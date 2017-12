Trois équipes de La Réunion participaient à cette 3ème édition du Mauritius Adventure Raid Trophy du 8 au 10 décembre 2017 à Maurice. Il a été remporté par une équipe de Salazie Nous publions ci-dessous le communiqué de 974 Action, soutien des équipes péi

Les Zoulou 974 avec Stéphanie Barrau, Sébastien Prigent et Olivier Schmitt et les Creniaus tout terrain avec Benait Barrau, Vincent David et Sophie Schmitt, respectivement 5ème et 7ème et l'athlétique équipe de Salazie composée de Jimmy Damour, Bruno Fontaine et Jeannot Lucily.

Sur ces 3 jours et 2 nuits de bivouac, l’esprit d’équipe, la force mentale et physique auront permis à nos aventuriers péi de venir à bout de ce challenge de sensations, d’efforts et de plaisir de rencontres dans une nature tropicale encore préservée tel que le Domaine de Chazal, le Domaine de Chasse de Luchon, le Domaine de Saint Félix et le lagon de Riambel où se croisent cerfs et autres cochons marrons.

L’organisation 974 Action de Claude Henry, de Lux Sports et de Running Mauritius avait réservé une belle entrée en matière dès le vendredi soir en proposant aux participants un étonnant trail de nuit. Sur le parcours, des flambeaux les attendaient pour un survol de la Rivière des Galets en tyroliennes.

Dès les premières épreuves Salazie partait au coude-à-coude avec l’équipe Sud africaine de KSM Kavaliers

Au temps cumulé sur la 1ère journée d’épreuves du samedi, trail, bike and run, rivertrek, 9 minutes les séparaient. Les Salaziens ne savaient pas encore que les points d’avance pris sur le tir à l’arc seraient primordiaux. A l’issue d’une 2ème journée soutenue avec en apéritif, 1 vertical trail surprenant suivi d’un enchainement de tyroliennes, d’un bike and run dans les champs de cannes et d’un trail des sables de la plage de Rivière des Galets à Riambel avec en apothéose le kilomètre stand up paddle en relais, 1 minute séparaient nos aventuriers péï et l’équipe Sud-Affricaine.

Salazie remporte donc cette 3ème édition du Mauritius Adventure Raid Trophy avec 8 minutes d’avance sur KSM Kavaliers. La première équipe mauricienne Lokal Méchant prend la 3ème place.

La première équipe féminine Réunion/Maurice Bénédicte Bathurst, Caroline Herrerias et Stéphanie Yeung prend une très belle 4ème place.

Jimmy Damour - Salazie " Merci à l’organisation de nous avoir plongé dans cette nature luxuriante que nous ne connaissions pas de l’Ile Maurice et petit clin d’œil au " Magicien " Claude Henry et ses ateliers de franchissements surprises "

La prochaine édition du Mauritius Adventure Raid Trophy limitée à 60 équipes est programmée en décembre 2018. Un challenge " Elite " et un challenge " Team building " seront également proposés.