Le 29ème meeting de l'océan Indien de natation se prépare à la piscine du Chaudron à Saint-Denis. Cette année encore, des champions de France, des talents péi et des athlètes des îles voisines se donnent rendez-vous dans une piscine réunionnaise avant le nouvel an. Avec une nouveauté : la course ne se fera pas en bassin de 25 m, mais en bassin olympique de 50 m. De quoi promettre de grandes performances et même des records tombés du 28 au 31 décembre.

