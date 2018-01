Des victoires de nos sportifs péi aux venues sur notre île d'athlètes mondialement connus, la rédaction d'Imaz Press vous propose une rétrospective de l'actualité sportive en 15 photos. Johanne Defay, l'Excelsior de Saint-Joseph, le Grand Raid ou encore l'équipe de France masculine de l'équipe de rugby... Retour sur les sujets les plus marquants.

Surf : Jérémy Florès remportait le Pipe master 2017



Il a encore mis La Réunion an lèr. Le Réunionnais Jérémy Florès, 29 ans, a remporté pour la seconde fois de sa carrière le Billabong Pipeline Masters, la plus ancienne et plus prestigieuse compétition de surf de la planète, dernière étape du tour mondial 2017 mardi 19 décembre 2017 à Hawaii. Le tout, en triomphant en finale du tout frais champion du monde hawaïen John John Florence.



Football : Les Bleues s'amusaient au Stade de l'Est



C'est au son de la Marseillaise version maloya que les joueuses de l'équipe de France de football avaient posé le pied sur les terres réunionnaises le mercredi 18 janvier 2017. Quelques jours plus tard, elles s'imposaient lors du match amical au stade de l'Est à Saint-Denis face à l'Afrique du Sud (2-0).



Le perchiste Renaud Lavillenie pour deux semaines de stage



Le lundi 4 décembre 2017, le perchiste français Renaud Lavillenie est arrivé à La Réunion avec les meilleurs perchistes tricolores pour deux semaines de stage à l'Étang-Salé. Le recordman du monde de la discipline était déjà venu sur l'île. Son denier séjour remonte à décembre 2016.

Swim Run : Première course, premier gros succès

Une course de Swim Run a eu lieu pour la première fois à La Réunion le dimanche 26 novembre entre Boucan-Canot et Saint-Leu. Le concept : Une course en duo qui allie course à pied et natation dans un environnement naturel sur une trentaine de kilomètres. De nombreux visiteurs sont venus encourager les 240 coureurs. C'est le duo David Hauss - Cédric Fleureton qui avait remporté la course.



Surf : Johanne Defay triomphait à Port Stephens



La surfeuse Saint-Leusienne Johanne Defay remportait le 5 novembre en Australie le Port Stephens Toyota NSW Pro (QS 6.000), dernier événement QS de l'année chez les filles. Grâce à cette ultime victoire, elle était propulsée au premier rang du classement QS de l'année 2017



Christophe Lemaître se blessait durant le 100 m à l'Étang Salé



Tête d'affiche du meeting d'athlétisme inaugural de la piste de l'Etang-Salé, Christophe Lemaître s'était blessé au cours du 100 mètres et n'avait pu terminer la course le samedi 15 avril 2017 au stade du Centenaire. Le médaillé de bronze olympique sur 200 mètres s'était préparé une semaine sur les installations de l'Etang-Salé dans le cadre d'un stage intensif.



Décathlon : Kevin Mayer à La Réunion avant son titre mondial



C'est le premier Français à être sacré champion du monde de décathlon. Kevin Mayer a décroché une médaille d'or lors des Mondiaux 2017 d'athlétisme. Le sportif avait fait un passage à La Réunion en avril 2017 lors d'un meeting à l'Étang-Salé pour affronter les meilleurs réunionnais.



Le XV de France faisait la pub du rugby



Les rugbymen du XV de France étaient à La Réunion du 29 au 31 mai pour deux jours d'entraînements publics et deux soirées dédiées à la promotion du ballon ovale. Une visite qui avait pour principal objectif de renforcer le rugby ultramarin puisque l'équipe des Bleus était divisée en deux délégations. L'une d'entre elles s'était rendue Mayotte. Elles s'étaient ensuite rejoint pour la tournée de l'hémisphère sud.



Un Réunionnais remportait la coupe du monde de pelote basque



C'est un exploit qu'a réussi Mickaël Mangaman. Le Réunionnais de Saint-Denis a été sacré sur paleta cuir, avec ses trois coéquipiers de l'équipe de France, lors de la coupe du monde qui se déroulait du 25 au 31 octobre à Anglet (64). Une victoire historique et laisse présager de belles choses à quelques mois des championnats du monde à Barcelone. Il était sacré champion de France avec son coéquipier du club du Chaudron à Saint-Denis Jérôme Clain mi-décembre à Brive-la-Gaillarde.



Surf - Jorgann Couzinet sur le toit de l'Europe



Battu à trois reprises en finale d'une épreuve du circuit qualificatif depuis le début de la saison 2017, le Réunionnais Jorgann Couzinet avait signé la première victoire de sa carrière, le 4 septembre, en Espagne. Le Réunionnais a remporté le Pull&Bear Pantín Classic Galicia Pro (QS 6 000).



L'Excelsior éliminée avec les honneurs de la Coupe de France



Après sa brillante victoire (3-1) au 7ème tour le 11 novembre face à l'Entente Feignies Aulnoy, club métropolitain leader de National 3, l'Excelsior de Saint-Joseph s'inclinait (2-3) face à l'ex-pensionnaire de Ligue 1 Le Mans FC le 3 décembre dernier au Stade Paul Julius Bénard de Saint-Paul, pour le 8ème tour de la Coupe de France.



Le Grand Raid fêtait ses 25 ans



La 25e édition du Grand Raid s'achevait le 22 octobre au stade de la Redoute à Saint-Denis, où les derniers coureurs de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon ont franchi la ligne d'arrivée, après plusieurs dizaines d'heures de course. Petit point chiffré : 1 830 concurrents ont terminé le Grand raid. Il y a eu un plus de 29% d'abandon : un chiffre historiquement bas. Les victoires dans la course reine revenaient à Benoît Girondel chez les hommes, et Andrea Huser chez les femmes.



Natation - Alizée Morel championne de France du 400 mètres nage libre



La Réunionnaise Alizée Morel décrochait l'or et le titre de championne de France du 400 mètres nage libre le 28 mai lors des championnats élite de natation qui se tiennent à Schiltigheim (Strasbourg). Elle avait déjà porté haut les couleurs de son île quelques jours plus tôt en terminant troisième du 200 mètres nage libre.



Odyssea 2017 : Une vague rose a déferlé dans la forêt de Étang-Salé



La dixième édition d'Odyssea était couru durant le week-end du 4 et 5 novembre, près de 20.000 Réunionnais vêtus de rose se déployaient dans la forêt de l'Étang-Salé. Objectif : courir afin de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein.



Deux lutteurs Réunionnais devenaient champions de France



Les championnats de France de lutte libre pour les minimes, cadets et juniors se sont déroulés les 5 et 6 mai derniers à St-Yrieix en Corrèze. Sur les 336 inscrits pour la compétition 13 lutteurs réunionnais étaient en lice. Une fois de plus, les résultats sont très satisfaisants car La Réunion décroche 6 médailles dont deux en or, trois en argent et une en bronze.



www.ipreunion.com