Demi-finales hommes: Burini (ITA)/Rodriguez (ESP, n°1) battent François/Quilici (n°4) 6-0, 6-3

Demi-finales hommes: Jouque/Dourouguin battent Pamard/Say (n°5) 7-5, 2-6, 6-4

Finale hommes: Jouque/Dourouguin battent Burini (ITA)/Rodriguez (ESP, n°1) 6-2, 4-6, 6-3

Demi-finales femmes: Biglmaier (GER)/Garnier (n°1) battent Coll/Vadel (n°4) 7-6 (3), 6-2

Demi-finales femmes: Hoarau/Hoarau (n°2) battent Bourdet/Palenikova (SVQ, n°3) 6-2, 6-4

Finale femmes: Hoarau/Hoarau (n°2) battent Biglmaier (GER)/Garnier (n°1) 6-1, 7-6 (4)

• Volleyball: 5ème manche Promovolley

La 5ème manche promovolley a eu lieu ce dimanche à la Chaloupe St Leu. Les 20 équipes présentes dont 6 équipes féminines ont pu apprécier cette nouvelle journée de volley loisirs dans la fraîcheur des hauts.

En féminines, VBC ST DENIS, défait en finale par ZEMBROCAL est rejoint en tête du classement général. AMIS CAYENNE 4èmes du jour voit revenir VB2CO, 3ème du jour. TGV - Petite Ile absent rétrograde derrière SMVB mais encore devant VBSP SOLEIL.

En Masculins, TAMPON GV, intouchable jusqu'alors doit s'incliner devant AVIRONS JEUNES, de retour au sommet malgré une phase de poule un peu compliquée l'après midi. SMVB 1, complète le podium, juste devant VC CILAOS, à 4 cette étape mais qui garde sa place au général. Au général, derrière TGV, les positions se resserrent un peu.

Prochains rendez vous: la suite du championnat 2017-2018, le 14 janvier 2018 à la Plaine des Cafres.

